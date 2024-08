Recensione Halo Knight H02: la migliore bici elettrica da città

Trovare la migliore bici elettrica da città, ma che si adatti anche ad un utilizzo su sterrato per qualche escursione durante il weekend non è semplice, ma la nuova Halo Knight H02 ha tutte le caratteristiche che servono per essere una city bike elettrica di qualità: ottimo motore, buon telaio, freni sicuri ed un prezzo molto interessante, è acquistabile a 839 euro usando il coupon NNNIT07033 sul sito di Geekbuying.

Videorecensione e prova su strada

Assemblaggio

La ebike Halo Knight H02 viene spedita quasi completamente assembla e ben protetta all’interno del classico scatolone enorme che caratterizza tutte le bici elettriche. Il montaggio della bici è abbastanza facile, si completa in mezz’ora, e all’interno della scatola troviamo il manuale di istruzione con i vari step da seguire ed anche chiave e brugole da usare per l’assemblaggio. Sono presenti anche degli adesivi “250W” da attaccare sul motore posteriore per farlo sembrare legale.

L’assemblaggio prevede il montaggio della ruota frontale, pedali, manubrio, luce frontale e luce posteriore e parafanghi anteriore, decisamente meno operazioni rispetto alla media. Sono tutte procedure semplici e alla portata di tutti, nel caso procedete con calma e non avrete nessuna difficoltà ed otterrete la bici completa ed operativa in poco tempo.

Costruzione, design e materiali

La bici elettrica Halo Knight H02 mi è piaciuta fin da subito col suo telaio corto e sportivo ed un design che riesce a mixare le linee di una city bike con un modello da fuoristrada. Il telaio è costruito interamente in alluminio e risulta solido e ben rifinito nei dettagli e nelle saldature. Il palo superiore inarcato rende più agevole la salita in sella ed il tubo centrale spesso, al cui interno è ospitata la batteria, ne abbassa il baricentro aiutando la stabilità in fase di guida. La bici ha un peso nella media della categoria, 27 kg complessivi di cui circa 4 kg di batteria removibile, un peso quindi che la rende utilizzabile senza sforzi eccessivi, anche senza sfruttare la pedalata assistita, e che permette di usarla come una bici standard qualora decidessimo di smontare la batteria dal canotto centrale.

Il telaio compatto si combina bene con le ruote da 29 pollici e larghe 2,1 pollici con battistrada dentellato da gravel, quindi con dei tasselli ridotti rispetto a quelli delle mountain bike ad adatto a differenti tipologie di terreno, il risultato finale è una bici scorrevole, ben guidabile e molto stabile anche in curva.

Su entrambe le ruote troviamo dei validi freni a disco meccanici con disco da 160 mm che assicurano frenate in spazi ridotti ed una buona sicurezza in fase di guida. Completa il telaio una forcella frontale ammortizzata con una corsa di circa 10 cm bloccabile e regolabile che offre un buon comfort mentre guidiamo su terreni sconnessi e che funziona bene in combinazione con la sella in gel ammortizzata. Manca un sistema di ammortizzazione posteriore, mancanza sicuramente passabile vista la categoria della bici.

La combinazione di ruote da 29 e telaio rendono la Halo Knight H02 capace di trasportare un carico massimo di 150 kg e utilizzabile senza problemi per persone alte tra i 160 cm e i 210 cm. La bici è lunga 184 cm, l’altezza del manubrio è di 110 cm e l’altezza minima della sella 87 cm. La bici è certificata IP54, possiamo quindi usarla sotto la pioggia e su strade bagnate senza il rischio di rovinarla.

Completano la parte costruttiva un buon portapacchi con una portata di 25 kg, parafanghi in plastica, leve e pedali in alluminio, una buona luce frontale collegata alla batteria mentre quella posteriore funziona a pile, manopole comode e un solido cavalletto. Sul manubrio troviamo anche un display LED sempre ben visibile e che consente di usare senza problemi le varie funzionalità della bici. Manca il clacson che su una city bike sarebbe sicuramente tornato utile.

Nota negativa, per quanto riguarda la parte costruttiva, è legata al posizionamento della batteria che non può essere rimossa agevolmente. Per sfilare la batteria è infatti necessario, oltre a sbloccarla con chiave, mettere la bici sottosopra e questo rende complicato pensare di poterla smontare e caricare in ufficio o a casa.

Motore e cambio

Il cambio della Halo Knight H02 è lo stesso che abbiamo visto qualche settimana fa sulla Duotts C29, parliamo di uno Shimano a 21 rapporti (3 corone frontali e 7 posteriori) che ci permette di usare la bici su qualsiasi tipologia di strada ed affrontare anche salite impegnative sempre col giusto rapporto. La cambiata avviene grazie alle due leve sul cambio ed è precisa ed abbastanza veloce. Siamo quindi di fronte ad un buon cambio che offre una buona sicurezza in termini di precisione ed utilizzabilità.

Sul pignone posteriore è inserito un motore brushless da 48V 750W con una coppia davvero pazzesca. Sul pignone non sono evidenziati i dati del motore, potete sempre mettere l’adesivo presente in confezione, ma va ben sottolineato che questa bici è legale solo con la velocità bloccata, ne parliamo fra poco, mentre su usata sbloccata è illegale visto che il limite in Italia è di 250W.

