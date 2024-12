Offerta imperdibile su un sistema di dashcam per una sicurezza onnipresente durante la guida

Sono sempre più diffusi i dispositivi di registrazione video per automobili, grazie alla loro capacità di documentare incidenti e situazioni particolari mentre si è al volante. I sistemi di dashcam, in particolare, sono diventati strumenti fondamentali per garantire la sicurezza stradale e proteggere gli automobilisti da eventuali controversie legali. In questo contesto, un’offerta attuale propone un sistema di dashcam completo, ideato per garantire una visione nitida e ampia di quanto accade all’esterno e all’interno del veicolo.

Caratteristiche del sistema di dashcam

Questo sistema di registrazione è composto da tre telecamere che forniscono una visione a 360 gradi, coprendo ogni angolo del veicolo. La telecamera frontale cattura completamente la carreggiata, mentre le due telecamere interne permettono di monitorare l'abitacolo e la parte posteriore dell'auto. Questa configurazione è particolarmente utile per le manovre di parcheggio e per la registrazione di eventi imprevisti dentro e fuori dal veicolo. Inoltre, il sistema è dotato di registrazione in loop, il che significa che non c'è bisogno di preoccuparsi della memoria piena. I file più vecchi verranno automaticamente sovrascritti, permettendo di conservare sempre le registrazioni più recenti.

Un'altra caratteristica notevole è la funzione di registrazione durante la retromarcia, che consente di catturare dettagli significativi come il numero di targa degli altri veicoli. Questo è particolarmente vantaggioso in contesti affollati o ristretti, dove è facile dover manovrare con attenzione.

Visione notturna e qualità video

Un aspetto cruciale di ogni dashcam è la qualità delle immagini, e questo sistema non delude. Le telecamere sono dotate di tecnologia di visione notturna infrarossa, garantendo filmati chiari e distinti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema registra in Full HD a 1080p, assicurando che ogni dettaglio venga catturato con precisione. Inoltre, è fornito di un display IPS da 2 pollici, che permette di visualizzare in tempo reale le riprese, facilitando la gestione e la verifica dei filmati.

È importante notare che, sebbene il dispositivo disponga di una batteria integrata, questa ha la funzione esclusiva di mantenere aggiornati data e ora. Per garantire un funzionamento continuo e senza interruzioni, il sistema deve essere collegato direttamente alla batteria dell'auto.

Dettagli sulla promozione attualmente in corso

Attualmente, è in offerta un’incredibile promozione riguardante questo sistema di dashcam. Il prezzo di vendita abituale è di circa 38 euro, ma grazie a questa offerta è possibile acquistarlo a soli 17 euro, un risparmio considerevole del 55%. Questo rende l'acquisto di una dashcam non solo accessibile ma anche un investimento intelligente per chi desidera migliorare la propria sicurezza stradale.

Le opzioni di pagamento includono anche PayPal, che offre una protezione sugli acquisti in caso di problemi post-vendita. È bene tenere presente che l'offerta è valida fino ad esaurimento scorte, quindi gli interessati sono invitati a muoversi con prontezza. Per informazioni aggiuntive sui costi, le tempistiche di spedizione o la gestione degli ordini, si consiglia di visitare il sito ufficiale del venditore.