Google I/O 2025: Attese Novità su AI e XR, Ma Poco Spazio per Android

L’attesa per Google I/O 2025 è palpabile: la conferenza annuale degli sviluppatori di Google si avvicina e si prospetta un evento ricco di novità. Quest’anno, però, potrebbe non esserci molto da aspettarsi in termini di annunci relativi ad Android OS, poiché la settimana precedente sono già stati presentati significativi aggiornamenti. L’attenzione, dunque, si concentrerà prevalentemente sull’intelligenza artificiale e su aggiornamenti relativi a XR .

Quando e come seguire Google I/O

La conferenza Google I/O avrà luogo in due giorni, il 20 e il 21 maggio 2025, con un evento di apertura particolarmente atteso. La keynote inaugurale inizierà alle 10:00 PT / 13:00 ET del 20 maggio. Gli interessati potranno seguire l’evento dal sito ufficiale di Google I/O o tramite il canale YouTube di Google. Per facilitare la visione, sarà disponibile anche una versione con interprete in lingua dei segni americana.

Se hai in programma di seguire la presentazione, è consigliabile riservare un ampio blocco di tempo. Le keynote di Google I/O solitamente durano un paio d’ore; anche se quest’anno non ci sono annunci di rilievo riguardanti Android, il tempo dedicato è previsto rimanere simile.

Riflessioni sul foco dell’evento: l’intelligenza artificiale

Negli ultimi due anni, l’intelligenza artificiale ha dominato le presentazioni di Google, e quest’anno non sarà diverso. Infatti, osservando le dichiarazioni di Allison Johnson, è chiaro che la keynote sarà dedicata principalmente ai progressi in questo campo, seguendo l’onda del successo di Gemini e delle sue applicazioni. Google è impegnato in una sfida serrata nel settore dell’IA, competendo con aziende del calibro di OpenAI, Meta e Microsoft.

Il fatto che Google I/O inizi un giorno dopo l’evento Build di Microsoft rende ancora più interessante la vicinanza di queste due conferenze, che rappresentano punti di riferimento nel progresso della tecnologia. A questo punto, è lecito aspettarsi che Google sveli nuove funzionalità di Gemini destinate a dispositivi mobili e altri gadget, così come aggiornamenti ai modelli esistenti per migliorarne le prestazioni. È anche probabile che vedremo alcune novità entusiasmanti riguardanti il Progetto Astra, volto a mostrare le potenzialità più innovative del lavoro di Google nel settore dell’IA.

Attese per aggiornamenti su XR

L’intelligenza artificiale non sarà l’unico argomento del Google I/O. La società ha anticipato che ci saranno anche novità relative a Android XR. Anche se nel precedente evento Android Show ci sono stati pochi dettagli, si è confermata la compatibilità con Gemini. A tal proposito, il responsabile di Android, Sameer Samat, ha accennato a una visione più approfondita degli occhiali smart in fase di sviluppo da parte di Google.

Samsung, d’altra parte, continua a pianificare il lancio del suo visore Android XR, noto come Project Moohan. Pertanto, Google ha un’importante opportunità per presentare dettagli sul lato software prima che Samsung si prenda la scena.

Aspettative su Pixel e Nest hardware

Sebbene ci sia grande attesa, non ci si deve aspettare nuovi annunci riguardanti i dispositivi hardware Pixel o Nest durante Google I/O. Fino a questo momento, Google ha mantenuto un profilo basso su eventuali rilasci di hardware, concentrando invece le sue energie sulle innovazioni nel software e nell’intelligenza artificiale. Di conseguenza, i fan del brand potrebbero dover attendere momenti migliori per ulteriori dettagli su nuovi dispositivi.

Con l’evento in arrivo, sarà interessante assistere alle novità che Google ha in serbo per i propri utenti, in un clima tecnologico in continua evoluzione.