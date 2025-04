Nuovi dazi doganali sui pannelli solari: impatto devastante per il mercato asiatico

Le recenti decisioni della Commissione del commercio statunitense hanno portato a una drastica crescita dei dazi doganali sui pannelli solari provenienti da quattro paesi del Sud-est asiatico, colpendo in particolare la Cambogia, la Malesia, la Thailandia e il Vietnam. Questi paesi sono stati storicamente fornitori chiave per le importazioni di moduli solari negli Stati Uniti, rappresentando oltre il settantaquattro percento del mercato nel 2024. Le nuove tariffe, che raggiungono picchi vertiginosi fino al 3.521%, potrebbero compromettere significativamente la loro capacità di operare nel mercato americano.

L’innalzamento dei dazi e le sue conseguenze

Con l’introduzione di tariffe così elevate, i pannelli solari importati dal Sud-est asiatico rischiano di diventare “non commerciabili” negli Stati Uniti. Secondo diverse fonti, tra cui il Wall Street Journal, questo sviluppo non solo limita le opzioni per i consumatori americani ma rappresenta anche un colpo letale per le aziende asiatiche che dipendono da questo mercato per la loro sopravvivenza. Le tariffe pesanti si inseriscono in un contesto di indagini condotte dal Dipartimento del commercio statunitense, che ha constatato il possibile uso di paesi asiatici come “paravento” da parte di aziende cinesi, nel tentativo di eludere tariffe più alte e mantenere i prezzi competitivi.

In coincidenza con questa altalena di misure commerciali, il presidente statunitense ha recentemente annunciato una pausa di novanta giorni su alcune tariffe, esclusi i prodotti provenienti dalla Cina. Questo gesto diffuso si colloca nel più ampio contesto della guerra commerciale che l’ex presidente Trump ha avviato nei confronti della Cina, un conflitto che ha avuto ripercussioni su vari settori, incluso quello dell’energia rinnovabile.

Divisioni tra le aziende energetiche statunitensi

La reazione delle aziende americane produttrici di energia solare alle nuove tariffe è stata contrastante. Da un lato, i produttori nazionali hanno sollecitato il Dipartimento del commercio a indagare ulteriormente sulla questione, temendo che l’importazione di pannelli a basso costo possa erodere il mercato interno e mettere a repentaglio la loro competitività. Dall’altro lato, i sviluppatori di progetti di energia rinnovabile sono preoccupati che queste nuove tasse incrementeranno significativamente i costi per la costruzione di impianti in territorio americano, poiché molti di questi dipendono dai moduli importati.

Le tariffe imposte variano notevolmente da paese a paese: la Cambogia è stata colpita dal dazio più alto, pari al 3.521%, mentre i produttori vietnamiti devono affrontare dazi fino al 395.9%. Le aziende tailandesi subiscono un incremento del 375.2%, mentre quelle malesi presentano un dazio del 34.4%. Queste disparità mettono in evidenza la difficoltà di navigare in un mercato sempre più complesso e competitivo.

Il futuro delle importazioni di celle solari negli Stati Uniti

La situazione è ancora in fase di sviluppo, poiché la Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti deve esprimersi definitivamente sui dazi proposti a giugno. Nel frattempo, molte aziende e osservatori del settore stanno valutando le conseguenze a lungo termine di queste decisioni. L’incertezza regna sovrana mentre gli operatori del mercato cercano di comprendere come queste misure influenzeranno l’industria delle energie rinnovabili sia nel breve che nel lungo periodo.

La crescente volatilità dei dazi commerciali e l’impatto negativo sui fornitori asiatici potrebbero innescare un ritorno a forme di produzione più locali, ma ciò richiede tempo e investimenti significativi. La sfida principale per gli Stati Uniti e per il settore dell’energia solare rimarrà trovare un equilibrio tra la protezione dei produttori nazionali e la continuità dell’approvvigionamento di componenti vitali per un mercato in espansione.