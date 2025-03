Aggiornamento cruciale per gli amanti del retro computing: CrystalMark Retro supporta Windows 95 e 98

Scoprire che il proprio computer è ormai un pezzo di storia può essere sia affascinante che nostalgico. Crystal Dew World, il team di sviluppo noto per applicazioni come CrystalDiskInfo e CrystalDiskMark, ha recentemente svelato un aggiornamento significativo del loro benchmark CrystalMark Retro. Questo update è particolarmente interessante per coloro che amano l’informatica vintage, poiché amplia il supporto ai sistemi operativi storici come Windows 95 e Windows 98, insieme ad alcune versioni obsolete di Windows NT.

Espansione del supporto ai sistemi operativi

L’aggiornamento più rilevante di CrystalMark Retro consente ora il funzionamento su Windows 95, Windows 98 e Windows NT 3.51 e 4.0. Prima di questo update, l’applicazione era limitata a Windows XP come sistema operativo più datato. Questa novità non solo riporta in auge hardware e software del passato, ma permette agli appassionati di effettuare benchmark su macchine che hanno fatto la storia dell’informatica personale.

Molti utenti che ancora possiedono computer con questi sistemi operativi possono ora testare l’efficienza della loro macchina, ottenendo score dettagliati su vari aspetti delle prestazioni. L’introduzione di questo supporto rappresenta una vera e propria boccata d’aria fresca per la comunità di retro computing, che spesso affronta difficoltà nel trovare strumenti moderni compatibili con tecnologie obsolete.

Le prestazioni misurate da CrystalMark Retro

Il benchmark CrystalMark Retro fornisce un’analisi delle prestazioni legata a cinque categorie fondamentali: prestazioni della CPU a singolo core, prestazioni della CPU multi-core, grafica 2D tramite GDI, grafica 3D utilizzando OpenGL e velocità del disco. Per ognuna di queste categorie, l’app offre un ulteriore livello di dettaglio, segmentando i risultati in quattro sottocategorie che esaminano le prestazioni di lettura e scrittura sequenziali e casuali.

Questo approccio al benchmarking è essenziale per gli appassionati del settore, poiché consente di valutare in modo preciso le potenzialità del proprio hardware, anche se ormai datato. Comprendere come le macchine di un’epoca passata si confrontino con le nuove tecnologie è una parte fondamentale della passione per il retro computing e può offrire spunti e sorprese.

Compatibilità con i sistemi moderni

È importante notare che, sebbene CrystalMark Retro si concentri sui sistemi operativi vintage, l’app è compatibile anche con hardware attuale, inclusi i PC basati su architettura x86 a 64 bit e Arm. Questo aspetto garantisce una profonda accessibilità per tutti gli utenti, dagli appassionati di tecnologia vintage a chi utilizza computer moderni.

Tuttavia, il database dei risultati sembra essere dominato da sistemi più recenti, evidenziando come la maggior parte degli utenti tenda a utilizzare versioni più nuove di Windows. Nonostante ciò, è possibile cercare risultati specifici per sistema operativo, il che rende facile recuperare benchmark per Windows 95, Windows 98 e Windows NT 3.51, con un totale di nove risultati disponibili per Windows 95 ad oggi.

L’aggiornamento di Crystal Mark Retro non solo rivitalizza l’interesse per le tecnologie del passato, ma fornisce anche uno strumento utile e prezioso per una comunità di appassionati in crescita. Con queste novità, il futuro dell’informatica vintage continua a brillare, invitando più utenti a riscoprire l’affascinante mondo dei computer di un tempo.