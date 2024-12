Promozioni natalizie di MediaWorld e Unieuro: offerte imperdibili per i regali tech

Il 16 dicembre 2024 segna l'inizio di due entusiasmanti campagne promozionali da parte di MediaWorld e Unieuro, entrambe dedicate a chi cerca offerte su prodotti tecnologici in vista delle feste. I volantini "Tutto vero tasso zero" di MediaWorld e "Natalissimi" di Unieuro presentano una vasta gamma di sconti che possono rivelarsi ideali anche per chi deve fare regali last minute. Di seguito, una panoramica sulle migliori offerte disponibili nei due negozi.

Le offerte di MediaWorld: tutto vero tasso zero

MediaWorld ha avviato la sua promozione "Tutto vero tasso zero", attiva fino al 24 dicembre 2024. In aggiunta ai tanti sconti disponibili, la campagna prevede anche la possibilità di ottenere finanziamenti a tasso zero su acquisti di almeno 199 euro. Questo significa che i clienti possono iniziare a pagare con rate mensili, a partire da marzo 2025, senza interessi sia sul TAEG che sul TAN.

All'interno del volantino, si possono trovare diverse categorie di prodotti scontati. Tra le offerte più interessanti si segnalano:

Smartphone e smartwatch : diverse marche e modelli a prezzi competitivi, ideali per chi cerca un regalo tecnologico .

: diverse marche e modelli a prezzi competitivi, ideali per chi cerca un . Tablet, notebook e accessori per PC : dispositivi che possono soddisfare sia le esigenze di lavoro che quelle di svago.

: dispositivi che possono soddisfare sia le esigenze di lavoro che quelle di svago. Smart TV e prodotti audio: occasioni imperdibili per chi desidera migliorare la propria esperienza visiva e sonora in casa.

Questi articoli, insieme ad altri apparecchi come elettrodomestici e dispositivi smart home, sono disponibili fino ad esaurimento delle scorte. MediaWorld offre una selezione per attrarre i consumatori nerd e tecnofili, mantenendo sempre un’attenzione a prezzi competitivi sul mercato.

Le offerte di Unieuro: promozione Natalissimi

Unieuro, dal canto suo, ha lanciato la campagna "Natalissimi", anch'essa valida fino al 24 dicembre 2024. Questa promozione non presenta finanziamenti tassi zero, ma offre comunque una ricca selezione di sconti su diverse categorie di prodotti, adatta a chi desidera regalare tecnologia senza dover ricorrere a rateizzazioni.

Nella promozione Natalissimi, si possono trovare offerte su:

Smartphone, smartwatch e cuffie : un'ampia varietà di modelli delle migliori marche, per accontentare ogni tipo di utente. Ottime scelte anche come regali per amici e familiari.

: un'ampia varietà di modelli delle migliori marche, per accontentare ogni tipo di utente. Ottime scelte anche come regali per amici e familiari. Notebook e accessori per PC: per chi necessita di un computer portatile, Unieuro propone prezzi vantaggiosi che possono rendere più accessibile l'acquisto di un dispositivo nuovo o aggiornato.

I clienti interessati possono consultare tutte le altre offerte disponibili sul sito di Unieuro, dato che esse rimarranno attive fino al 24 dicembre, salvo finitura delle scorte. Le promozioni natalizie offrono un'opportunità concreta per chi cerca tecnologia di qualità a ottimi prezzi, rendendo più facile trovare il regalo perfetto.

Come rimanere aggiornati sulle offerte

Per non perdere nessuna delle attuali offerte e restare aggiornati su sconti e promozioni, si consiglia di iscriversi ai canali di comunicazione come Telegram e WhatsApp di Prezzi.tech. Inoltre, è possibile visitare le pagine dedicate sul sito per esplorare le diverse categorie di prodotti tech e avere accesso a guide all’acquisto sempre aggiornate. Con l’approccio giusto, i regali saranno sia utili che apprezzati, in linea con le esigenze di ciascun destinatario.