Google Photos introduce un’interfaccia più semplice per modificare i gruppi di volti

Google Photos, applicazione di punta di Google, sta testando un’interfaccia utente migliorata per facilitare la gestione e la modifica dei gruppi di volti nelle fotografie. Questa novità promette di rendere più semplice il processo di rimozione e riattribuzione dei volti, migliorando l’esperienza degli utenti.

La funzionalità di riconoscimento facciale in Google Photos

Google Photos si distingue come uno dei migliori strumenti per l’organizzazione delle immagini sui dispositivi Android. Tra le sue funzioni più apprezzate c’è la capacità di riconoscere automaticamente i volti, creando gruppi di facce che raggruppano tutte le foto in cui appare un determinato volto. Questa funzionalità è estremamente utile, permettendo di cercare rapidamente tutte le foto di una persona specifica o di un gruppo. Inoltre, si integra con altre caratteristiche di Google Photos, come i ricordi, per facilitare la riorganizzazione delle immagini.

Tuttavia, nonostante l’efficacia di questo sistema, ci sono margini di miglioramento. Gli utenti spesso si trovano a dover gestire errori di riconoscimento, dove una persona può essere erroneamente identificata, o potrebbero voler escludere alcune foto dal gruppo di un certo volto. Riconoscendo queste necessità, Google sta lavorando a un aggiornamento della sua interfaccia.*

I cambiamenti in arrivo nella gestione dei volti

La versione di Google Photos 7.23.0 include codice che introduce diverse modifiche all’interfaccia utente relative alla gestione dei volti riconosciuti. Queste modifiche mirano a semplificare il processo di rimozione di un volto riconosciuto o di correzione di un errore di riconoscimento. Attivando queste modifiche prima della loro diffusione ufficiale, è possibile avere un’idea chiara dei miglioramenti in arrivo.

La procedura attuale prevede che, quando si clicca su una foto con più persone, l’app tenti di riconoscere e raggruppare i volti. Tuttavia, questo processo non è esente da errori. Gli utenti potrebbero voler eliminare alcune foto dai gruppi esistenti per una varietà di motivi. Attualmente, Google Photos offre un’opzione chiamata “Modifica facce”, ma l’interfaccia risulta poco intuitiva. Per correggere un volto riconosciuto male, gli utenti devono toccare il volto per assegnarlo a un’altra persona, mentre la creazione di un nuovo gruppo di volti richiede l’utilizzo di un’icona meno evidente.

Un’interfaccia semplificata per migliorare l’esperienza utente

Google prevede di semplificare la gestione dei volti eliminando l’opzione “Modifica facce”. In futuro, ogni volto riconosciuto avrà un proprio menu a tre punti, che offrirà due opzioni: “Rimuovi da questa foto” e “Questa è un’altra persona”. La prima opzione permette di rimuovere l’immagine dal gruppo facciale di una persona, mentre la seconda consente di riattribuire il volto a un’altra persona in modo intuitivo. Questa nuova interfaccia dovrebbe facilitare il flusso di lavorazione e rendere chiaro il processo per aggiungere un nuovo volto.

Ancora non è chiaro se e quando Google rilascerà ufficialmente questa nuova interfaccia. Molti utenti, data la sua praticità, sperano che il redesign venga implementato al più presto, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso di Google Photos.

Con la continua evoluzione delle tecnologie di riconoscimento facciale e la crescente attenzione alla privacy e al controllo degli utenti, Google sta dimostrando una volontà di ascoltare le esigenze dei suoi utenti e di apportare modifiche significative alle sue applicazioni.