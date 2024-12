Monopattini elettrici: accessori indispensabili per garantire sicurezza e comfort

I monopattini elettrici, sempre più presenti nelle città italiane, continuano a guadagnare popolarità grazie alla loro versatilità e alla facilità d'uso. Recentemente, il codice della strada ha subito modifiche significative che si applicano a questi mezzi di trasporto, equiparandoli alle biciclette elettriche. Tra le nuove norme, l'obbligo di indossare il casco e di utilizzare indicatori di direzione è emerso come cruciale per la sicurezza. Accanto ai requisiti obbligatori, ci sono numerosi accessori che, sebbene non sempre imposti dalla legge, si rivelano estremamente utili per migliorare l'esperienza di guida.

La sicurezza in primo piano con i caschi

Uno degli accessori più importanti per chi utilizza un monopattino elettrico è senza dubbio il casco. Questo elemento di protezione diventa obbligatorio per i minorenni e, a breve, anche per i maggiorenni. Tra i modelli consigliati, spicca il casco LIVALL, un'opzione che fonde sicurezza e tecnologia. Con una connessione Bluetooth, questo casco fornisce notifiche in caso di emergenza, trasmettendo automaticamente la posizione attraverso un sistema integrato. Inoltre, il casco è dotato di luci LED posteriori e indicatori di direzione, migliora la visibilità e garantisce una maggiore sicurezza.

In alternativa, il casco Shinmax rappresenta una soluzione più economica ma efficace. La sua visiera magnetica offre una protezione aggiuntiva dagli agenti atmosferici, mentre le luci posteriori a LED contribuiscono a rendere visibile il conducente nelle ore di buio. Realizzato in PVC ad alta densità, il modello garantisce anche una buona ammortizzazione degli impatti.

Illumina il tuo tragitto con le luci

Per garantire una circolazione in sicurezza durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità, è fondamentale dotarsi di luci anteriori e posteriori. Un'opzione interessante è rappresentata dalle luci Gobikey, che offrono più modalità di illuminazione e un clacson integrato di alto volume per segnalare la propria presenza. Queste luci possono essere installate facilmente sul monopattino, e la loro impermeabilità le protegge anche in caso di pioggia.

Le normative stabiliscono che chi non è dotato di luci frontali e posteriori non può circolare dopo il tramonto. Inoltre, è importante ricordare che il codice impone ai conducenti di indossare giubbotti o bretelle riflettenti in certe condizioni, pertanto anche una pettorina catarifrangente diventa un accessorio indispensabile da avere a disposizione.

Accessori per la visibilità e la segnalazione

Quando si tratta di segnalare le manovre, alcuni accessori possono rivelarsi estremamente utili. Il gilet con indicatori di direzione di Shenkey è un esempio di innovazione che migliora la visibilità del conducente. Ripiegabile e dotato di un telecomando per attivare le luci segnaletiche, consente di avvisare gli altri utenti della strada durante le svolte, aumentando la sicurezza.

Altri strumenti di segnalazione altamente raccomandabili sono gli specchietti retrovisori, che offrono una visuale completa su ciò che accade dietro. Essi possono essere facilmente installati sul manubrio e permettono ai conducenti di procedere con maggiore prudenza e consapevolezza.

Comfort e praticità nella guida

Oltre alla sicurezza, il comfort di guida è un aspetto importante per gli utenti di monopattini elettrici. Diverse soluzioni possono migliorare notevolmente l'esperienza di utilizzo, come le manopole ammortizzanti che riducono le vibrazioni sull'asse delle mani e aumentano la sensazione di controllo sul mezzo. Un accessorio spesso trascurato, ma utile, è la fascetta di sicurezza, che consente di legare il monopattino a un palo mentre ci si assenta brevemente.

In aggiunta, i supporti per smartphone rappresentano un'opzione praticissima per coloro che desiderano rimanere connessi durante gli spostamenti. Alcuni supporti sono progettati per resistere all'acqua e fornire un fissaggio sicuro, garantendo la conservazione del dispositivo mobile in caso di pioggia.

Accessori per la contenibilità e il trasporto

Non da ultimo, per chi desidera portare con sé oggetti personali, le borse porta oggetti sono una soluzione ottimale. Progettate per essere fissate al manubrio, queste borse offrono spazio per riporre tutto il necessario, dai documenti personali a piccoli attrezzi per eventuali riparazioni. Anche la tracolla è un accessorio da considerare: essa consente di trasportare agevolmente il monopattino quando non in uso, rendendo la vita urbana più pratica.

Nuove tecnologie per la sicurezza avanzata

Infine, tra gli accessori più innovativi c'è il casco Cosmo Connected, che integra frecce e segnali luminosi. Questo casco non solo favorisce la visibilità del guidatore, ma offre anche funzionalità avanzate come l'invio automatico di messaggi di emergenza in caso di incidente. Con monitoraggio GPS e geolocalizzazione, la sicurezza degli utenti di monopattini elettrici si eleva a un nuovo standard.

Con un mix di accessori consigliati e rispettando le norme attuali del codice della strada, è possibile affrontare la mobilità urbana in monopattino elettrico in totale sicurezza e comfort. La scelta di questi strumenti non è solamente un obbligo legale, ma una responsabilità verso se stessi e verso gli altri utenti della strada.