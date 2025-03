Rimuovere il blocco schermo: guida pratica per smartphone e computer

In un'epoca in cui la protezione dei dati personali è fondamentale, il blocco schermo costituisce una barriera necessaria per i dispositivi come smartphone e computer. Tuttavia, esistono momenti in cui può diventare un intralcio, richiedendo il riconoscimento facciale, l'impronta digitale o il PIN. Che si tratti di un ritardo dovuto all'uso di una mascherina o di un sensore poco reattivo, questa guida propone soluzioni pratiche per rimuovere il blocco schermo, permettendo un accesso immediato ai propri dispositivi.

Come disattivare il blocco schermo su iPhone e iPad

Gli utenti di iPhone e iPad possono contare su diverse funzionalità di sblocco, tra cui il Face ID, che rende il processo rapido e semplice. Tuttavia, possono sorgere situazioni in cui si desidera disabilitare completamente il blocco schermo. Questo potrebbe avvenire nel caso di uso condiviso del dispositivo, soprattutto se utilizzato da più persone, oppure se il Face ID risulta poco funzionale. Ecco i passaggi da seguire: apri l'app Impostazioni toccando l'icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona la voce "Face ID e codice" . Inserisci il codice di sblocco, scorri fino alla voce "Disattiva il codice" e conferma l'azione digitando nuovamente il codice. Da questo momento, non sarà più richiesto il riconoscimento facciale o l'impronta per sbloccare il dispositivo, ma il telefono resterà comunque protetto dalla schermata di blocco. È importante notare che scorrendo il dito verso l'alto resta comunque necessario per accedere al dispositivo. Se possiedi un Apple Watch associato, potrai sbloccare il tuo iPhone automaticamente avvicinando il polso.

Procedura per rimuovere il blocco schermo su Android

La procedura per disattivare il blocco schermo su dispositivi Android può variare leggermente a seconda del modello e della versione del sistema operativo. La seguente guida si basa sulle impostazioni di un dispositivo Pixel aggiornato ad Android 15. Per iniziare, apri le Impostazioni toccando l'icona a forma di ingranaggio. Da qui, seleziona "Sicurezza e privacy" e successivamente "Sblocco dispositivo". Adesso, trova l’opzione "Blocco schermo", inserisci il tuo PIN di sblocco e seleziona "Nessuno". Con questa azione, il tuo dispositivo rimarrà sbloccato.

Se stai utilizzando un dispositivo con una sequenza o un blocco con segno, dovrai cambiare la tua modalità di blocco selezionando una delle opzioni disponibili come PIN o password. Se hai dimenticato la sequenza, puoi sempre utilizzare l’opzione di sblocco biometrico, come quello delle impronte.

In alternativa, se desideri una maggiore praticità, puoi attivare Smart Lock: questa funzionalità consente di sbloccare automaticamente il dispositivo in alcune circostanze specifiche, come quando è nelle vicinanze di dispositivi attendibili o in luoghi di fiducia, come la tua casa.

Rimuovere il blocco schermo sui computer Windows e Mac

Anche i computer, sia Windows che Mac, sono dotati di funzionalità di blocco che proteggono l'accesso non autorizzato. La procedura per disattivare il blocco su un PC Windows 10 o 11 è semplice. Accedi alle Impostazioni e seleziona "Account". Qui, vai su "Opzioni di accesso" e disattiva l'opzione per accedere a Windows Hello solo con account Microsoft. Per rimuovere un eventuale PIN, clicca su "PIN di Windows Hello" e seleziona "Rimuovi"; quindi inserisci la password e conferma. Per eliminare la richiesta di password all'accesso, digita "netplwiz" nella barra di ricerca, deseleziona l'opzione relativa all'immissione della password e conferma.

Su Mac, accedi all'icona Apple in alto a sinistra e seleziona "Impostazioni di sistema". Clicca su "Schermata di blocco" e trova l'impostazione relativa al "Richiesta di password". Da lì, seleziona "Mai" per permettere un accesso immediato. Ricorda che, come per il tuo iPhone, puoi sbloccare automaticamente il Mac se hai un Apple Watch collegato.