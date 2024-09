Il power bank che trasforma il tuo iPhone in una fotocamera

Questa estate ho usato tantissimo il mio iPhone per scattare foto e girare video e l’ho fatto utilizzando un accessorio molto particolare: un power bank MagSafe che integra una pratica impugnatura con tasto per lo scatto che trasforma il nostro iPhone in una reflex, o quasi.

Videorecensione in 1 minuto

Recensione approfondita

Utilizzo tantissimo iPhone per fare foto e registrare video, molto spesso quando sono in studio lo monto su un rig per avere più stabilità ed una presa più salda, ma quando sono fuori casa mi devo accontentare della mano ferma, anche se non sempre è sufficiente soprattutto di notte o con condizione di luce scarsa quando l'otturatore rimane aperto per più tempo. Va poi anche detto che scattare foto premendo il tasto virtuale sul display non è la soluzione ideale per avere foto perfettamente stabili e a fuoco visto che la pressione stessa crea un micromosso che può peggiorare la qualità delle nostre foto.

Proprio per ovviare al problema dei micromovimenti durante lo scatto, e della poca stabilità nella presa dello smartphone, sto utilizzando da qualche mese la snapcam di Veger: un accessorio che ci permette di trasformare l’iPhone in una piccola reflex aggiungendo un grip per l’impugnatura, una tasto per lo scatto ed una power bank.

Questo gadget per i nostri smartphone può essere utilizzato nativamente con iPhone grazie all’attacco MagSafe, ma può essere utilizzato anche su altri smartphone e su iPhone più datati grazie al pratico disco magnetico da attaccare sul retro di qualsiasi smartphone. In confezione troviamo anche un laccetto in pelle ed un cavo usb-c per la ricarica.

La presa MagSafe mi ha garantito un saldo aggancio col mio iPhone 15 Pro Max è l’esperienza d’uso è stata assolutamente soddisfacente. Anzitutto la possibilità di usare la ricarica wireless tramite MagSafe mi è tornata molto utile per ricaricare il telefono in caso di bisogno e poi devo ammettere che avere una presa più salda e comoda, grazie all’impugnatura in stile reflex e al grip migliorato dal materiale ruvido, mi ha dato maggior sicurezza in fase di scatto e maggiore stabilità.

Scattare con il tasto fisico, da collegare tramite Bluetooth al telefono, è una goduria, il tasto ci permette scatti rapidi e in maniera agevole con la semplice pressione di un dito, il tutto evitando il micromosso che si crea quando andiamo a premere il dito contro lo schermo che sposta, seppur di poco, lo smartphone mentre scattiamo.

Un accessorio particolarmente comodo che ci permette, con una spesa di 30 euro, di trasformare il nostro iPhone in una reflex con grossi vantaggi in termini di stabilità, comodità di impugnatura e scatto e con la sempre utile possibilità di utilizzare la ricarica MagSafe.