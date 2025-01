Rilascio delle patch di sicurezza di gennaio 2025 per i dispositivi Google Pixel: ecco tutte le novità

Il gigante tecnologico Google ha avviato il rilascio delle ultime patch di sicurezza per i dispositivi Pixel, aggiornamenti che riguardano sia smartphone che smartwatch. Queste novità, datate gennaio 2025, rientrano nella tradizione di Google di fornire regolarmente miglioramenti di sicurezza e prestazioni. Gli utenti possono ora aggiornare i loro dispositivi grazie a queste patch, che comprendono correzioni importanti e miglioramenti del sistema.

Dettagli delle patch di sicurezza di gennaio

Le nuove patch di sicurezza sono accessibili tramite Over-The-Air e come factory image, coprendo una vasta gamma di dispositivi del marchio Pixel. Gli smartphone supportati da questi aggiornamenti includono il Google Pixel 6, il Google Pixel 6 Pro, il Google Pixel 6a, il Google Pixel 7 e 7a, il Google Pixel Tablet, gli smartwatch Google Pixel Watch 1, 2 e 3, oltre ai modelli più recenti come il Google Pixel Fold e le linee Pixel 8 e 9.

Questi aggiornamenti non solo introducono misure di sicurezza progettate per proteggere i dati degli utenti, ma includono anche miglioramenti generali delle prestazioni e della stabilità. È importante per gli utenti mantenere il proprio dispositivo aggiornato per garantire un'esperienza fluida e sicura. Le correzioni incluse in questo aggiornamento si concentrano su specifici problemi riscontrati dagli utenti, risolvendo questioni di stabilità e funzionalità.

Novità e correzioni specifiche

Il pacchetto di aggiornamento apporta diverse modifiche significative che migliorano il funzionamento generale dei dispositivi. Tra le correzioni più rilevanti figurano:

Audio : Una correzione per il problema di ritardo e stabilità dell’audio quando si utilizzano alcune applicazioni, per migliorare l'esperienza multimediale.

: Una correzione per il problema di ritardo e stabilità dell’audio quando si utilizzano alcune applicazioni, per migliorare l'esperienza multimediale. Fotocamera : Risolto un problema di stabilità della fotocamera durante il passaggio a una fotocamera connessa in determinate condizioni, assicurando scatti di qualità.

: Risolto un problema di stabilità della durante il passaggio a una connessa in determinate condizioni, assicurando scatti di qualità. Display e grafica : È stata affrontata un’anomalia relativa a linee lampeggianti sullo schermo in particolari circostanze, contribuendo a una visualizzazione più stabile.

: È stata affrontata un’anomalia relativa a linee lampeggianti sullo schermo in particolari circostanze, contribuendo a una visualizzazione più stabile. Interfaccia utente: Sono stati fatti miglioramenti nel launcher di Pixel, con una correzione per l’errata visualizzazione dei colori delle icone tematiche.

Queste correzioni sono disponibili per tutti i modelli di Pixel supportati, ma alcune potrebbero variare a seconda della rete o della regione. Assicurati di controllare quali aggiornamenti siano applicabili specificatamente al tuo dispositivo.

Modalità di aggiornamento per i dispositivi Pixel

Per ottenere le patch di sicurezza di gennaio, gli utenti possono facilmente aggiornare il proprio smartphone Pixel seguendo due modalità: l’aggiornamento via OTA o il download della factory image. Nel primo caso, basta attendere la notifica sul proprio dispositivo; non preoccupatevi se l’aggiornamento non è immediatamente disponibile, poiché l'implementazione avviene gradualmente e nell'arco di poche ore o giorni dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi compatibili.

Se desiderate accelerare il processo, è possibile eseguire l'installazione manuale del pacchetto OTA o della factory image specifica per il proprio modello. I file necessari per il download sono disponibili su siti ufficiali di Google, facilitando l’installazione per chi ha familiarità con le procedure più tecniche. È sempre consigliato seguire con attenzione le istruzioni fornite per evitare problemi durante l'installazione.

Con questo aggiornamento, Google continua a dimostrare il proprio impegno per la sicurezza e l'affidabilità dei suoi dispositivi Pixel, garantendo una continua evoluzione e supporto ai propri utenti.