Riforma del Codice della Strada: incertezze su targa e assicurazione dei monopattini elettrici

Il nuovo Codice della Strada, previsto in vigore dal 14 dicembre 2024, introduce diverse novità significative, tra cui l'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici. Tuttavia, l'assenza dei decreti attuativi necessari per l'applicazione di queste norme solleva dubbi su come e quando tali obblighi diventeranno effettivi. L'attuale situazione genera confusione in merito alle regole in arrivo e alla loro applicabilità immediata.

Tempistiche di attuazione del nuovo Codice della Strada

La data del 14 dicembre 2024 segna un appuntamento cruciale per l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. In linea di massima, tutte le norme, comprese quelle riguardanti i monopattini elettrici, dovrebbero entrare in vigore in questa data. Tuttavia, per alcune regole, come l'obbligo di targa e assicurazione, è necessario un decreto attuativo che ne definisca i dettagli pratici. A tal proposito, esperti del settore evidenziano che il rilascio di tali decreti potrebbe richiedere diversi mesi, portando a una situazione di incertezza fino a quando non saranno definiti i dettagli applicativi.

I regolamenti riguardanti i monopattini elettrici sono tra le novità più discusse, in parte per il loro impatto sugli utenti e sulla sicurezza stradale. L'assenza immediata di un decreto attuativo significa che, almeno fino a quando non verranno pubblicati, le norme relative alla targa e all'assicurazione non potranno essere applicate. Questo scenario costringe i cittadini a rimanere in attesa di chiarimenti che ritardano di fatto la possibilità di conformarsi alle nuove regole.

La questione della targa e il suo stato attuale

Recentemente è emersa una bozza riguardo il design della targa per i monopattini elettrici, ma per ora non ci sono ulteriori sviluppi. I lavori per stabilire le modalità di adozione della targa sembrano procedere lentamente, nonostante le aspettative di implementazione. Senza il decreto attuativo, rimangono numerosi interrogativi su come e quando gli utenti potranno richiedere la targa per i propri monopattini.

La targa verrà realizzata come un contrassegno adesivo plastificato che sarà stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ma i dettagli pratici per l'assegnazione e la registrazione potrebbero subire ritardi. Questo ha portato a considerazioni da parte di autorità locali, tra cui Luigi Altamura, comandante della Polizia Municipale di Verona, che ha sottolineato la necessità di tempo per l’emanazione del decreto necessario. Se da un lato le regole generali entreranno in vigore, dall'altro l'assenza del quadro normativo specifico continua a creare confusione tra gli utenti.

Obbligo di assicurazione: un dilemma normativo

La situazione riguardante l'assicurazione è ancora più intricata. Il futuro obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 2054 del Codice Civile, deve riguardare anche i monopattini elettrici. Attualmente esistono polizze di questo tipo, già applicabili a biciclette e altri mezzi elettrici, ma l’inserimento di tale obbligo nel nuovo Codice della Strada appare complesso.

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea stabilisce che i velocipedi, inclusi i monopattini elettrici che raggiungono un limite di velocità pari o inferiore a 20 km/h, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione. Questo crea un conflitto evidente tra le normative nazionali e le disposizioni europee, rendendo difficile la semplice attuazione della nuova regola.

In assenza di un decreto attuativo, la questione rimane in fase di stallo. Tutti gli utilizzatori resteranno per ora in attesa di una revisione di questa normativa, affinché possa essere raggiunto un compromesso conforme alle leggi europee. L’incertezza appare palpabile anche per quanto riguarda i requisiti specifici che potrebbero scaturire dall'emanazione dei decreti, complicando ulteriormente la situazione per i cittadini e le autorità competenti.

L'evoluzione delle norme sulla mobilità sostenibile

Il nuovo Codice della Strada non si limita a regolamentare i monopattini elettrici, ma introduce una serie di misure destinate a modificare in modo significativo il panorama della mobilità urbana. Tra le novità si organizzano norme che mirano a incentivare forme di trasporto più ecologiche e sostenibili, manifestando un crescente impegno per la sicurezza stradale e per la convivibilità degli spazi urbani.

Con l’ingresso in vigore del Codice, si preannunciano modifiche anche per le modalità di utilizzo e registrazione di altri veicoli. Le autorità si impegnano a promuovere il rispetto delle norme di sicurezza attraverso campagne informative e iniziative educative. Tuttavia, senza chiare tempistiche e senza i decreti attuativi associati, il passaggio a una mobilità più sicura e responsabile rimane in attesa di definizioni e conferme indispensabili.