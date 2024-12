Novità imperdibili su Amazon Prime Video: i contenuti in arrivo nel 2025

Amazon Prime Video si prepara a stupire gli abbonati con una serie di novità imperdibili nel 2025. La piattaforma di streaming, parte dell’abbonamento Amazon Prime, ha recentemente svelato una selezione di film e serie TV originali, sia italiani che internazionali. Adesso è il momento di scoprire cosa riserva il prossimo anno agli utenti in cerca di contenuti freschi e coinvolgenti.

I film di Amazon Prime Video in arrivo nel 2025

A partire da gennaio, gli utenti di Amazon Prime Video potranno godere di una serie di film originali di alta qualità, a cominciare da Inarrestabile. Questo film è basato sulla vera storia di Anthony Robles, un giovane wrestler nato con una gamba sola ma dotato di un'incredibile determinazione. Con l'amore e il sostegno della madre Judy, interpretata da Jennifer Lopez, Anthony scommette su se stesso, affrontando le avversità e seguendo il suo sogno. La sua storia di resilienza sarà disponibile in streaming dal 16 gennaio 2025.

Un’altra commedia attesa è Un matrimonio di troppo, con protagonisti Will Ferrell e Reese Witherspoon, disponibile dal 30 gennaio. Il film narra di due cerimonie di matrimonio programmate nella stessa location, dando vita a situazioni esilaranti mentre le famiglie cercano di preservare il loro giorno speciale. Ma le risate non finiscono qui. A metà febbraio arriva È colpa mia: Londra, remake dell’originale storia romantica, dove la diciottenne Noah deve confrontarsi con un sano mix di attrazione e conflitti familiari.

Le novità italiane non mancano, come Non è un paese per single, in arrivo nel 2025. Ambientato in una pittoresca cittadina toscana, segue Elisa, madre single che scopre la riscoperta di sentimenti perduti grazie al ritorno di un amico d’infanzia. E per il periodo natalizio, non si può perdere Natale senza Babbo, dove Babbo Natale decide di prendersi una pausa, lasciando la moglie sulla schiena per salvare il giorno di festa.

Un tocco internazionale arriva da Dimelo Bajito , una commedia spagnola che promette di trascinare gli spettatori in una trama carica di intrighi e ritorni inaspettati.

Le nuove serie TV di Amazon Prime Video nel 2025

Anche il settore delle serie TV promette emozioni forti nel 2025. Si parte con Red Carpet – Vip al tappeto, un game show condotto da Alessia Marcuzzi. Tre squadre di bodyguard dovranno fare del loro meglio per scortare celebrità sul tappeto rosso in un gioco di strategia e divertimento, con volti noti come Giulia De Lellis e Elettra Lamborghini.

Un’altra attesissima serie è Invincible, che fa il suo ritorno con una terza stagione dal 6 febbraio. Questa serie animata, che segue le avventure del giovane Mark Grayson e le sfide dei supereroi, è basata su fumetti pluripremiati e si preannuncia ricca di colpi di scena.

Non mancheranno anche proseguimenti di serie famose come Reacher, che affronterà un nuovo complotto criminale, e La Ruota del Tempo, dove il protagonista si trova a fronteggiare minacce crescenti. Entrambe le serie sono attese a febbraio e marzo, mentre il 2025 vedrà anche il ritorno di LOL: Chi ride è fuori, amatissimo show di comedy, arricchito da nuovi giurati e talenti.

In aggiunta, si segnala la nuova serie Costiera, con Jesse Williams, che racconta la storia di un ex marine tornato nella sua terra d'origine e coinvolto in situazioni di alta tensione. Infine, la serie The Traitors porterà un format già vincente, un reality show ambientato in un contesto intrigante di tradimenti e alleanze.