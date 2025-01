Nuovo monopattino elettrico Xiaomi: prestazioni e praticità in un design raffinato

Xiaomi ha presentato il suo ultimo monopattino elettrico, il modello Electric Scooter 5 Pro, progettato per offrire un perfetto equilibrio tra prestazioni, sicurezza e praticità. Con un motore robusto da 1.000 W e la capacità di percorrere fino a 60 km, questo monopattino si propone come una scelta consapevole per gli amanti della mobilità sostenibile. Scopriamo nei dettagli le caratteristiche e le specifiche di questo nuovo prodotto.

Caratteristiche tecniche del monopattino

Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 5 Pro è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h, offrendo tre diverse modalità di guida: Walking, che limita la velocità a 6 km/h, Standard a 20 km/h e Sport, che consente di spingersi fino ai 25 km/h. Questa varietà di opzioni di velocità consente agli utenti di adattare il loro stile di guida a seconda delle condizioni del percorso.

Il cuore pulsante del monopattino è il motore elettrico da 1.000 W, che consente di affrontare pendenze con un'inclinazione massima del 22%. Questo è reso possibile grazie al Traction Control System , che offre una stabilità superiore, soprattutto su superfici scivolose o bagnate. Gli ammortizzatori sono integrati sia nella parte anteriore che posteriore: due molla anteriori e una singola molla posteriore, progettati per ridurre gli urti su strade irregolari. Inoltre, i pneumatici tubeless da 10 pollici offrono un'eccellente aderenza, un aspetto cruciale per la sicurezza durante la guida.

Design e funzionalità

Il telaio in acciaio al carbonio del monopattino supporta un carico massimo di 120 kg, garantendo al contempo un design leggero e una struttura facilmente pieghevole. Questo aspetto è particolarmente utile per chi deve trasportare il monopattino o riporlo in spazi ridotti.

La batteria al litio offre una capacità di 477 Wh, permettendo di coprire distanze fino a 60 km con una singola ricarica. Include anche funzionalità di sicurezza avanzate, progettate per prevenire cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti. Inoltre, il monopattino è dotato di un sistema di recupero dell'energia cinetica, contribuendo a massimizzare l'autonomia di marcia.

Gli utenti possono monitorare la loro esperienza tramite un'app dedicata, che consente di controllare la posizione del monopattino, bloccare il motore e ricevere aggiornamenti software. Il manubrio è dotato di un cruscotto che mostra costantemente velocità, livello della batteria e stato degli indicatori di direzione, fornendo informazioni in tempo reale durante la guida.

Sicurezza e resistenza

Il Xiaomi Electric Scooter 5 Pro non trascura gli aspetti legati alla sicurezza. È equipaggiato con fari automatici, una luce posteriore e indicatori di direzione, garantendo visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema frenante è studiato per un controllo ottimale, combinando un freno a tamburo sulla ruota anteriore con un E-ABS sulla ruota posteriore, per frenate sicure e reattive.

Inoltre, il monopattino ha ottenuto la classificazione IPX5 per la protezione contro l'acqua, rendendolo utilizzabile anche in situazioni di pioggia leggera. Questo è un dettaglio significativo per chi vive in zone con condizioni meteorologiche variabili.

Prezzi e disponibilità

Attualmente, il Xiaomi Electric Scooter 5 Pro è visibile sul sito ufficiale della società, ma non vi sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo il prezzo e la data di disponibilità. Tuttavia, alcune indiscrezioni suggeriscono che il costo potrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro in Francia, rendendolo una proposta interessante nel panorama della mobilità elettrica.