Bastano 349 euro per un Mini PC da Gaming? Recensione OUVIS AMR5

Durante la pandemia abbiamo acquistato tutti un laptop, per poi renderci conto che le prestazioni fanno spesso pena e che i modelli economici vanno bene solo per la navigazione e poco altro. In questo 2024 sembra scoppiato il boom dei Mini PC che, a prezzi contenuti, riescono ad offrire prestazioni interessanti, anche in gaming, e ad occupare poco spazio sulle nostre scrivanie e postazioni da gaming o da lavoro. Ne sto provando parecchi in queste settimane, in questa recensione voglio approfondire un Mini PC che mi ha colpito, non solo per le strane forme che lo caratterizzano, ma anche per le interessanti performance che riesce ad offrire: OUVIS AMR5 che potete acquistare scontato sul sito di Gekkbuying a soli 349 euro usando il coupon NNNIT06078.

Piccola nota, il modello OUVIS AMR5 è un rebrand del più noto ACEMAGICIAN AMR5 con cui condivide tutte le caratteristiche ad esclusione del nome e del prezzo di vendita che risulta inferiore di un centinaio di euro.

Videorecensione e prove di utilizzo

Contenuto della confezione

Il Mini PC viene spedito all’interno di una piccola confezione dalla dotazione abbastanza striminzita, ma sufficiente e che comprende un alimentatore da 220V ed un cavo HDMI.

Mancano eventuali attacchi VESA a causa del particolare design del OUVIS AMR5 che non lo rende idoneo al collegamento sul retro di un monitor. Sicuramente un aspetto da valutare in fase di acquisto se stavate immaginando una scrivania minimal e pulita con il PC montato dietro lo schermo.

Costruzione, design e connettività

Prima di parlare del comparto hardware è necessario soffermarsi sul particolare design dell’OUVIS AMR5, un mini PC che prende chiara ispirazione dal mondo del gaming con una costruzione assolutamente particolare e che lo rende ideale da essere posizionato in bella mostra sulla nostra scrivania.

OUVIS AMR5 visto frontalmente sembra Barad-dûr, la torre di Sauron del Signore degli Anelli, con il suo profilo triangolare. Le fiancate piatte e la rotella frontale creano un design particolare, quasi unico nel mondo dei Mini PC che sembrano costantemente pensati per sparire dietro ad un monitor. Il case è ideato per rimanere sempre in posizione verticale ed occupare poco spazio e può contare su uno stile ed un carattere chiaramente ispirati al mondo del gaming con il case di OUVIS AMR5 che dispone di svariate luci LED RGB sui fori triangolari presenti sui lati del case, sulla scritta MINIPC presente nella parte superiore e nel tasto di accensione.

Molto interessante la parte costruttiva del pannello laterale sinistro, fissato semplicemente tramite magneti ed attacchi in plastica, facile da rimuovere e che ci dà immediato accesso alla componentistica interna in modo tale da agire facilmente per eventuali manutenzioni o upgrade. Sotto al frame in plastica trovano posto due slot M.2 per SSD, di cui solamente uno occupato e che ci consentono quindi di espandere la memoria interna fino a 4 TB, e due moduli RAM DDR4, in questo caso entrambi utilizzati ma di facile accesso per eventuali upgrade futuri.

Altro elemento degno di nota è il tasto di accensione, oltre ad essere dotato di LED ed una parte frontale a pressione, si caratterizza per la finitura zigrinata ed un sistema di rotazione che ci permette di variare la modalità di utilizzo dell’hardware passando fra la silenziosa (colore blu) che identifica il risparmio energetico, una modalità standard indicata dal colore verde ed una modalità performance, ovviamente evidenziata con il colore rosso, che eroga le massime prestazioni.

Buona la disponibilità di porte, frontalmente trovano posto jack audio, due porte USB-A 3.0 ed una porta USB-C, sul retro invece sono posizionate due porte USB-A 3.0, porta HDMI, display-port, porta ethernet e porta per l’alimentazione. Manca uno slot per le schede SD, ma è una assenza giustificabile vista la fascia di mercato in cui va a posizionarsi. Non mancano naturalmente le connessioni senza fili con WiFi 5 e Bluetooth 5.0.

Hardware e specifiche tecniche OUVIS AMR5

Modello: OUVIS AMR5

Sistema operativo: Windows 11 Pro

CPU: AMD Ryzen 7 5800U 4,4 GHz

GPU: AMD Radeon Graphics

RAM: 16GB

SSD: 512GB

WIFI: WIFI 5

Bluetooth: 5.0

LAN:1000M

USB 3.0 x 4

Audio x 1

DP x 1

HDMI x 1

Type-C x 1

LAN x 1

DC x 1

Alimentazione: Input 100~240V 50/60Hz, output 19V/3.42A

Dimensioni: 24.5 x 18.9 x 9.5cm

A fare la differenza fra un classico mini PC adatto solo alla navigazione e un mini PC da gaming è naturalmente il comparto hardware. OUVIS AMR5 monta un valido processore AMD Ryzen 5800U a 7 nm, 8 Core, 16 Thread ed una frequenza massima di clock da 4,4 GHz con scheda grafica integrata a cui si affiancano 16 GB di RAM 3200 MHz e SSD NVME da 512 GB. Da ricordare la semplicità con cui è possibile fare l’upgrade di RAM fino ad un massimo di 64 B (2x32) e SSD fino ad un massimo di 4 TB (2x2).

