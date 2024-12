Sconto imperdibile su MX Master 3S: il mouse ergonomico di Logitech disponibile a 79,90 euro

Un'offerta da non perdere si presenta per gli amanti della tecnologia e del lavoro al computer. L’MX Master 3S di Logitech, considerato uno dei migliori mouse sul mercato, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 79,90 euro, rispetto ai 134,99 euro del prezzo di listino. Questo mouse rappresenta una vera e propria evoluzione nel settore, combinando eccellenti caratteristiche di ergonomia, fluidità e precisione.

Innovazioni tecnologiche e prestazioni superiori

L'MX Master 3S si distingue per l'adozione di un sensore ottico avanzato che può raggiungere una risoluzione variabile fino a 8.000 DPI. Questa caratteristica rende il dispositivo estremamente versatile, capace di utilizzare la maggior parte delle superfici, incluso il vetro. Grazie a questi miglioramenti, il mouse diventa una scelta ideale per coloro che utilizzano monitor di grandi dimensioni, come i nuovi Mac mini, portatili o iMac. La capacità di mantenere prestazioni elevate sulla quasi totalità delle superfici rappresenta un ulteriore vantaggio per professionisti e creativi.

Silenziosità e comfort durante l'utilizzo

Una delle innovazioni più apprezzate dell’MX Master 3S è la riduzione significativa del rumore del click, giunta a un abbattimento del 90%. Questa funzione è particolarmente vantaggiosa per chi lavora in ambienti silenziosi, come durante le ore notturne, permettendo così di rimanere concentrati senza le distrazioni dovute al suono del mouse. Il design ergonomico del mouse è progettato per garantire il massimo comfort, anche dopo lunghe sessioni di lavoro, collegando esperienza e funzionalità in un modo che soddisfa anche gli utenti più esigenti.

Funzionalità avanzate e personalizzazione

Offrendo compatibilità con il software Logi Options+, l’MX Master 3S consente agli utenti di personalizzare i pulsanti a seconda delle proprie esigenze. Questa opzione include la possibilità di utilizzare profili preimpostati o di crearne di nuovi, ottimizzando così il flusso di lavoro. Gli utenti possono anche regolare la velocità di tracciamento e selezionare effetti di retroilluminazione, tutte caratteristiche che migliorano l'esperienza utente in modo significativo.

Connettività e compatibilità per ogni necessità

Sotto il profilo della connettività, l’MX Master 3S offre sia un’opzione Bluetooth che la tecnologia wireless proprietaria Logi Bolt. Questa dualità assicura una connessione stabile e sicura, anche in ambienti complessi dove il Bluetooth tradizionale potrebbe fallire. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di collegare il mouse fino a tre diversi dispositivi, rendendolo compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS e Linux, aumentando significativamente la versatilità d’uso.

Un investimento in questo mouse ergonomico potrebbe rivelarsi vantaggioso non solo per il risparmio attuale, ma anche per l'ottimizzazione della produttività quotidiana, con un rapporto qualità-prezzo che continua ad attirare l’attenzione di chi lavora al computer. Non perdere l'occasione di dare il benvenuto in modo confortevole e preciso a questo straordinario dispositivo nel tuo setup lavorativo.