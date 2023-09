10+ motivi per acquistare subito un Kindle

Se siete indecisi se acquistare o meno un Amazon Kindle, lasciatevelo dire chiaramente: dovreste rompere gli indugi e comprare subito l’e-reader. Per quale motivo?

Nelle prossime righe non ve ne daremo uno solo, ma ben 10 (+ 1). Quanto basta per spingervi verso uno dei lettori di libri digitali del colosso di Jeff Bezos…

Tutti i vostri libri sono in un unico dispositivo

Il più grande vantaggio del Kindle è la possibilità di archiviare migliaia di libri in una sola volta. Il Kindle classico offre 16 GB di spazio di archiviazione, mentre altri modelli come il Paperwhite e l’Oasis sono disponibili in 32 GB. Il Kindle Scribe può addirittura arrivare a 64 GB.

In sostanza, è improbabile che raggiungiate il limite e anche se dovesse succedere, è sufficiente disinstallarne alcuni: i libri sono infatti legati al vostro account e possono essere riscaricati in un secondo momento.

Disponibilità di libri economici e gratuiti

Se siete lettori occasionali e avete l’abitudine di acquistare libri nuovi, questo hobby può presto diventare molto dispendioso.

Per fortuna, ci sono molti modi per ottenere libri Kindle gratuiti: potete sfogliare l’elenco dei 100 libri Kindle gratuiti di Amazon o scaricare gratuitamente dei campioni di libri, in modo da poterli provare prima di acquistarli.

Lettura istantanea

Avete appena letto la recensione di un libro che sembra perfetto per voi e volete leggerlo immediatamente? Con un libro fisico dovreste recarvi in un negozio e sperare che sia disponibile. Oppure ordinarlo online e attendere la consegna.

Con il Kindle di Amazon, invece, è possibile scaricare ogni libro sul proprio dispositivo in pochi secondi e iniziare a leggerlo immediatamente.

Consultare facilmente le definizioni

Quando leggete, vi capita mai di imbattervi in parole che non capite? È naturale: ci sono centinaia di migliaia di parole nella lingua italiana e non si può certo pretendere di conoscerle tutte.

Ora, se state leggendo un libro tradizionale, su carta, quel che dovete fare arrangiarvi a capire la parola dal contesto o scomodare il libro e prendere il telefono in mano. Con il Kindle di Amazon, invece, è possibile consultare rapidamente le definizioni di parole e frasi con pochi tap, senza interrompere troppo il flusso della lettura.

Evidenziare e annotare i passaggi

Un’ottima funzione di Kindle è la possibilità di evidenziare e annotare: sono molti gli scenari in cui questa funzione si rivela utile, dalle citazioni che vi hanno ispirato agli appunti accademici.

Una volta presa una nota, si può facilmente passare da una all’altra con pochi tocchi. Non è più necessario segnare i libri fisici o riempirli di note adesive. Basterà lasciare che il proprio Kindle se ne occupi senza sforzo.

Display adattabile senza riflessi

A differenza dei tablet standard, gli schermi dei Kindle sono progettati specificamente per un’esperienza di lettura ottimale. Ogni singolo modello di Kindle ha uno schermo antiriflesso, con quello base che ha un display da 6”, che sale a 10,2” con il Kindle Scribe.

È inoltre possibile regolare le dimensioni e il grassetto del testo, in modo da non doversi sforzare o cercare gli occhiali. Alcuni modelli consentono anche di regolare la tonalità del display, da una luce bianca a una calda ambra, che può essere programmata in base all’ora del giorno o regolata automaticamente grazie ai sensori di luce del Kindle.

Sincronizzare la lettura con Audible

Se vi piace ascoltare gli audiolibri, non dovete rinunciarvi quando acquistate un Kindle. Infatti, se utilizzate Audible per ascoltare gli audiolibri, la vostra esperienza di ascolto sarà migliorata grazie a una funzione chiamata Whispersync for Voice.

In questo modo sarà possibile passare dalla lettura all’ascolto senza soluzione di continuità. L’ebook e l’audiolibro rimarranno sincronizzati, così non dovrete sfogliare in avanti per trovare la vostra posizione.

Lunga durata della batteria

L’ultima cosa che si desidera è acquistare un Kindle e scoprire che si spegne proprio quando si sta arrivando all’avvincente conclusione del libro. Secondo Amazon, per il Kindle Paperwhite, una singola carica dura fino a 10 settimane, sulla base di un uso di 30 minuti di lettura al giorno con il wireless spento e l’impostazione della luce a 13.

Alcune impostazioni e attività richiedono naturalmente una maggiore durata della batteria, come l’aumento della luminosità o la connessione a Internet, ma se siete prudenti il vostro Kindle avrà raramente bisogno di essere ricaricato. In ogni caso, anche se si utilizza il Kindle costantemente e si sfruttano tutte le sue funzioni, la batteria durerà almeno diversi giorni. La ricarica da zero a pieno richiede dalle due alle cinque ore circa, a seconda del modello e della fonte di alimentazione.

Prestare libri con facilità

Avete finito di leggere un libro e pensate che piacerebbe anche a un amico? Ebbene, è possibile prestare facilmente alcuni libri Kindle (non tutti, dipende dalle scelte degli editori). Non è necessario spedire il libro all’amico o preoccuparsi che vada perso: una volta prestato virtualmente, il destinatario ha 14 giorni di tempo per leggerlo, dopodiché il libro torna automaticamente nella vostra libreria. Inoltre, il destinatario non ha nemmeno bisogno di un Kindle: può leggerlo sull’applicazione gratuita Kindle per smartphone o tramite il browser web!

Impermeabilizzato contro ogni incidente

Uno dei vantaggi di leggere un libro è che lo si può fare ovunque e questo è certamente vero anche quando si tratta di leggere su un Kindle. Tuttavia, potreste essere preoccupati di portare il costoso gadget elettronico in piscina o in spiaggia. Per fortuna, il Kindle Oasis e tutti i modelli di Kindle Paperwhite sono impermeabili secondo le specifiche IPX8.

In termini reali, questo non significa che dovreste leggere il vostro Kindle sott’acqua ma più semplicemente che Kindle può resistere all’immersione fino a due metri di acqua dolce per un massimo di 60 minuti e a 0,25 metri per tre minuti in acqua di mare.

Insomma, non dovrete preoccuparvi se vi cade accidentalmente il Kindle nella vasca da bagno o se venite schizzati mentre leggete in piscina. È un grande vantaggio rispetto a un libro fisico, dove basta poca acqua per rovinare le pagine!

Perfetto per i bambini

Concludiamo con l’ultimo motivo per cui vale la pena acquistare un Kindle. Se volete incoraggiare i vostri figli a leggere, questo prodotto è un acquisto perfetto: sebbene tecnicamente si possa acquistare qualsiasi ereader per loro, Amazon offre infatti i bundle Kindle Kids e Kindle Paperwhite Kids.

Oltre ai vantaggi standard del Kindle, i set includono una cover colorata (da scegliere tra diverse opzioni), una garanzia di due anni e un anno di abbonamento ad Amazon Kids+ (successivamente 4,99 dollari al mese), un programma pensato per i bambini dai 3 ai 12 anni con tanti contenuti adatti ai bambini in tutto l’ecosistema Amazon, come giochi, video e abilità Alexa. Per il Kindle, garantisce l’accesso a migliaia di libri come Harry Potter, perfetti per far progredire le capacità di lettura dei bambini e per farli divertire.