Philips lancia la gamma 2025: innovativi TV OLED e cuffie ANC per un intrattenimento all'avanguardia

Philips ha svelato la sua nuova collezione di dispositivi per l'home entertainment per il 2025, che include televisori OLED, cuffie con cancellazione attiva del rumore e soundbar di ultima generazione. Con un occhio attento alla sostenibilità e all'intelligenza artificiale, i nuovi modelli promettono di elevare l'esperienza di visione e ascolto degli utenti. Scopriamo i dettagli delle novità più significative.

TV OLED: un'esperienza visiva senza precedenti

Il settore delle televisioni OLED di Philips per il 2025 si distingue per la presenza di modelli avanzati con specifiche tecniche elevate. Tra questi, il modello OLED+950 e OLED+910 sono equipaggiati con il nuovo processore 9th Gen P5 AI Dual Engine e la tecnologia META 3.0, che consente di raggiungere una luminosità eccezionale fino a 3700 nit. Questa innovazione permette di ridurre i riflessi e offre un'esperienza di visione più immersiva, grazie al sistema Ambilight a quattro lati.

Una delle caratteristiche principali del OLED+950 riguarda il nuovo pannello Primary RGB Tandem sviluppato da LG Display. Questo pannello, con la sua architettura a quattro strati emissivi, è in grado di garantire una copertura dell'83% del BT.2020 e un consumo energetico inferiore del 20% a parità di luminosità. Inoltre, il sistema Adaptive Intelligence ottimizza i colori e il contrasto per tutti i tipi di contenuti, migliorando ulteriormente la qualità visiva.

Il modello OLED810 si presenta come una scelta bilanciata nel segmento mid-range, combinando prestazioni elevate e un prezzo potenzialmente competitivo. Con un picco di luminosità fino a 1500 nit e il processore 9th Gen P5 AI, offre un'ottima qualità dell'immagine, insieme al supporto per il sistema Ambilight, fornendo un'ulteriore dimensione alla visione.

Anche l'OLED760, che integra un processore di settima generazione, si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendolo una proposta interessante per i consumatori. Questa gamma di OLED punta a soddisfare le esigenze sia di chi cerca prestazioni eccezionali sia di coloro che desiderano un buon equilibrio qualità-prezzo.

Tecnologie Mini-LED: un'alternativa di qualità

La nuova gamma di TV mini-LED di Philips si propone come alternativa ai tradizionali modelli LED e agli OLED. Il modello MLED950 rappresenta il top della gamma, dotato di un pannello Quantum Dot da 144Hz e un sistema audio 4.1, insieme alla connettività Ambilight e al sistema operativo Titan OS. Questo modello è progettato per offrire neri profondi e una precisione cromatica avanzata, rappresentando una valida scelta per gli utenti attenti al budget.

Il MLED910, che garantisce buone prestazioni senza costi eccessivi, si rivela un'opzione interessante per chi cerca una TV di alta qualità ma senza spendere una fortuna. Entrambi i modelli si avvalgono della tecnologia Intellisound Engine, che ottimizza l’audio in base al contenuto visualizzato, rendendoli ideali per chi desidera un'ottima esperienza auditiva integrata.

Soundbar: audio avanzato per ogni esigenza

La nuova gamma di soundbar di Philips offre diverse soluzioni per adattarsi ai vari contesti d'uso. Dalla soundbar compatta B6100, ideale per chi non ha molto spazio e cerca un miglioramento del suono rispetto agli altoparlanti integrati, fino al modello di punta B8500, che offre un'esperienza audio completa in configurazione 5.1.

La soundbar B6100, dotata di una configurazione 2.1 e un subwoofer wireless, presenta un design compatto e prestazioni audio bilanciate che miglioreranno la chiarezza dei dialoghi e la profondità dei bassi. La B8200, più sottile, si adatta a TV con supporto centrale e mantiene una buona qualità sonora grazie a driver full-range e un subwoofer wireless.

La B8500, invece, propone cinque driver full-range e un subwoofer potente, creando un sistema di audio surround avvolgente e ricco di dettagli grazie alla tecnologia Dolby Atmos e DTS Virtual:X. Queste soundbar non solo migliorano l'audio dei TV tradizionali, ma sono anche progettate con materiali riciclati, evidenziando l'impegno di Philips verso la sostenibilità.

Cuffie: un audio di alta qualità con un occhio all'ambiente

Philips amplia anche la sua offerta nel campo delle cuffie, introducendo modelli pensati per soddisfare esigenze diverse. L'H8000E si distingue, presentando una cancellazione attiva del rumore adattiva e un'autonomia di ben 70 ore. Un’importante innovazione è la batteria rimovibile, che consente di sostituirla senza dover acquistare nuove cuffie, proponendo una soluzione più sostenibile e durevole.

La cuffia è dotata di Bluetooth 5.4 con compatibilità LE Audio, garantendo una trasmissione sonora più fluida e stabile. I microfoni con tecnologia AI rendono anche le chiamate più chiare isolando i rumori di fondo.

In aggiunta, Philips presenta cuffie per bambini, come le K2000 e K4200 con volume limitato a 85 dB, oltre a un modello over-ear K5500 con cancellazione attiva del rumore. Tutti i nuovi modelli sono realizzati con materiali riciclati e inclusi in imballaggi plastic-free, sottolineando l'impegno dell'azienda nella sostenibilità e nella sicurezza dell'udito per le nuove generazioni.