Neura Robotics acquisisce 120 milioni di euro per potenziare la robotica cognitiva in Europa

Neura Robotics, azienda tedesca di riferimento nella robotica cognitiva e specializzata nello sviluppo di robot umanoidi, ha annunciato un'importante iniziativa di raccolta fondi, totalizzando 120 milioni di euro. Questa somma rappresenta un segnale forte del ruolo innovativo che Neura sta giocando nel settore e del suo ambizioso progetto di leadership nella robotica a livello europeo, aspirando a competere con i giganti del settore degli Stati Uniti e della Cina.

Finanziamento: i dettagli dell'investimento

Il recente ciclo di finanziamento è stato guidato da Lingotto Investment Management, un investitore attivo nel settore della tecnologia, insieme a partecipazioni significative da parte di BlueCrest Capital Management, Volvo Cars Tech Fund, InterAlpen Partners, Vsquared Ventures, HV Capital, Delta Electronics, C4 Ventures, L-Bank, e altri investitori che hanno visto nel progetto di Neura un’opportunità concreta. Questo ampio sostegno economico evidenzia la fiducia degli investitori nella capacità di Neura Robotics di innovare e sviluppare soluzioni robotiche all'avanguardia.

L'azienda, che ha aperto le sue porte nel 2019, ha attratto l'attenzione internazionale grazie ai suoi sforzi per creare robot che possano collaborare attivamente con gli esseri umani in molti settori, tra cui produzione, logistica e assistenza sanitaria. Neura Robotics si sta affermando come una realtà di primo piano nella robotica cognitiva, grazie all'integrazione di tecnologie avanzate e sensori sofisticati.

Innovazioni e sviluppo nella robotica cognitiva

Neura Robotics si distingue nel panorama della robotica per aver sviluppato il primo robot collaborativo, noto come “cobot”, che integra le funzioni cognitive. Questo approccio innovativo consente ai robot di interagire e lavorare fianco a fianco con le persone, migliorando l'efficienza in vari contesti industriali. L'azienda è attualmente all'avanguardia nello sviluppo di robot umanoidi pronti per il mercato, con l'obiettivo di rispondere a esigenze specifiche di diversi settori.

Nel corso dell'ultimo anno, la crescita di Neura è stata significativa, con un incremento del personale che ha raggiunto più di 300 dipendenti. Inoltre, i ricavi sono aumentati in modo esponenziale, decuplicando rispetto all'anno precedente e accumulando ordinativi per un valore complessivo di un miliardo di euro. Questi dati sono indicatori di un mercato in espansione e di una crescente domanda di soluzioni robotiche.

La visione del fondatore e CEO David Reger

David Reger, fondatore e CEO di Neura Robotics, ha condiviso la sua visione per il futuro della robotica cognitiva, prevedendo che questa tecnologia possa diffondersi a una velocità superiore rispetto a quella degli smartphone. Durante un'intervista, Reger ha espresso orgoglio nel rappresentare la prima azienda capace di realizzare un robot cognitivo per impieghi commerciali, rimarcando l'unicità di Neura sul mercato tedesco.

“Questo investimento è un riconoscimento della fiducia degli investitori nel potenziale dell'azienda e sulle prospettive di sviluppo della robotica avanzata in Europa,” ha dichiarato Reger. Le ambizioni di Neura Robotics aprono scenari straordinari per il futuro della lavorazione automatizzata e la collaborazione uomo-robot.

Con l'avanzare delle tecnologie e l'integrazione dell'intelligenza artificiale, il mercato della robotica sta vivendo un periodo cruciale di sviluppo e Neura Robotics si posiziona come uno dei principali protagonisti in questo scenario in continua evoluzione.