Nintendo presenta il Switch 2: tutto quello che ci aspettiamo dalla grande rivelazione

Con l’attesissima presentazione del Switch 2 in programma per mercoledì mattina, Nintendo si prepara a svelare finalmente tutti i dettagli di una console di cui si parla ormai da anni. Questo momento rappresenta un’importante svolta nella storia recente dell’azienda giapponese e gli appassionati di videogiochi sono in fibrillazione. Presto arriveranno articoli e analisi approfondite sull’evento, ma nel frattempo abbiamo stilato una lista delle aspettative e degli annunci che Nintendo potrebbe rivelare.

Prezzo: previsioni e ipotesi

Uno dei punti più dibattuti riguardo al nuovo Switch è, senza dubbio, il prezzo. Si prevede che Nintendo annuncerà un prezzo di partenza che potrebbe avere un significato importante non solo per i fan, ma anche per il mercato.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Likely: il prezzo di $399

Molti esperti suggeriscono che il prezzo raccomandato di vendita potrebbe assestarsi sui 399 dollari. Questa cifra riflette l’inflazione degli ultimi otto anni, che ha eroso il valore iniziale di 299 dollari del primo Switch, che ha mantenuto una stabilità sorprendente nel tempo. Un prezzo di 399 dollari porrebbe il Switch 2 in una posizione competitiva, paragonabile a quello delle console di nuova generazione, come l’Xbox Series X e il PS5, i cui valori di mercato sono già stati stabiliti.

Possible: sorpresa a $299

In alternativa, Nintendo potrebbe decidere di sorprendere tutti lanciando il Switch 2 allo stesso prezzo di 299 dollari. Se ciò dovesse accadere, insieme a un abbassamento di prezzo per il dispositivo originale, si potrebbe assistere a un aumento significativo dell’interesse per la nuova console. I negozi potrebbero trovarsi, inizialmente, a fronteggiare una carenza di scorte, data la maggiore domanda che ne deriverebbe.

Implausible: $449 o più

Una possibilità che sembra davvero poco plausibile è quella di un prezzo di lancio di 449 dollari o superiore. Questa scelta risulterebbe decisamente atipica per Nintendo, noto per l’approccio più economico che adotta per i suoi dispositivi. Un prezzo così elevato potrebbe far storcere il naso a molti consumatori e allontanare l’utenza storica della casa giapponese.

Attese per la presentazione

Le aspettative per la presentazione di mercoledì non riguardano solo il prezzo, ma anche tutta una serie di innovazioni e caratteristiche che potrebbero arricchire il nuovo Switch 2. Ecco alcuni degli elementi che ci si attende di vedere.

Miglioramenti hardware

Ci si aspetta che il nuovo dispositivo non solo migliori il processore rispetto al suo predecessore, ma anche che offra una grafica di livello superiore. Questo renderebbe i giochi più fluidi e visivamente accattivanti, portando l’esperienza di gioco a un altro livello. Aggiornamenti in termini di memoria interna e velocità di caricamento potrebbero essere inclusi, rendendo il tutto più snodato e piacevole da utilizzare.

Nuova libreria di giochi

Moltissimi fan sono curiosi riguardo ai titoli che saranno disponibili al lancio del nuovo Switch 2. È ragionevole aspettarsi che Nintendo presenti alcuni titoli d’eccezione, magari nuove versioni dei giochi iconici come Super Mario e The Legend of Zelda, rinvigorendo così l’interesse per il retro gaming ma anche per le novità.

Funzionalità esclusive

Trattandosi di un’azienda innovativa, è lecito supporre che Nintendo includa alcune funzionalità esclusive non presenti nella versione originale. Che si tratti di una maggiore integrazione con il mondo online, un’interfaccia utente più intuitiva o addirittura funzionalità di realtà aumentata, sono tanti i modi in cui Nintendo potrebbe stupire i propri fan e il mercato.