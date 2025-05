Microsoft lancia la nuova collezione Retro Classics: oltre 50 giochi storici su Game Pass

Microsoft ha appena rivelato una nuova collezione intitolata “Retro Classics“, riservata ai sottoscrittori di Game Pass. Questo nuovo pacchetto è concepito per gli appassionati di videogiochi nostalgici e riporta alla mente la libreria di giochi classici di Nintendo Switch Online. Essa include alcuni titoli memorabili come Pitfall e Grand Prix, insieme ad oltre 50 altri giochi storici di Activision, risalenti agli anni ’80 e ’90. Sebbene il numero dei titoli disponibili non raggiunga i 1.300 giochi retro offerti da Antstream, partner di Microsoft per questo servizio, i sottoscrittori non dovranno affrontare costi aggiuntivi per accedere alla collezione.

Gioco e preservazione: una missione di Microsoft

Il lancio di Retro Classics si inscritte all’interno dell’impegno espresso da Microsoft verso la preservazione dei videogiochi e la retrocompatibilità. Questo nuovo assortimento di titoli è fruibile su console Xbox, PC e tramite il cloud gaming di Xbox, compatibile con dispositivi come alcune smart TV LG e Samsung, oltre al visore Meta Quest. La collezione non si limita solo a pochi giochi; tra i titoli in offerta vi sono anche Cosmic Ark, Mechwarrior 2: 31st Century Combat e Atlantis, dimostrando la varietà e la ricca storia dei giochi inclusi.

Microsoft ha messo in evidenza come Retro Classics non sia solo un atto di nostalgia, ma anche un tentativo serio di garantire che i classici di ieri possano continuare a essere giocati dalle generazioni attuali e future. Questo è un passo significativo, dato che molti di questi giochi potrebbero altrimenti andare perduti nel tempo. La collezione rappresenta anche un’opportunità per i giocatori di rivivere esperienze ludiche che hanno segnato un’epoca e di connettersi con un passato videoludico che ha dato vita all’industria così com’è oggi.

Novità e interattività nella collezione

Dai primi screenshot rilasciati, sembra che la collezione Retro Classics includerà giochi provenienti da piattaforme iconiche come la PlayStation originale, il Super Nintendo Entertainment System e MS-DOS. Questo amplia notevolmente la gamma di esperienze che i giocatori potranno riscoprire e godere. Un’altra caratteristica interessante di questa collezione è la possibilità per i giocatori di ottenere achievement, partecipare a eventi come tornei e sfide comunitarie.

Microsoft ha assicurato che questo è solo il punto di partenza per la collezione Retro Classics. L’intenzione è di espandere l’offerta includendo oltre 100 giochi da Activision e Blizzard, arricchendo ulteriormente l’esperienza offerta agli acquirenti di Game Pass. Tuttavia, coloro che non posseggono un abbonamento Microsoft ideato per il gaming non potranno accedere ai titoli della collezione, in quanto non saranno disponibili per l’acquisto autonomo.

Questa iniziativa riflette un trend crescente nel settore videoludico, dove la retro compatibilità e la preservazione della storia dei giochi stanno diventando sempre più centrali. L’interesse per i titoli classici è, infatti, in continua crescita, dimostrando che la nostalgia può avere un impatto concreto sul mercato attuale.