Offerte dati Vodafone Business per lo smart working

Quali sono le migliori offerte dati Vodafone Business? E in che modo possono facilitare la vita di chi lavora da casa? Nel 2023 sempre più aziende stanno optando per una nuova formula lavorativa, e sono sempre di più i dipendenti a lavorare da remoto. Lo smart working rappresenta una delle modalità di lavoro più ambite degli ultimi anni, poiché consente di svolgere il proprio lavoro da casa o da qualsiasi altro luogo, di ottimizzare i tempi e gli impegni incrementando allo stesso tempo la produttività e la concentrazione. Se qualche anno fa una formula di questo tipo poteva non essere accessibile a tutti, oggi le migliori compagnie telefoniche offrono ottimi piani di abbonamento in grado di offrire una connessione veloce e accessibile da una moltitudine di dispositivi. Per esempio, usufruendo delle migliori offerte dati Vodafone Business è possibile lavorare da qualsiasi luogo godendo allo stesso tempo di una connessione Internet sempre stabile e veloce, accessibile da computer, ma anche dallo smartphone, dal tablet e dalla chiavetta per PC. L’azienda offre una grande varietà di piani di abbonamento pensati per venire incontro alle esigenze di più categorie di lavoratori. A seconda delle necessità, è infatti possibile scegliere tra il piano da 50 o 150 GB mensili: entrambe le opzioni consentono al lavoratore di navigare alla massima velocità anche sulle reti 5G e di utilizzare il traffico disponibile liberamente all’interno del territorio UE. Diamo un’occhiata a quali sono i piani dati di Vodafone Business disponibili per i lavoratori

Offerte dati Vodafone Business: Dati Smart e Dati Comfort

Il 2023 è un anno di grandi offerte pensate per incentivare lo smart working e il lavoro ibrido. Fino al 24 marzo, Vodafone offre la possibilità di risparmiare sull’attivazione dei piani in abbonamento e di attivare entrambe le offerte disponibili a prezzi molto convenienti. Per esempio, è possibile risparmiare 5€ sull'attivazione del servizio Dati Smart, che ancora per qualche giorno verrà a costare solamente 10€. Lo stesso vale per la promozione Dati Comfort, che costerà 15€ invece di 20€. Inoltre, fino alla data prestabilita il costo di attivazione di 10€ sarà azzerato.

Scegliendo di aderire alle offerte dati Vodafone Business entro il 24 marzo 2023 sarà possibile ottenere una connessione Internet veloce e stabile su rete 5G risparmiando sul prezzo di listino. I dati ottenuti saranno poi utilizzabili per navigare in rete e lavorare da remoto da smartphone o computer.

Offerte Vodafone Business: i piani disponibili

Le due offerte Vodafone Business attualmente disponibili a prezzo scontato e attivabili gratuitamente sono pensate per venire incontro alle esigenze di diverse categorie di lavoratori. Ecco quali sono le principali differenze:

Piano di abbonamento Dati Smart : questa scelta è ideale per chi ha necessità di una quantità limitata di GIGA per lo smart working. Il pacchetto ha un costo di 10€ mensili e offre 50 GB di dati da poter utilizzare in Italia, in UE e nel Regno unito .



: questa scelta è ideale per chi ha necessità di una quantità limitata di GIGA per lo smart working. Il pacchetto ha un costo di 10€ mensili e offre . Piano di abbonamento Dati Comfort: si tratta di una scelta più adatta a chi lavora ogni giorno col computer e per chi viaggia molto. L’offerta include 150 GB da utilizzare in Italia, UE, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Isola di Man e Isole Faroe.

Entrambi i piani prevedono una fatturazione bimestrale: questo significa che il costo dell’abbonamento verrà addebitato ogni due mesi. Nel caso in cui l’utente dovesse terminare i GIGA a propria disposizione prima della scadenza dei due mesi potrà comunque continuare a navigare su Internet a una velocità ridotta (64 Kbps).

Offerte Vodafone Business: a chi sono rivolte?

Entrambe le offerte Vodafone Business sono rivolte a chi desidera lavorare da remoto senza pensieri, potendo contare su una connessione Internet sempre stabile e veloce. Per esempio, entrambi i piani possono tornare molto utili ai titolari di partita IVA e ai professionisti che necessitano di un piano flessibile e conveniente per gestire al meglio la propria attività. Scegliendo una delle due opzioni disponibili sarà anche possibile usufruire di un ottimo servizio di supporto clienti gratuito pensato per fornire aiuto in caso di dubbi o problematiche commerciali, tecniche o amministrative. Allo stesso tempo, i liberi professionisti o i lavoratori dipendenti potranno accedere alla piattaforma cloud YouDrive by Babylon Cloud e godere di 1 TB gratuito di spazio di archiviazione per salvare tutti i documenti di lavoro più importanti. I dati salvati in questo spazio saranno sempre disponibili per gli utenti abbonati e accessibili da diversi dispositivi.