Le nuove batterie per Galaxy Watch 8 e Watch 8 Classic ottengono certificazione in Corea del Sud

Le ultime notizie dal mondo della tecnologia riguardano i progressi dei nuovi smartwatch Galaxy Watch 8 e Watch 8 Classic, in particolare il recente ottenimento di certificazione per le loro batterie. Questo sviluppo preannuncia una possibile presentazione ufficiale entro la fine dell’anno.

Certificazioni e specifiche delle batterie

Due modelli di batterie, identificati come EB-BL330ABY e EB-BL505ABY, hanno ricevuto la certificazione da SafetyKorea, l’ente di certificazione per la sicurezza dei prodotti in Corea del Sud. Queste batterie sono ritenute parte delle nuove generazioni di smartwatch di Samsung, i Galaxy Watch 8, e la loro presenza nei documenti ufficiali suggerisce che le fasi preparatorie per il lancio siano già in corso.

La batteria EB-BL330ABY ha completato anche la certificazione TUV, con una capacità accertata di 435mAh. Questo valore rappresenta un leggero aumento rispetto alla batteria della precedente versione Galaxy Watch 7 da 44mm, anche se non si prevede che gli utenti percepiscano una differenza significativa nelle loro prestazioni quotidiane.

Aspettative per il lancio e i doppi modelli

Mentre Samsung non ha ancora fornito dettagli ufficiali sul Galaxy Watch 8, le certificazioni rappresentano frequentemente un segnale anticipato di nuovi prodotti in arrivo. XpertPick ha accostato le batterie ai modelli corrispondenti sulla base delle comunicazioni di firmware rinvenute in un post di un utente di nome Theordysm. Non è la prima volta che tali informazioni emergono: in precedenti fughe di notizie, il modello SM-L505 è stato indicato come probabile designazione per la versione Classic del Galaxy Watch 8.

Un terzo modello di batteria, identificato come EB-BL320ABY, è stato avvistato anche nel database BIS indiano il mese scorso, ma al momento non si conosce la sua capacità. Tuttavia, le convenzioni della nomenclatura potrebbero suggerire che sia progettato per una variante più piccola del Galaxy Watch 8.

Prossimi eventi e possibilità future

Il momento esatto in cui Samsung presenterà la nuova linea di smartwatch Galaxy Watch 8 rimane sconosciuto. Tuttavia, ci si aspetta che l’annuncio possa coincidere con il lancio previsto dei dispositivi Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7, che si terrà probabilmente in estate. La presenza di un modello Ultra nel nuovo lineup non è ancora chiara e attendiamo notizie ufficiali da parte dell’azienda.

La diffusione di queste informazioni alimenta l’attesa tra gli appassionati di tecnologia, ansiosi di scoprire le novità che Samsung ha in serbo per il suo pubblico. La combinazione di innovazione e design aggiornato sta attirando l’attenzione, e sarà interessante vedere come i nuovi modelli si compareranno con le versioni precedenti sul mercato.