Novità per gli utenti di Windows 11: abilitazione della percentuale batteria ora disponibile

Microsoft ha recentemente introdotto una funzione attesa da molti utenti di Windows 11: la visualizzazione della percentuale di carica della batteria. Sebbene non sia ancora accessibile a tutti, chiunque sia interessato può attivarla tramite una versione Insider del sistema operativo. Questo aggiornamento ha suscitato l'interesse di chi desidera un controllo più dettagliato sulla durata della batteria, senza dover ricorrere a soluzioni di terze parti come Battery Tracker o Battery Percentage Icon.

La procedura per attivare la percentuale batteria

L'attivazione della percentuale batteria in Windows 11 richiede alcuni passaggi specifici. Prima di tutto, è necessario far parte del programma Windows Insider e installare l'ultima build disponibile, attualmente la 26120.2992. Questa operazione è fondamentale per poter accedere alle funzionalità in anteprima. Una volta iscritti, si può procedere al download di ViVeTool, un'applicazione open-source che consente di attivare funzioni non ancora rese ufficiali da Microsoft. Questa applicazione offre due versioni: una per terminale e una con interfaccia grafica, anche se quest'ultima è disponibile solo per PC x86.

Una volta scaricato ViVeTool, l'utente deve estrarre il contenuto del file ZIP in una cartella a piacere. Se si utilizza la versione terminale, è necessario eseguire il programma con privilegi di amministratore e navigare nella cartella di installazione. Qui, attraverso un semplice comando, è possibile abilitare la percentuale di batteria. Per chi preferisce l'interfaccia grafica, il funzionamento è simile: si deve selezionare la build installata e attivare la funzione desiderata.

Dettagli sulla funzionalità della percentuale batteria

Oltre alla visualizzazione della percentuale, questa nuova funzione introduce anche un interessante cambio di colore a seconda dello stato della batteria. Quando il dispositivo è in carica, l'icona della batteria diventa verde, mentre si colora di giallo quando il risparmio energetico è attivato. Questi indicatori visivi offrono agli utenti una rappresentazione immediata dello stato della batteria, agevolando la gestione quotidiana dell'alimentazione del dispositivo.

È importante sottolineare che se dopo aver seguito la procedura non si visualizza l'icona della percentuale di batteria, è possibile ripetere il procedimento utilizzando un altro ID. Questo ulteriore passaggio mostra come Microsoft stia costantemente lavorando per migliorare l'esperienza utente su Windows 11, anche se attraverso un processo ancora non completamente semplice.

Considerazioni finali su Windows 11 e le sue novità

La decisione di Microsoft di rendere disponibile la percentuale di batteria in Windows 11 segna un passo verso l'ascolto delle esigenze degli utenti. Attivare questa funzione potrebbe sembrare complicato per chi non è esperto, ma la guida dettagliata su come operare rende il compito più accessibile. La speranza è che in futuro tale funzionalità diventi parte integrante delle impostazioni standard del sistema operativo, permettendo a tutti gli utenti di sfruttare al meglio le nuove opzioni senza dover ricorrere a strumenti esterni. Con gli aggiornamenti continui e le nuove implementazioni, Windows 11 continua a guadagnare terreno nel panorama dei sistemi operativi, cercando di soddisfare le esigenze di un'utenza in continua evoluzione.