NASA paga di più per i lanci spaziali nonostante i razzi riutilizzabili

Negli ultimi anni, l’accesso allo spazio ha conosciuto un significativo cambiamento grazie all’emergere di razzi riutilizzabili e alla crescente frequenza dei lanci. Eppure, un’analisi recente mostra che la NASA continua a spendere cifre superiori rispetto a trent’anni fa per portare a termine le sue missioni in orbita. Questo articolo esplora il paradosso che vede un aumento delle spese per i lanci spaziali nonostante le innovazioni nella tecnologia dei razzi e l’abbondanza di offerte sul mercato.

La crescente routine dei lanci spaziali

Negli ultimi mesi, il panorama dei lanci spaziali è cambiato radicalmente, diventando una pratica sempre più comune. L’azienda SpaceX, ad esempio, ha costantemente inviato in orbita nuovi gruppi di satelliti per il servizio internet Starlink, riempiendo gran parte del proprio programma di lanci con vari tipi di missioni. Nonostante questa continua attività, la NASA si trova ad affrontare una situazione complessa, poiché le proprie missioni scientifiche rappresentano solo una piccola parte dei lanci totali effettuati da SpaceX.

In un contesto dove la domanda di lanci è in aumento, è logico aspettarsi una diminuzione dei costi. Tuttavia, la realtà è che la NASA deve competere con altre entità, come il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che ha ampliato notevolmente il numero delle proprie missioni spaziali. SpaceX, che risulta ormai l’unico fornitore principale per il Pentagono, gestisce un carico di lavoro sempre più elevato, il che rende difficile per la NASA ottenere tariffe più vantaggiose.

La domanda e i costi del servizio di lancio

Con l’introduzione di SpaceX nel mercato dei lanci, ci si sarebbe aspettati che i costi per la NASA potessero diminuire. Tuttavia, un rapporto in fase di pubblicazione sulla rivista Acta Astronautica, redatto da Moon Kim, analista di ricerche della NASA, mette in luce un trend contrario. Dall’analisi dei dati risulta che i pagamenti della NASA per i servizi di lancio stanno aumentando, e i costi reali, corretti per l’inflazione, sono aumentati mediamente del 2.82% all’anno tra il 1996 e il 2024.

Questo incremento dei costi appare sorprendente, in quanto non si sono registrati cambiamenti significativi dopo l’ingresso di SpaceX come fornitore di servizi di lancio nel 2016. Prima di quel momento, l’unico fornitore capace di gestire i satelliti più pesanti della NASA era l’United Launch Alliance. Ora, grazie alla disponibilità del razzo Falcon 9, la NASA ha a disposizione nuove opzioni, ma i costi sembrano non riflettere i benefici apportati da questa concorrenza.

L’equilibrio tra costi e richieste

Nell’analisi del mercato dei lanci spaziali, è chiaro che la domanda sta superando l’offerta. Anche se la NASA continua a richiedere servizi di lancio, le missioni non rappresentano più il fulcro dell’attività di SpaceX, la cui programmazione è ormai saturata da lanci commerciali e dalle missioni militari americane. Complessivamente, oltre il 70% dei lanci di SpaceX nel 2025 si dedica a satelliti Starlink o a veicoli spaziali Starshield, progettati specificamente per il governo degli Stati Uniti.

Questa situazione evidenzia come la NASA, pur avendo accesso a tecnologie spaziali avanzate, fatichi a ottenere condizioni di mercato favorevoli per i propri lanci. I costi crescenti rappresentano non solo una sfida per l’agenzia, ma anche una questione di strategia a lungo termine non solo per le missioni scientifiche, ma anche per il futuro delle esplorazioni spaziali in generale.

L’analisi continua a delineare come le differenze fra domanda e offerta possano influire sulle strategie di investimento della NASA, conducendo a riflessioni sulla sostenibilità finanziaria delle future missioni.