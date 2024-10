Recensione Puro Smart tracker “Find Me”: l'alternativa ad AirTag in formato carta

Gli AirTag sono sicuramente un accessorio molto utile per chi ha un iPhone ma hanno due difetti: la batteria va sostituita e non può essere ricaricata ed il formato non li rende semplicissimi da inserire in un portafoglio o in spazi stretti in modo da essere nascosti adeguatamente. Il nuovo Smart tracker “Find Me” di Puro è un tracker wireless che risolve questi problemi grazie ad un formato in stile carta di credito e ad una pratica presa da usare per la ricarica.

Videorecensione in 1 minuto

Recensione approfondita

Il formato è esattamente quello di una carta di credito, con uno spessore leggermente maggiorato, che la rende semplicissima da infilare negli appositi taschini dei portafogli e facile da posizionare e nascondere in ogni piccolo spazio che abbiamo a disposizione in borsa, nello zaino, dentro la cover di un tablet o di un ebook reader o semplicemente dove ne avete bisogno. Su uno dei lati corti è presente anche un pratico foro dove collegare lacetti o portachiavi.

Il total black la rende molto sobria ed elegante, un piccolo gadget davvero piacevole che ha il grande pregio di avere un batteria ricaricabile integrata, sul retro troviamo due piccoli pin da usare per la ricarica con una autonomia di circa 6 mesi. Nessuna preoccupazione per quanto riguarda l’autonomia, quando la batteria sarà quasi scarica riceveremo una notifica sul nostro iPhone che ci ricorderà di caricarla.

Il funzionamento è legato all’app ufficiale Apple “Dov’è” (Find my) che consente di individuare il tracking di Puro quando è nelle vicinanze oppure di mostrarne la sua posizione sulla mappa con tutte le relative indicazione che ci mostrano come raggiungere la sua attuale posizione. Quando siamo nelle vicinanze del tracker di Puro possiamo farlo suonare, utilizzando l’apposito comando sul nostro iPhone, in modo da rintracciarlo rapidamente.

Sempre grazie all’app Dov’è possiamo condividerlo con altre persone ed attivare le notifiche sul telefono quando ci allontaniamo, in modo da non scordare mai l’oggetto a cui lo abbiamo collegato, ad esempio il portafoglio quando usciamo di casa, e di abilitare la modalità smarrito qualora fosse necessario.

Il Puro Smart tracker “Find Me” è quindi un gadget molto semplice da usare e da portare sempre con se, con il grande vantaggio di una batteria ricaricabile con una autonomia molto estesa. L’unico difetto è legato al prezzo di 39 euro, leggermente superiore a quello di prodotti concorrenti con caratteristiche simili.