Novità tech: il lancio globale di OnePlus 13 e 13R, Red Magic 10 Pro e Caesar di Lenovo

La settimana ha segnato un'importante evoluzione nel panorama degli smartphone con il lancio globale del OnePlus 13 e l'annuncio del modello più economico, il 13R. In aggiunta, altre aziende come Red Magic e Lenovo hanno presentato i loro ultimi dispositivi dedicati ai gamer e non solo. Scopriamo insieme le caratteristiche principali e le offerte disponibili.

L'arrivo di OnePlus 13 e 13R

Il OnePlus 13 ha debuttato a livello globale, accompagnato dall'uscita del 13R, rendendo disponibile la gamma più recente di smartphone della casa cinese. Il modello top di gamma, il OnePlus 13, presenta un incremento di prezzo rispetto alla generazione precedente, ma offre un'opzione da 16/512GB con uno sconto di 100 dollari, rendendo il prezzo finale equivalente a quello del OnePlus 12 dello scorso anno. È disponibile anche un’opzione più economica con 12GB di RAM e 256GB di memoria, sebbene non sia prevista alcuna riduzione di prezzo su quest’ultima.

Il dispositivo è stato testato durante un tour fotografico in Sri Lanka, il quale ha messo in luce la sua eccellente qualità della fotocamera. Per ulteriori dettagli, è possibile visionare anche la recensione video dell'apparecchio. OnePlus ha dichiarato di impegnarsi a garantire 4 aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch per la sicurezza, un'informazione cruciale che mette in evidenza la loro attenzione verso la soddisfazione del cliente.

In arrivo la prossima settimana, il OnePlus 13R è considerato una versione “lite” del modello di punta, caratterizzato da un processore Snapdragon 8 Gen 3 e non da un 8 Elite. Con una batteria di 6,000mAh, supporta solo 80W di ricarica cablata, senza opzioni di ricarica wireless. A differenza di altri modelli, questo 13R integra una fotocamera teleobiettivo da 50MP con un zoom ottico 2x e un zoom digitale 4x, rendendolo competitivo in termini di prestazioni.

Red Magic 10 Pro: un telefono da gioco all'avanguardia

Un altro dispositivo che ha appena raggiunto i mercati globali è il Red Magic 10 Pro, un telefono concepito esplicitamente per il gaming. Dotato di un processore Snapdragon 8 Elite con raffreddamento attivo grazie a una ventola integrata, questo smartphone si distingue per il suo schermo OLED da 6,85 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una fotocamera frontale sotto il display, caratteristiche che non si vedono facilmente in altri dispositivi sul mercato.

Il Red Magic 10 Pro è equipaggiato con una fotocamera principale da 50MP e una fotocamera ultra grandangolare da 50MP, che offrono prestazioni di tutto rispetto nel settore. Tuttavia, l'attenzione resta focalizzata sulle prestazioni di gioco, il che giustifica la presenza di una batteria robusta da 7,050mAh con supporto per ricarica a 80W, per garantire lunghe sessioni di gioco senza interruzioni.

Lenovo Legion Go S: la console portatile per i gamer

Lenovo ha stupito il mercato con il suo nuovo dispositivo, la console portatile Legion Go S, presentata in settimana. Si tratta della prima console portatile ad essere fornita con SteamOS preinstallato, escludendo quindi solo il Steam Deck. Attualmente, però, è disponibile soltanto la versione con Windows 11. Questa console è alimentata da un processore AMD Ryzen Z1 Extreme APU e offre 32GB di RAM con uno spazio di archiviazione di 1TB. Sono previsti anche modelli più economici che utilizzeranno il nuovo chipset Ryzen Z2 Go, aumentando la scelta per gli utenti interessati.

Novità nel campo delle GPU: il lancio della nuova linea Nvidia

Per gli appassionati di hardware, le recenti rivelazioni di Nvidia riguardo alla sua nuova line-up di GPU non possono passare inosservate. Best Buy ha aperto i preordini per tre nuovi modelli: GeForce RTX 5070, 5080 e l'avanzatissimo RTX 5090. Queste schede fanno parte della Founders Edition e hanno un design a doppio slot, sebbene molti marchi partner stanno optando per soluzioni di raffreddamento più imponenti. Le prestazioni, in particolare per il modello 5090 con un TDP di 575W, saranno da valutare nei futuri test dei vari utenti e dei critici esperti, facendo così luce sulla reale efficacia del sistema di raffreddamento di Nvidia.

Le novità nel settore tecnologico non si fermano mai, mantenendo alta l'attenzione degli appassionati e degli utenti comuni sui lanci delle ultime generazioni di dispositivi.