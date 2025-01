Panasonic svela la nuova gamma Z95B di TV OLED al CES 2025: innovazioni e dettagli salienti

Al CES 2025, Panasonic ha svelato la sua ultima creazione nel mondo della televisione OLED: la serie Z95B. Questi nuovi modelli, disponibili in vari formati da 55, 65 e 77 pollici, si propongono di alzare il livello della tecnologia di visualizzazione e audio domestico. Con una serie di aggiornamenti significativi e caratteristiche all'avanguardia, la Z95B punta a offrire un'esperienza audiovisiva senza precedenti.

Design elegante e funzionalità integrate

La serie Z95B si distingue per il suo design posteriore completamente piatto, realizzato con materiali di alta qualità che si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Dettagli come le coperture rimovibili dei terminali e il piedistallo girevole sui modelli da 55 e 65 pollici permettono non solo di mantenere un aspetto minimalista ma anche di adattare la TV in modo pratico a diversi contesti. La ridotta profondità facilita il montaggio a parete, rendendo la Z95B una scelta versatile per chi desidera unire estetica e funzionalità.

Questo modello rappresenta un notevole passo avanti nella tecnologia OLED grazie all'adozione di un pannello Primary RGB Tandem. Combinato con il sistema di raffreddamento ThermalFlow, questo pannello offre livelli di luminosità e contrasto senza precedenti, assieme a una profondità cromatica impressionante. Il pannello, con la sua struttura di emissione a quattro strati, migliora l'efficienza luminosa del 40%, garantendo immagini sempre più vivide e dettagliate.

In aggiunta, la modalità Prime Video Calibrated Mode e i supporti per la calibrazione Calman e ISFccc lavorano insieme per migliorare la fedeltà cromatica, assicurando che gli utenti possano godere di una visione impeccabile.

Prestazioni audio avanzate

Panasonic ha fatto un significativo investimento nella qualità audio della serie Z95B, rinnovando completamente gli altoparlanti e la loro disposizione per ampliare l'esperienza sonora. Dotata di Dolby Atmos, la TV offre un sistema audio 360 Soundscape Pro concepito da Technics. Questo design innovativo include altoparlanti rivestiti in tessuto e nuovi altoparlanti line array, laterali e up-firing, per un suono più ricco e avvolgente che riempie l'intero spazio.

L'introduzione di tecnologie come Space Tune e Sound Focus ottimizza ulteriormente il posizionamento del suono. Con un woofer potenziato che aumenta l'intensità dei bassi da 20 a 30 W, la Z95B promette un'esperienza audio che si integra perfettamente all'eccezionale qualità visiva.

Esperienza smart con Fire TV e integrazione con Alexa

L'integrazione della piattaforma Fire TV arricchisce notevolmente le funzionalità delle nuove smart TV Panasonic. Questa caratteristica rende semplice l'accesso a contenuti in streaming, mentre il supporto per Alexa consente un facile controllo vocale. Inoltre, la compatibilità con Apple AirPlay e Apple Home facilita la trasmissione di contenuti direttamente da iPhone, iPad o Mac, consentendo un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

La modalità Prime Video Calibrated è stata progettata per ottimizzare la visione dei contenuti sulla famosa piattaforma, regolando automaticamente diversi parametri in base alle condizioni di illuminazione. Grazie alla funzione Fire TV Ambient Experience, gli utenti possono persino trasformare i TV OLED in display dinamici per visualizzare foto, calendari e widget personalizzabili quando non sono in uso.

Un occhio al gaming

Panasonic tiene in considerazione il crescente segmento dei videogiocatori e ha dotato la serie Z95B di supporti per AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC, assicurando una bassa latenza e un refresh rate adattivo. La modalità True Game trasferisce le caratteristiche di precisione del colore dal cinema all’ambito videoludico, mentre la funzione HDR Tone Mapping ottimizza la resa cromatica durante il gioco.

Con un refresh rate che arriva fino a 144 Hz, il processore HCX Pro AI MK II offre anche il Game Mode Extreme, compatibile con HDMI 2.1 e VRR fino a 144 Hz. La Game Control Board consente un accesso rapido a tutte le impostazioni di gioco, facilitando ulteriormente un'esperienza coinvolgente e senza interruzioni.

Attesa per il lancio e prezzi

Sebbene Panasonic non abbia ancora comunicato dettagli sui prezzi o sulle date di uscita, è previsto che la gamma Z95B arrivi sul mercato nel corso del 2025. Ciò che è certo è che, con le sue avanzate caratteristiche tecniche, il costo potrebbe posizionarsi su una fascia alta, fiduciosamente sostenuto dall’innovazione e dalla qualità che contraddistingue il marchio.