La bici arriva a casa nostra con acceleratore già attivo e velocità massima sbloccata per andare oltre ai 25 km/h, il motore riesce ad arrivare a circa 50 km/h, ed è necessario seguire questi passaggi per bloccare o sbloccare la velocità massima sulla Halo Knight H02:

Spegnere la bici

Premere simultaneamente e tenere premuto leva destra del freno, acceleratore e pulsante di accensione

Dopo l'accensione della bici, rilascia il tasto di accensione e premere 5 volte l'acceleratore velocemente

Rilasciare acceleratore e freno e premere il tasto + per 5 volte per sbloccare la velocità a 50 km/H, premere invece 5 volte il tasto - per bloccare la velocità a 25 km/h e rendere la bici legale.

Il motore è utilizzabile con 5 livelli di intensità progressiva che danno una spinta importante e che ci aiuta ad affrontare salite con una inclinazione fino ai 40°. In modalità legale il livello 1 ci porta ai 14 km/h, col livello 2 arrivano ai 17, il livello 3 ai 20, con livello 4 5 arriviamo ai 25 km/h ed abbiamo moltissima spinta ed un grande aiuto anche in salita. Passando alla modalità sbloccata abbiamo fin livelli 1 e 2 praticamente identici mentre dal terzo livello abbiamo già una spinta molto importante ed arriviamo ai 30 km/h, 4 livello fino ai 38/40 e livello 5 che arriva a trasformare la bici in un razzo e ci porta oltre i 45 km/h.

Un motore davvero esagerato che ci consente di avere tanta potenza, anche in salita, e di poter pedalare senza faticare e senza sudare quando siamo stanchi o stiamo andando a lavoro. La coppia è eccellente e la spinta inizia dopo ¼ di giro dei pedali, quindi appena si parte e da un grosso aiuto in fase di partenza. Naturalmente quando freniamo e dopo qualche secondo quando interrompiamo la pedalata il motore si stacca.

Il mio consiglio è quello di accontentarsi della modalità legale e di staccare l’acceleratore onde evitare problemi, col livello 5 si va già molto veloce e la pedalata è molto morbida, quasi a vuoto.

Autonomia della batteria

Come abbiamo già accennato, all’interno del tubo centrale del telaio è inserita una batteria difficilmente removibile con una capacità di 48V 16 Ah con una autonomia massima di 50/60 km con pedalata assistita e di 40/50 km in modalità elettrica usando solamente l’acceleratore.

L’autonomia è quindi buona, ma non esagerata, e ci consente di affrontare senza difficoltà i tragitti quotidiani in città o gite più lunghe nel fine settimana. Naturalmente l’autonomia varia molto anche in base a peso e pedalata e al tipo di percorso, dovremmo avere comunque un’autonomia media attorno ai 55 km quindi più che sufficiente se teniamo conto che parliamo di una city bike da 800 euro.

Esperienza di guida, comfort e sicurezza

Nel corso dei test della Halo Knight H02 non mi sono limitato a strade cittadine, ma mi sono lanciato anche su sterrato e percorsi mediamente sconnessi, in discesa ed in salita e devo dire di essere rimasto molto soddisfatto.

Il telaio, col suo buon bilanciamento del peso, e la seduta in sella comoda garantiscono un’ottima stabilità e una guida sempre confortevole che trasmette sicurezza e senso di controllo anche in curva, in discesa e sui terreni dissestati. La forcella frontale è discreta, non è certo una forcella da mountain bike, attutisce abbastanza le buche e torna utile sul pavè.

Mi sono piaciute le ruote da 29 pollici “intermedie” che rendono la bici molto veloce e scorrevole sulle strade dissestate.

Pazzesca la potenza del motore che, in abbinata al cambio, funziona in maniera impeccabile e permette di affrontare ogni tipo di percorso, anche salite molto impegnative, senza fatica e andando quasi a pedalare a vuoto con i rapporti più morbidi inseriti. Quando poi vogliamo spingere riusciamo a tenere velocità elevate anche con poca fatica, di fatto con i livelli 4 e 5 sembra di avere un motorino ed anche in modalità legale tutto gira perfettamente. Con entrambe le modalità, legale e non, riusciamo ad arrivare rapidamente alla velocità massima con un grosso supporto del motore e riusciamo a mantenerla a lungo. L’acceleratore trasforma la Halo Knight H02 in un motorino, con tutti i pregi ed i difetti che ne derivano.

Mi è piaciuta la spinta in partenza, la coppia arriva subito e questo ci permette di partire anche in salita senza difficoltà. Buoni i freni, di cui abbiamo già parlato, ed il computer di bordo semplice da usare ma con tutte le funzionalità che servono. Proprio da qui possiamo accendere e spegnere la luce frontale e usare la modalità camminata tenendo premuto il tasto -, con il motore che accompagna la bici con velocità ridotta, modalità che torna utile quando siamo in zone esclusivamente pedonali.

Prezzo e considerazioni

La Halo Knight H02 è una bici ben costruita, molto potente, veloce e scorrevole, una bici elettrica perfetta per gli spostamenti quotidiani in città, per le vacanze e per le escursioni nel fine settimana e che consente di affrontare anche percorsi impegnativi senza difficoltà grazie al solido motore. Eccellente anche il prezzo di vendita di soli 839 euro sfruttando il NNNIT07033 sul sito di Geekbuying.

Immagini di Halo Knight H02