Prestazioni ed esperienza d’uso

Stiamo quindi parlando di un hardware economico, ma in grado di adattarsi bene a differenti tipologie di utilizzo. Nonostante la vocazione al gaming, il mini PC di OUVIS si comporta molto bene per un utilizzo quotidiano classico e per un utilizzo misto adatto ad un lavoro da ufficio.

Prima di parlare delle prestazioni è però indispensabile approfondire il funzionamento della rotella frontale che permette di passare fra le 3 modalità: silenzioso, auto e performance, con un aumento proporzionale dei consumi e della rumorosità del PC. La modalità silenziosa è perfetta per lo streaming o un utilizzo blando del PC con un consumo fra i 10 e i 15W e la ventola che arriva al massimo a 2500 RPM, la modalità auto si adatta al meglio a tutte le tipologie di utilizzo con consumi fra i 15 e i 20W e ventola ad un massimo di 3000 RPM e poi abbiamo la modalità performance da usare per lavori pesanti, come il video editing, e il gaming con consumi fra i 20 e i 25W e la ventola a 4500 RPM che inizia a farsi sentire, anche in maniera importante ma mai in maniera esagerata da diventare fastidiosa.

Il mini PC funziona davvero in maniera impeccabile nell’utilizzo quotidiano già con la modalità a basso consumo. Ho sfruttato il mini PC per la mia classica operatività da ufficio fatta di tanta navigazione con molte schede di Chrome aperte, suite Office e un po’ di streaming di sottofondo ed il PC si è dimostrato assolutamente all’altezza delle mie più rosee aspettative con una fluidità generale ottima, nessun rallentamento particolare ed il tutto mantenendo sotto controllo la rumorosità della ventola. Per un utilizzo nel tempo libero o da ufficio è perfetto.

Passando ad un utilizzo più impegnativo lato lavorativo, devo dire che in video editing con CapCut con un paio di tracce FullHD si è comportato bene senza troppi rallentamenti e con un tempo di esportazione tutto sommato contenuto. Non ha prestazioni sufficienti da giustificarne l’acquisto per un utilizzo professionale o quotidiano con l’editing, ma se dovete montarvi il video delle vacanze o fare qualche lavoretto semplice va sicuramente bene. Bene anche per quanto riguarda un editing fotografico di base con le solite suite di Photoshop o Gimp dove la potenza risulta più che sufficiente e le prestazioni sono sicuramente buone. In questi caso il mio consiglio è quello di usare comunque la modalità Performance.

Lato gaming è lecito non aspettarsi i miracoli da una piattaforma hardware economica con scheda video integrata, ma ho voluto mettere sotto torchio l’AMR5 utilizzandolo con Call of Duty Warzone e League of Legends e con alcuni titoli meno recenti. Con giochi di qualche anno fa e con gli emulatori gira tutto naturalmente molto bene e le performance in gaming sono sicuramente molto buone, con alti livello di dettaglio e framerate stabili. Passando a LOL devo dire che le prestazioni sono assolutamente solide e le promesse del produttore, che certifica 130 fps, sono abbastanza veritiere, in FullHD riusciamo ad avere un frame rate stabile ed elevato anche con livelli di dettaglio alti. La situazione cambia passando a Warzone dove, con il FullHD ed un livello di dettaglio medio/basso, le prestazioni arrivano attorno ai 30/40 fps con un’esperienza di gaming sufficiente, ma difficilmente godibile a causa della poca fluidità, fondamentale per un titolo come questo.

Prezzo e valutazioni finali

Quindi, rispondendo alla domanda del titolo: Bastano 349 euro per un mini pc da gaming? La risposta è sì, a patto però di scendere ad alcuni compromessi in termini di qualità grafica e risoluzione.

L’OUVIS AMR5 ha dimostrato di essere un valido mini PC da gaming capace di performare molto bene per un suo utilizzo nel tempo libero ed anche per un utilizzo da ufficio fatto di suite Office, navigazione, documenti ed un minimo di foto e video editing. Lato gaming funziona tutto sommato bene, non possiamo pretendere di giocare agli ultimi titoli AAA in 4K, ma accontentadosi un po’ si riescono ad ottenere performance interessanti e tantissime ore di svago.

Il prezzo è ottimo, il modello con processore 5800U costa solitamente 379 euro, ma potete aquistarlo a 349 euro utilizzando questo coupon NNNIT06078 sul sito di Geekbuying.

Immagini di Ouvis AMR5