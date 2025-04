Qualcomm presenta il nuovo processore Snapdragon 8s Gen 4: miglioramenti significativi in arrivo

Qualcomm ha ufficializzato il lancio del Snapdragon 8s Gen 4, un aggiornamento tanto atteso nel panorama dei chip per smartphone. Questo nuovo processore promette prestazioni di alto livello, grazie a significative innovazioni nella sua architettura. Nonostante i dettagli sulla disponibilità dei primi dispositivi non siano ancora chiari, le aspettative sono elevate, soprattutto per i modelli di marchi come Xiaomi e OnePlus.

Un processore senza micro core

La peculiarità principale del Snapdragon 8s Gen 4 è la sua struttura interna, che non comprende micro core, a differenza del suo predecessore, il Snapdragon 8s Gen 3. Questa decisione suggerisce un potenziale miglioramento nelle prestazioni multi-core, aspetto cruciale per gli utenti che richiedono potenza di calcolo. Il nuovo chip è dotato di un core Cortex-X4 a 3.2GHz, tre core Cortex-A720 a 3GHz, due core A720 a 2.8GHz e due core A720 a 2GHz. Il fatto che sia stata abbandonata l’architettura a micro core potrebbe tradursi in un aumento del 31% delle prestazioni rispetto al modello precedente, anche se è ancora da chiarire se questa stima si riferisca a prestazioni multi-core o single-core.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Potenza grafica e capacità di gioco

Un altro fattore di innovazione riguarda la GPU, che presenta una nuova architettura Adreno. Da quanto emerso, questa GPU avrà due slice, contro i tre dell’Elite, e offre 12MB di memoria dedicata. Gli utenti possono attendere un incremento del 49% nella performance grafica in confronto al precedente Snapdragon 8s Gen 3. Tra le caratteristiche notevoli, ci saranno il supporto al ray tracing e alla tecnologia Game Super Resolution 2.0, indicando un miglioramento significativo nell’esperienza di gioco.

Funzionalità per fotocamere e intelligenza artificiale

Il nuovo chip non si limita solo a migliorare le performance generali; anche le capacità fotografiche e di intelligenza artificiale riceveranno sostanziali potenziamenti. La fotocamera supporterà scatti da 320MP, un notevole salto dai 200MP del modello precedente, e la nuova configurazione permetterà di gestire immagini da 108MP con elaborazione multi-frame. I risultati promettono di offrire video in 4K a 30fps in situazioni di bassa luminosità, oltre a sofisticate funzioni come la correzione del tono della pelle e del cielo in tempo reale. Tuttavia, alcune opzioni video come l’8K a 30fps sono state eliminate, offrendo invece 4K a 60fps e 1080p a 480fps.

Connettività all’avanguardia

La connettività rappresenta un altro importante aggiornamento presente nel Snapdragon 8s Gen 4, che introduce il Bluetooth 6.0 e il supporto XPAN. Quest’ultimo consente di utilizzare cuffie wireless compatibili tramite Wi-Fi piuttosto che Bluetooth, garantendo una gamma e una qualità audio superiori. A livello generale, il chip presenta un design a 4nm e supporto per un refresh rate di 144Hz su risoluzioni QHD+ o WQHD+. Anche il modem 5G integrato promette velocità di download massime di 4.2Gbps, sebbene manchi la compatibilità con mmWave, presente nel modello precedente.

Aspettative per il futuro

Nonostante l’entusiasmo intorno al Snapdragon 8s Gen 4, manca un’indicazione ufficiale su quando verranno lanciati i primi smartphone dotati di questo processore. Tuttavia, le aziende del settore si preparano a presentare nuove offerte che potrebbero straie l’attenzione degli utenti. Qualcomm continua a posizionarsi come leader nel mercato dei chip per smartphone, con l’auspicio che questo nuovo chip possa mantenere e ampliare il suo impatto nel settore.