Salvataggio di una rarissima TV CRT: la Sony KX-45ED1 trova una nuova vita dopo il rischio di smaltimento

Una curiosità dal mondo del retrogaming ha colpito l'attenzione degli appassionati, quando è stato annunciato il salvataggio di una rarissima Sony KX-45ED1, considerata la televisione CRT più grande mai prodotta. Questo pezzo da collezione non si è solo salvato dalla discarica, ma è diventato simbolo di un'epoca videoludica in cui i giochi venivano vissuti in modo completamente diverso rispetto ai giorni nostri.

La rarità dei televisori CRT nel mondo del retrogaming

I televisori CRT, sebbene considerati obsoleti, sono particolarmente ricercati dai nostalgici dei videogiochi. Questo è dovuto alla loro capacità unica di riprodurre fedelmente l'esperienza visiva delle console retro, rispetto agli schermi moderni. La Sony KX-45ED1, una TV notevole per le sue dimensioni di 45 pollici, rappresenta una sorta di "Santo Graal" per i collezionisti e gli appassionati. Questi dispositivi offrono immagini più pulite e dettagliate, mantenendo intatti gli elementi visivi originali come sfocature e dithering, tipici dei videogiochi degli anni ‘80 e ‘90.

A differenza dei moderni schermi piatti, che tendono a simulare questi effetti con difficoltà, i CRT forniscono un'esperienza autentica. La Sony KX-45ED1 era venduta negli anni ’80 a un prezzo vicino ai 40.000 dollari, un costoso involucro che oggi equivale a circa 100.000 dollari. Questa esclusività ne ha fatto un oggetto del desiderio difficilmente reperibile, rendendola ancora più ambita da chi gioca a titoli classici su console vintage.

La scoperta e il salvataggio della Sony KX-45ED1

Recentemente, il sito ArsTechnica ha riportato la storia di un esemplare di Sony KX-45ED1 scoperto in un ristorante di Osaka. La TV, perfettamente funzionante, stava per essere smaltita a causa del trasferimento del locale. È qui che entra in gioco un appassionato di retrogaming, a capo del canale YouTube Shank Mods. Scoprendo della cattiva sorte riservata allo schermo, ha avviato una ricerca per salvarlo, che è stata avviata nell'ottobre del 2022.

L'appello lanciato su Twitter ha colpito nel segno, riuscendo a reperire una persona in Giappone disposta ad intercedere con i proprietari del ristorante. Dopo alcune trattative, i proprietari si sono mostrati disponibili a cedere la TV, a condizione che le spese di trasporto venissero coperte. E qui nasce la sfida, dato il peso dell’apparecchio di quasi 200 kg, accoppiato a 77 kg di base.

Le sfide del trasporto e del restauro

Un'operazione complessa è stata organizzata per il trasporto della Sony KX-45ED1 dagli spazi ristretti del ristorante giapponese fino agli Stati Uniti. Il trasporto non era una questione da poco, considerando l'ingombro e il peso della TV, già posizionata al secondo piano dell'edificio. Non sono stati divulgati i costi esatti per il recupero, ma si stima che sarebbero stati comparabili al prezzo di un’auto usata.

Dopo un'attenta fase di imballaggio e spedizione, la TV finalmente è arrivata nel garage dei genitori di Shank Mods. L'attesa per il restauro e la verifica della funzionalità non ha deluso le aspettative. La Sony KX-45ED1, dopo il salvataggio, è tornata a brillare e rappresenta ora un’autentica testimonianza della storia del videogioco. Gli appassionati considerano queste macchine più di semplici televisori: sono pezzi di storia che permettono di rivivere emozioni e esperienze del passato per le generazioni attuali.