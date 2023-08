Recensione Xiaomi 13 Lite: dopo 6 mesi ha senso!

Xiaomi 13 Lite in fase di lancio sembra non essere piaciuto a nessuno. Al suo arrivo sul mercato ho avuto modo di vedere molti video ed articoli al riguardo e praticamente tutti i recensori italiani si sono lamentati principalmente di due punti: software fermo ad Android 12 e prezzo di lancio troppo elevato di 499 euro.

Le cose però nel corso di questi 6 mesi sono cambiate. Lo street price è sceso notevolmente ed è facile trovare online Xiaomi 13 Lite in vendita a circa 400 euro. Oltre a costare meno, adesso Xiaomi 13 Lite monta Android 13 e ha ricevuto numerose patch di aggiornamento che lo hanno reso più moderno e sicuro.

Viste le novità relativamente a prezzo e software ho deciso di dargli una possibilità, ho quindi inserito la mia SIM personale e l’ho portato con me in vacanza per poterlo testare al meglio, in queste pagine vediamo la recensione di Xiaomi 13 Lite dopo 6 mesi dal lancio. Premetto che sarà una recensione basata completamente sull’esperienza d’uso, andremo molto veloci sulle caratteristiche tecniche e ci concentreremo maggiormente sul feeling d’utilizzo quotidiano.

Videorecensione dopo 6 mesi e l’arrivo di Android 13

Bello ed elegante – Costruzione e design

Il 13 Lite è uno smartphone di fascia media, ma Xiaomi si è davvero impegnata per sfornare un dispositivo bello, elegante e ben costruito. Xiaomi 13 Lite è uno smartphone figo capace di unire un bel design ad un tocco di colore che da carattere ad una scocca realizzata interamente in plastica di ottima fattura. Mi sono piaciute le cornici lucide, ma ho apprezzato di più la cover posteriore col suo blocco fotografico ad oblò unico che lo distingue da molti competitor.

La qualità costruttiva si sente anche tenendolo in mano, il telefono ha infatti una ergonomia eccellente e un buon grip garantiti dalla curvatura del display che ne migliora la presa e che dona snellezza, dallo spessore di soli 7,2 mm e dal peso di 171 grammi.

Per farla molto breve, Xiaomi 13 Lite è uno smartphone bello, leggero e sottile, gli manca solo una certificazione IP68.

Non troppo curvo – Display

Xiaomi 13 Lite ha un bel display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ protetto da Gorilla Glass 5, ma a fare la differenza sono alcuni dettagli tecnici come il refresh rate, il bilanciamento dei colori, la curvatura dei bordi e il doppio foro, in stile Apple, per le fotocamere frontali.

Nell’utilizzo quotidiano il display si comporta molto bene e riesce una fluidità ottima grazie al refresh rate a 120 Hz che rende il sistema veloce e scorrevole sotto le nostre dita. Lo schermo di Xiaomi 13 Lite offre anche una valida esperienza visiva, grazie al valido pannello AMOLED e al supporto di HDR10 e Dolby Vision, ci piazza di fronte a contenuti brillanti con colori ben bilanciati ed una visibilità sempre soddisfacente anche sotto la luce diretta del sole. L’ho usato spesso all’aperto in queste giornate di agosto e non ho mai avuto problemi di visibilità, nonostante la luminosità massima arrivi a 1000 nits, che non è certo un valore esagerato. Non manca poi il solito always-on in stile Xiaomi leggermente castrato.

In termini di qualità non ho quindi lamentele da fare, ma come di consueto continuo a non apprezzare gli schermi curvi che ritengo sempre difficili da proteggere e, per quanto belli, poco pratici nell’utilizzo quotidiano. Lo schermo di Xiaomi 13 Lite non ha una curvatura esagerata e sicuramente contribuisce a rendere lo smartphone bello e molto piacevole, sui bordi curvi però diventa qualche volta premere il touch, soprattutto quando scriviamo.

Nella parte alta del display troviamo l’alloggiamento della doppia fotocamera frontale in un foro a forma di capsula che ricorda molto la Dynamic Island di iPhone 14 Pro, purtroppo però non vi è legata nessuna funzionalità software e la presenza della seconda ottica non fa la differenza in termini di qualità dei selfie, si poteva quindi optare per un foro singolo.

Nella parte bassa, ma proprio bassa bassa, troviamo un sensore per le impronte che funziona bene, è preciso e veloce ed ha l’unico difetto di essere posizionato molto in basso e di non essere sempre comodissimo da raggiungere.

Speaker sottotono – Audio, connettività e chiamate

Se lo schermo è ottimo, lo stesso non possiamo dire del comparto audio che risulta leggermente sottotono rispetto a quello di molti concorrenti. La singola cassa inferiore offre un audio di buona qualità e con un buon volume, ma non è supportata dalla capsula superiore e quindi ci si deve accontentare di un audio mono.

L’audio in chiamata è di qualità media anche se manca profondità nelle voci, la ricezione però è ottima ed abbiamo anche la possibilità di registrare le chiamate. Impeccabile il funzionamento del sensore di prossimità fisico che evita ogni problema con chiamate e messaggi vocali.

