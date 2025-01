Scopri le funzionalità nascoste e utili delle smartphone Google Pixel

L'universo degli smartphone Google Pixel è ricco di funzioni sorprendenti. Anche per chi utilizza da tempo questi dispositivi, è facile perdere di vista alcune funzionalità interessanti e utili presenti. Con l'arrivo regolare di aggiornamenti e nuove caratteristiche, tenere il passo diventa una sfida anche per gli appassionati di tecnologia. Per questo Google ha introdotto l’app Pixel Tips, un’assistente che fornisce suggerimenti e trucchi per sfruttare al meglio il dispositivo. Ecco alcune delle caratteristiche più interessanti che potresti non avere mai sfruttato.

Ricerca di numeri sconosciuti

Gli utenti della generazione millennial possono comprendere appieno l'imbarazzo di ricevere chiamate da numeri sconosciuti. In questo contesto, la funzione Call Screen è di grande aiuto, ma spesso i chiamanti si interrompono prima di identificarsi. Una funzione poco conosciuta è la possibilità di cercare numeri virtualmente nel dialer del telefonino. Cliccando su qualsiasi chiamata recente, che sia stata risposta o meno, appare la funzione “lookup”. Questo consente di vedere una panoramica del numero direttamente nel browser. Non sempre restituirà risultati utili, ma rappresenta un buon modo per verificare se un numero sia associato a un truffatore comune. Pixel Tips offre quindi una soluzione davvero pratica per gestire chiamate non desiderate.

Trovare il momento migliore per chiamare un'attività

Le attese infinite al telefono possono essere frustranti. Fortunatamente, per gli utenti negli Stati Uniti, il dialer dei Google Pixel offre una funzione che stima il tempo di attesa per le chiamate a numeri verdi. Scrivendo il numero nella tastiera si potrà vedere un’anteprima del tempo d’attesa. Se questo risulta lungo, basta cliccare su un giorno diverso della settimana per ottenere un suggerimento utile sui momenti migliori per contattare l’azienda. Sebbene questo servizio sia limitato agli Stati Uniti, è indubbiamente un’accortezza da condividere, dato che può risparmiare tempo prezioso.

Creazione di wallpaper cinematici

Chi ama personalizzare il proprio smartphone troverà interessante la funzione per creare wallpaper cinematici. Questa caratteristica consente di trasformare semplici foto in sfondi dotati di un effetto 3D dinamico. Semplicemente, effettuando una lunga pressione sulla schermata principale e selezionando un’immagine dalla galleria, si può attivare il toggle “Crea Wallpaper Cinematico”. Il risultato è un’immagine che si muove dolcemente, rendendola perfetta per chi cerca sfondi più accattivanti, sia per animali che per paesaggi.

Condivisione rapida di immagini

Se condividerete meme o immagini con gli amici, una delle funzioni più utili è la possibilità di copiare e condividere immagini direttamente dallo schermo attraverso la schermata “overview” o Recenti. Questo approccio elimina le vecchie pratiche di lunghi passaggi di condivisione e permette di inviare un'immagine con un semplice tocco. È anche possibile cercare versioni ad alta risoluzione delle immagini, evitando di inviare file compressi. Una funzione che semplifica notevolmente la condivisione e rende l’interazione più fluida.

Controllo audio con impostazioni dinamiche

Tutti utilizzano le funzioni di silenzioso o vibrazione, ma molti potrebbero non sfruttare le potenzialità complete del controllo del volume. La barra del volume ora include funzionalità aggiuntive per gestire anche i dispositivi connessi. Le impostazioni audio dinamiche permettono di accedere a funzioni come Clear Calling, Live Caption e Spatial Audio, il che arricchisce l’esperienza d’ascolto. Per chi non si è mai addentrato in queste impostazioni, Pixel Tips offre un promemoria utile su ciò che si può fare con la propria tecnologia.

Utilizzare il Pixel come webcam o mini-pc

Infine, molti potrebbero non essere a conoscenza della possibilità di utilizzare il Google Pixel come webcam. Se possiedi un laptop con una webcam scadente, il tuo Pixel può rivelarsi un ottimo sostituto. Basta collegare lo smartphone al computer tramite USB e impostare la modalità “webcam”. In pochi passaggi, l’immagine del tuo viso potrà essere trasmessa con un’ottima qualità. Inoltre, per chi ha un Pixel 8 o successivi, c'è anche la possibilità di collegare il dispositivo a un monitor o TV, trasformandolo in un secondo schermo.

Approfondire le funzionalità offerte dall'app Pixel Tips è un'ottima opportunità per scoprire e ri-scoprire i propri dispositivi Google. Con tante funzioni sorprendenti, è fondamentale conoscerle per ottimizzare la propria esperienza. Peccato che molte di queste opzioni intriganti non siano sempre evidenti.