Obsbot lancia una webcam economica con montatura motorizzata per lo streaming

La tecnologia webcam ha fatto un passo avanti significativo con il lancio della Tiny SE di Obsbot, un dispositivo che si propone come una delle opzioni più economiche per chi desidera integrare una telecamera di tracciamento nel proprio setup per lo streaming. Questo nuovo prodotto, disponibile al prezzo di $99, è dotato di un sistema di montatura motorizzato a due assi che consente di seguire e inquadrare dinamicamente i soggetti, offrendo un'ottima opportunità per migliorare la qualità delle dirette o delle videochiamate.

Caratteristiche tecniche della Tiny SE

Uno degli aspetti più interessanti della Tiny SE è la sua capacità di tracciamento, sebbene il suo prezzo ridotto comporti alcune limitazioni. Infatti, mentre altre webcam sul mercato possono supportare risoluzioni più elevate, questo modello si limita a un massimo di 1080p. Per chi desidera una qualità migliore, ci sono opzioni più costose come l'Insta360 Link 2, che offre riprese in 4K a 30 fps, o il Tiny 2 Lite di Obsbot, che supporta 4K e viene venduto a $179.

Nonostante ciò, la Tiny SE è in grado di fornire prestazioni migliori rispetto alla maggior parte delle webcam integrate nei portatili. Può trasmettere a 1080p con una frequenza di aggiornamento fino a 100 fps, e fino a 120 fps se si opta per risoluzioni inferiori . Inoltre, supporta la registrazione in HDR a 60 fps, rendendola una scelta interessante per chi cerca un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Funzioni di tracciamento e reframe

La Tiny SE si distingue anche per le sue funzionalità di tracciamento, che consentono di limitare l'inquadratura a determinate parti del corpo, come ad esempio le mani o il busto superiore o inferiore. Questo è utile per personalizzare l’inquadratura e mantenere il focus sugli oggetti o sulle attività in corso. Tuttavia, è importante notare che, non avendo uno zoom ottico, la webcam offre solo uno zoom digitale fino a 4x, il che può comportare una riduzione della qualità dell’immagine in caso di utilizzo esteso di questa funzione.

Utilizzando l’app Obsbot Center, compatibile con Windows e macOS, gli utenti hanno la possibilità di regolare ulteriormente la composizione dello scatto, in modo da evitare che il soggetto tracciato occupi sempre il centro dell'inquadratura. Questo aspetto rappresenta un ulteriore vantaggio per chi desidera avere il massimo controllo sui propri contenuti visivi.

Considerazioni finali sull'acquisto

In un panorama sempre più affollato di dispositivi per lo streaming, la Tiny SE di Obsbot emerge come un'opzione accessibile per i creatori di contenuti e per chi desidera migliorare la qualità delle proprie comunicazioni in video. Con un prezzo di ingresso di $99, offre funzionalità di tracciamento e una buona qualità di immagine, il che la rende un’opzione interessante per chi non vuole investire un budget elevato. Sebbene non possa competere con le webcam più costose sul mercato, rimane una scelta valida per chi cerca un miglioramento rispetto alle webcam tradizionali.