Ottimo e completo il comparto connettività con Dual SIM 5G (niente espansione tramite microSD), WiFi 6 Dual Band, Bluetooth 5.3 e poi i soliti NFC, infrarossi e GPS. Lato porte fisiche troviamo solamente una USB-C che però non supporta l’uscita video.

Sufficiente la vibrazione, non è zanzarosa come su altri modelli ma non ha una grande intensità e potrebbe capitarvi di non percepirla se siete in movimento ed avete il telefono nella tasca dei pantaloni.

Esperienza d’uso – Hardware e software

Lato software Xiaomi 13 Lite è migliorato notevolmente rispetto al suo lancio sul mercato, è arrivato in Italia col vecchio Android 12 e senza patch di aggiornamento, ma ad oggi (agosto 2023) ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 e le patch di sicurezza sono aggiornate a luglio e quindi non ci si può lamentare. Va però sottolineato che Xiaomi ha promesso 3 anni di major update e 5 anni di patch di sicurezza, così però ci siamo bruciati subito il primo update ed è davvero un peccato.

Il software basato sulla MIUI 14 però gira bene ed ben supportato dall’hardware di Xiaomi 13 Lite composto da processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, GPU Adreno 644, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 non espandibile (la memoria non è la più veloce sul mercato ma è accettabile vista la categoria del prodotto).

La combinata di hardware e software riesce ad offrire prestazioni accettabili in ogni ambito di utilizzo. Nel mio utilizzo quotidiano devo dire che si è comportato benone, le prestazioni sono soddisfacenti con le app social, per lo streaming ed anche per il gaming.

App come Instagram e TikTok girano senza problemi ed il sistema è sempre fluido, anche se ogni tanto si nota qualche piccolo rallentamento o micro lag. In gaming, l’ho provato con Asphalt 9 e Call of Duty, riusciamo a bilanciare un buon frame rate ad un livello di dettaglio medio ed avere quindi un’esperienza godibile. Solido anche il comparto streaming, grazie al buon display e al supporto ai vari formati, riusciamo a goderci video in alta risoluzione e con colori ottimi. Con gli ultimi aggiornamenti non ho notato problemi particolari di surriscaldamento e la situazione sotto questo punto di vista risulta essere migliorata rispetto al momento del lancio sul mercato.

Lato software resta la solita MIUI che avrebbe bisogno di una svecchiata, ma offre così tante funzionalità e possibilità di personalizzazione che si riesce sempre ad avere un’esperienza completa e senza mancanze.

Buona la principale – Fotocamera

Xiaomi 13 Lite monta un tripla fotocamera posteriore composta: principale da 50 MP con sensore Sony UMX766 e apertura f/1.8, ultra-grandagolare da 8 MP con sensore Sony IMX355 e macro da 2MP con apertura f/2.4.

Tralasciando l’inutilità della macro e la mediocrità della ultra-grandangolare, posso dire che la fotocamera principale mi ha soddisfatto ed è in grado di scattare buone foto sia quando le condizioni di luce sono ottimali che quando la luce cala grazie al buon funzionamento della modalità notte. L’ho usata per molti scatti durante le mie vacanze in montagna e nella mia quotidianità e ne sono rimasto contento, ho trovato le foto sempre ben dettagliate e con un buon bilanciamento del bianco e dei colori.

Meno bene invece il comparto video, si può registrare fino a 4k 30 fps, ma pesa l’assenza della stabilizzazione ottica, la qualità è sufficiente ma bisogna avere mano ferma per evitare il micromosso.

Frontalmente troviamo una doppia fotocamera frontale da 32 MP grandangolare con effetto bokeh con una qualità nella media e che sicuramente si poteva migliorare.

Foto scattate con Xiaomi 13 Lite

Batteria sufficiente – Autonomia

Lo Xiaomi 13 Lite non è un battery phone, ma con la batteria da 4.500 mAh garantisce una autonomia soddisfacente che permette di coprire senza difficoltà una giornata di utilizzo intenso e di arrivare anche a due giorni con un utilizzo moderato. In media si arrivano a coprire fra le 4 e le 5 ore di schermo acceso, molto dipende naturalmente dalla tipologia di utilizzo.

Ottima la presenza della ricarica rapida a 67W col caricabatterie presente in confezione, nella scatola troviamo anche una cover in silicone trasparente, ma manca il supporto alla ricarica wireless.

Quanto costava e quanto costa adesso? – Prezzo

La critica principale al momento del lancio sul mercato di Xiaomi 13 Lite era legata al prezzo ufficiale di 499 euro che era leggermente esagerato per la qualità offerta e che lo poneva in diretta concorrenza con prodotti importati, come il Pixel 7a.

Adesso lo si trova facilmente, anche su Amazon, a meno di 400 euro e inizia a diventare un prodotto davvero molto interessante, questo prezzo è ragionevole e lo rende un prodotto concorrenziale con un interessante rapporto qualità-prezzo.

Adesso è pronto – Conclusioni

Il debutto sul mercato di Xiaomi 13 Lite è stato travagliato a causa del prezzo troppo alto e del software poco aggiornato. Dopo 6 mesi dal lancio però le cose sono migliorate notevolmente e con Android 13 e un prezzo inferiore ai 400 euro è sicuramente un telefono da consigliare a tutti grazie al bel design, alle buone prestazioni e alla valida fotocamera principale.

Giudizio finale