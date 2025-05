Google lancia NotebookLM: l’app che rivoluziona l’organizzazione dei tuoi appunti

Google ha presentato la nuova applicazione NotebookLM per dispositivi Android e iOS, un’importante innovazione anticipata nel mese di aprile 2025 in vista dell’evento I/O. Questa app si propone di ottimizzare la gestione dei contenuti, offrendo un’esperienza utente fluida e accessibile che si integra perfettamente con la vita quotidiana degli utenti.

L’interfaccia intuitiva e le funzionalità principali

All’apertura della NotebookLM, gli utenti vengono accolti da una homepage ben strutturata, dove trovano una serie di quaderni virtuali organizzati in schede colorate. Queste schede presentano il nome del quaderno, un’icona emoji, il numero di fonti collegate e la data di creazione. La navigazione è semplificata da filtri facilmente accessibili nella parte superiore della schermata, che consentono di ordinare i contenuti per “Recenti”, “Condivisi”, “Titolo” e “Scaricati”.

Un’altra caratteristica interessante è la modalità di visualizzazione, che si adatta automaticamente alle impostazioni del dispositivo, offrendo sia una visualizzazione chiara che scura, senza la necessità di modifiche manuali. Gli utenti possono anche sfruttare la funzione di riproduzione audio in background e la modalità offline per un’esperienza simile a un podcast. Le schede audio, caratterizzate da un design accattivante, vengono accompagnate da un pulsante di “play” che facilita l’ascolto degli approfondimenti.

Creazione e condivisione dei contenuti

Uno degli aspetti più notevoli di NotebookLM è la facilità con cui gli utenti possono creare nuovi documenti. Cliccando sul pulsante “Crea nuovo” situato nella parte inferiore della lista, è possibile aggiungere vari tipi di contenuti, tra cui PDF, link a siti web, video di YouTube e testi. Inoltre, l’app si integra in modo efficace con le funzionalità di condivisione di Android e iOS, consentendo di aggiungere rapidamente nuove fonti direttamente dal menu di condivisione del dispositivo.

All’interno di ogni quaderno, un’interfaccia ben progettata offre accesso a un elenco di fonti, a una chat per domande e risposte e a una sezione dedicata allo studio. Questa organizzazione rende la navigazione nei vari contenuti semplice e intuitiva. La transizione dall’attuale sito mobile alla nuova applicazione nativa promette di migliorare l’esperienza complessiva degli utenti, che ora non dovranno più utilizzare la Progressive Web App per gestire i propri quaderni.

Disponibilità e adattabilità ai dispositivi

La NotebookLM è disponibile al download a partire da oggi sia per utenti Android, attraverso il Google Play Store, sia per utenti iPhone e iPad, tramite l’App Store. Questa soluzione affronta una tra le richieste più ricorrenti degli utenti, permettendo l’accesso a una varietà di funzionalità senza preoccupazioni riguardo a interfacce poco pratiche.

Sebbene l’app presenti attualmente interfacce per smartphone e tablet in modo piuttosto diretto, non sembra ancora sfruttare appieno il potenziale di Material 3, la più recente linea guida di design di Google. In futuro, potrebbe apparire una versione migliorata che ottimizzi ulteriormente l’esperienza utente, ma per il momento gli utenti possono godere di una piattaforma pratica e ben pensata per la gestione dei propri appunti e contenuti multimediali.

In sintesi, NotebookLM rappresenta un ulteriore passo avanti nella facilità d’uso e nella praticità delle applicazioni per la produttività, rendendo l’organizzazione dei contenuti un processo molto più semplice e fluido. Con queste nuove funzionalità, Google si propone di mantenere gli utenti impegnati e soddisfatti, mentre si preparano a scoprire ulteriori aggiornamenti in arrivo.