Nuovo Nvidia RTX 5090: performance deludente nei laptop all’approccio del mercato

Il settore delle schede grafiche sta per affrontare un’ulteriore evoluzione con l’imminente arrivo della GeForce RTX 5090 mobile, presentata al CES 2025. Questa nuova scheda, costruita attorno al processo avanzato a 4nm di TSMC, potrebbe non soddisfare le aspettative degli utenti in termini di performance, secondo recenti test condotti su laptop dotati di questa GPU. Le previsioni riguardo ai costi, fissati per aprile, evidenziano anche possibili insieme di svantaggi da considerare.

Benchmark e performances della RTX 5090

Recenti test effettuati su laptop come il Razer Blade 16 e l’Asus Strix Scar 18 mostrano risultati che lasciano a desiderare. Sebbene la RTX 5090 mobile possa vantare una velocità superiore rispetto alla RTX 4090, con incrementi tra il 15% e il 30% in assenza di funzionalità DLSS, queste cifre non sembrano sufficienti per giustificare tre anni di sviluppo. L’applicazione del DLSS, che migliora la qualità dell’immagine tramite il Deep Learning Super Sampling, amplifica ulteriormente il gap di performance, ma rimane da chiedersi se questa differenza sia davvero all’altezza delle aspettative degli utenti.

Per una valutazione più complessiva, è importante confrontare il modello mobile con l’equivalente da desktop. Qui emerge una differenza notevole, con la versione laptop significativamente inferiore in termini di performance rispetto alla RTX 5090 per desktop. Questo divario è in gran parte attribuibile al TGP, ovvero il Total Graphics Power, che per i laptop risulta inferiore a causa di requisiti di potenza, gestione termica e portabilità.

Sfide energetiche e gestione termica

La progettazione dei laptop implica una serie di compromessi volti a mantenere prestazioni adeguate pur garantendo portabilità. Rispetto ai desktop, i laptop comprendono alimentatori più piccoli e batteria, il che rende cruciale l’efficienza energetica. In particolare, il TGP ridotto contribuisce a evitare un consumo eccessivo di energia, portando altresì a una maggiore durata della batteria, aspetto essenziale per i dispositivi portatili.

La gestione del calore rappresenta un’altra grande sfida: gli spazi ridotti limitano le soluzioni di raffreddamento disponibili. In questo contesto, i produttori sono costretti a minimizzare il consumo energetico e ottimizzare le performance della GPU attraverso clock ridotti, undervolting e scalabilità dinamica della potenza. Il design snello dei laptop si integra, quindi, con la necessità di mantenere prestazioni soddisfacenti senza compromettere la portabilità.

Considerazioni sulle performance e il prezzo

Secondo quanto riportato dagli utenti, sebbene la RTX 5090 mobile si dimostri il 50% più lenta rispetto al suo omologo da desktop, la sua capacità di ridurre il consumo energetico di ben il 70% per mantenere un buon rapporto prestazioni per watt è un dato significativo. Tuttavia, ciò non si traduce in un’accessibilità economica. Gli utenti devono prepararsi ad affrontare un investimento piuttosto alto per ottenere questa nuova tecnologia, il che potrebbe far sorgere dubbi tra i potenziali acquirenti.

Nel complesso, la GPU RTX 5090 mobile si presenta come una novità affascinante, ma le sue prestazioni effettive non sembrano all’altezza delle attese, specialmente considerando il suo posizionamento di prezzo. La combinazione di prestazioni inferiori, crescita limitata e costi elevati potrebbe influenzare notevolmente le scelte degli utenti nel periodo a venire.