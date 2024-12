Offerte natale 2023: Huawei lancia sconti su smartwatch, auricolari e tablet con regali inclusi

Le festività natalizie si avvicinano rapidamente e con esse la tradizione di fare regali ai propri cari. Nel panorama dell'elettronica di consumo, Huawei si distingue per le sue proposte vantaggiose che vanno a soddisfare sia gli appassionati di tecnologia sia chi cerca un regalo pratico e utile. Con sconti significativi su una selezione di dispositivi, l'azienda ha introdotto anche opportunità interessanti legate a coupon e omaggi. Scopriamo, quindi, le offerte imperdibili di quest'anno.

Come utilizzare il coupon per ottenere sconti

Dal 6 dicembre fino al 26 dicembre, Huawei offre la possibilità di utilizzare un coupon speciale, denominato ANATALE8. Questo codice consente di ottenere un ulteriore sconto dell'8% su una vasta selezione di prodotti nel negozio online ufficiale. L'accesso all'offerta è semplice: è sufficiente registrarsi sul sito di Huawei e inserire il coupon al momento dell'acquisto. Grazie a questa promozione, i clienti possono approfittare di prezzi ancora più competitivi rispetto alle già convenienti offerte natalizie. Senza dubbio, un modo efficace per risparmiare su regali di alta qualità, rendendo il Natale ancora più speciali.

Huawei Watch GT5 Pro: uno smartwatch all'avanguardia

Un prodotto di punta tra le offerte natalizie di Huawei è senza dubbio il Watch GT5 Pro. Questo smartwatch non solo si distingue per un design elegante, disponibile in diverse colorazioni e con cinturini raffiguranti simboli natalizi, ma offre anche funzionalità all’avanguardia. In particolare, il dispositivo consente agli utenti di controllare le notifiche, rispondere alle chiamate e monitorare attività sportive e parametri vitali, il tutto con un'interfaccia intuitiva. Questo modello è stato premiato e incluso in diverse guide di acquisto sui migliori smartwatch per il 2024.

Un ulteriore incentivo all'acquisto è rappresentato dall'offerta che include in regalo gli auricolari true wireless FreeBuds 5i, il cui prezzo di mercato è di 79 euro. Un'occasione imperdibile per chi desidera un regalo tecnologico completo, dato che entrambi i prodotti rispondono ampiamente alle esigenze quotidiane degli utenti.

Auricolari Huawei FreeClip: la nuova frontiera del suono

Sempre nella linea dei dispositivi audio, le esperienze di ascolto possono essere amplificate con i nuovi auricolari FreeClip di Huawei. Questo modello innovativo presenta un formato open-ear unico nel suo genere, offrendo un'esperienza di ascolto che permette di rimanere in contatto con l'ambiente circostante. Sono l'ideale per gli sportivi e per chiunque ami mantenere una relazione con il mondo esterno mentre ascolta musica o riceve chiamate.

Il prezzo di listino di 199,90 euro, già scontato, consente di portarli a casa a soli 155 euro, con l'ulteriore vantaggio di ricevere in regalo la Huawei Band 9, un dispositivo smartwatch dal valore commerciale di 49 euro. Questo pacchetto completo rappresenta un’ottima opzione per chi cerca un regalo originale e funzionale.

Huawei Watch GT4: per gli amanti della tecnologia

Il Huawei Watch GT4 è un altro smartwatch da non sottovalutare. Rispondendo alle aspettative degli utenti moderni, questo dispositivo consente la gestione delle notifiche, la risposta alle chiamate e il monitoraggio di una gamma ampia di attività fisiche e parametri di salute. Con un design sofisticato, è compatibile con entrambe le piattaforme, iOS e Android, il che lo rende accessibile a un pubblico vasto.

Il prezzo originale è fissato a 249 euro. Grazie alle attuali offerte e all'uso del coupon, gli utenti possono acquistarlo a soli 174 euro. Inoltre, chi lo acquista avrà la possibilità di avere in omaggio le FreeBuds SE 2, auricolari dal valore di 49 euro, insieme a un cinturino aggiuntivo il cui valore commerciale è di 39 euro. Un'opzione estremamente vantaggiosa per chi cerca un regalo capace di coniugare tecnologia e stile.

Huawei MatePad Pro 12.2: un tablet per professionisti e non

Il MatePad Pro 12.2 rappresenta una delle proposte più affascinanti di Huawei per il Natale 2023. Con un display luminosissimo e anti-riflesso, e una penna digitale che supporta oltre 10 mila livelli di pressione, questo tablet è perfetto per chi desidera un dispositivo in grado di svolgere funzioni professionali. Non è solo dedicato ai professionisti; anche gli appassionati di design e creatività possono trarre vantaggio dalle sue ampie funzionalità.

Il prezzo di listino è di 999 euro, ma grazie alle attuali offerte, è possibile ottenerlo a 919 euro. Acquistando questo modello, i clienti riceveranno anche in regalo la penna M-Pencil e il Watch Fit 2, entrambi del valore commerciale di 99 euro. Non c'è dubbio che questo pacchetto rappresenta un’opzione eccezionale per chi cerca un regalo di alta qualità e versatilità.

Huawei Watch Fit 3: un'alternativa conveniente

Infine, non possiamo dimenticare il Huawei Watch Fit 3, un'opzione più economica che si propone come valida alternativa all'Apple Watch SE. Profondamente indicato per chi desidera un dispositivo leggero e ricco di funzionalità per il benessere e il fitness, questo smartwatch è compatibile con iPhone oltre che con Android. Il suo prezzo, particolarmente competitivo, insieme all'inclusione di un cinturino aggiuntivo in regalo del valore commerciale di 39 euro, lo rende un regalo ideale per chi cerca un prodotto di qualità senza compromettere il budget.

In questa frenesia natalizia, le offerte di Huawei assicurano regali all'insegna della tecnologia e della praticità, offrendo a tutti coloro che amano stare al passo con le ultime novità un'ottima opportunità per sorprendere amici e familiari con prodotti di alta qualità.