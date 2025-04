AT&T si allea con Helium: una nuova era per la connettività mobile negli Stati Uniti e in Messico

Helium Network, un innovativo progetto di connettività decentralizzata, ha recentemente siglato una partnership con AT&T, un passo significativo nel mondo delle telecomunicazioni. Grazie a questa collaborazione, gli utenti di AT&T potranno approfittare di una vasta rete di hotspot distribuiti in Stati Uniti e Messico. Questo sviluppo non solo amplia la copertura per i clienti AT&T, ma segna anche un importante traguardo per Helium, che ha già attirato l’attenzione di altri operatori del settore.

La rete di hotspot di Helium: un’opportunità per gli utenti AT&T

Helium ha già conquistato una considerevole base di utenti, con oltre 500.000 persone che utilizzano la rete quotidianamente. Tuttavia, l’intesa con AT&T rappresenta un’opportunità unica per espandere significativamente questo numero. Gli hotspot di Helium, veri e propri “mini torri cellulari” gestite da individui e aziende, offrono una forma di connettività che promuove l’accessibilità e l’efficienza. Questo modello decentralizzato permette a chi partecipa alla creazione della rete di ricevere ricompense, incentivando così la diffusione e la copertura del servizio.

La nuova alleanza con AT&T non solo migliorerà la copertura per i clienti dell’operatore, ma evidenzia anche l’importanza crescente delle reti decentralizzate nel panorama della telefonia mobile. Con oltre 62.000 hotspot installati, Helium si pone come una valida alternativa alle tradizionali infrastrutture di telecomunicazione, abbinando sostenibilità economica e comunitaria.

L’introduzione del Zero Plan di Helium Mobile

Un’altra novità che accompagna l’accordo tra AT&T e Helium è il lancio del “Zero Plan“, un piano telefonico che offre ai clienti un modo unico di accedere ai servizi di telefonia mobile. Questo piano, il primo gratuito negli Stati Uniti, include 3 GB di dati, 100 minuti di chiamate e 300 messaggi di testo a costo zero. Tuttavia, l’utente deve fornire il proprio dispositivo e numero di telefono.

Helium Mobile non si ferma qui: oltre al Zero Plan, sono disponibili altri due piani a pagamento, Air e Infinity, che offrono ulteriori opzioni per la connettività. Questa offerta ampliata rende Helium Mobile un concorrente interessante nel mercato delle telecomunicazioni, attirando l’attenzione anche di chi cerca alternative più economiche e flessibili rispetto ai piani tradizionali.

Il futuro della connettività grazie alla collaborazione

Grazie alla recente alleanza, i più di 20.000 hotspot di AT&T presenti negli Stati Uniti, distribuiti in tutti e 50 gli stati, si combinano con la vasta rete di Helium. Se, da un lato, AT&T arricchisce la propria offerta di servizi, dall’altro Helium continua a consolidarsi come leader nel modello decentralizzato di erogazione dei servizi di rete.

Questa partnership offre ottimismi non solo per i consumatori, ma anche per l’intero settore delle telecomunicazioni, che sta attraversando una fase di trasformazione. La connettività sostenibile, supportata da comunità attive e innovative, rappresenta il futuro della telefonia mobile. È così che AT&T e Helium, ognuno con le proprie peculiarità, si preparano a ridefinire il modo in cui pensiamo alla rete e alla connettività.