Mobilize investe in Free To X per potenziare la ricarica elettrica in Italia

Il 14 gennaio 2025, Mobilize, la divisione del Gruppo Renault specializzata nelle nuove forme di mobilità sostenibile, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire una parte significativa di Free To X, una controllata di Autostrade per l'Italia focalizzata sulla ricarica veloce dei veicoli elettrici. Questo passo rappresenta un'importante iniziativa per migliorare l'infrastruttura di ricarica elettrica nel nostro Paese, mirando a potenziare la rete in aree strategiche anche fuori dalla tradizionale rete autostradale.

L'importanza del nuovo accordo per la mobilità elettrica

La partnership tra Mobilize e Free To X è fondamentale per accelerare il cambio verso una mobilità elettrica più diffusa e accessibile. Attualmente, Free To X gestisce oltre cento stazioni di ricarica ad alta potenza in Italia, distribuite lungo le autostrade, con una distanza media di circa 50 km fra ciascuna di esse. Grazie al supporto economico e strategico di Mobilize, si prevede di estendere questa rete ben oltre i confini autostradali, aumentando così la disponibilità di punti di ricarica rapida in tutto il territorio italiano.

Questo sforzo non solo risponde alla necessità crescente di sostenibilità ambientale, ma mira anche a garantire che le stazioni di ricarica siano accessibili a una più ampia gamma di utenti. La ricarica rapida diventa dunque non più un'esclusiva dei grandi spostamenti lungo le autostrade, ma un’opzione praticabile anche per chi si muove in ambito urbano o in aree meno servite.

Tecnologia e innovazione nella ricarica elettrica

Le stazioni di ricarica gestite da Free To X sono dotate della capacità di erogare fino a 400 kW di potenza, rendendole compatibili con tutte le principali reti di servizio per veicoli elettrici. Questo significa che gli utenti possono ricaricare i propri veicoli in tempi significativamente ridotti, facilitando l'uso quotidiano delle auto elettriche e migliorando l'esperienza degli utenti.

Grazie all'infrastruttura di ricarica intensificata, Mobilize si allinea a una visione più ampia di implementazione di soluzioni sostenibili, contribuendo attivamente a trasformare e modernizzare le modalità di trasporto nel Paese. Questo approccio si riflette nelle parole di Gianluca De Ficchy, CEO di Mobilize, che sottolinea l'importanza di creare una rete di ricarica rapida non solo in Italia, ma in tutta Europa, per rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti.

Obiettivi e prospettive per il futuro

Il CEO di Free To X, Giorgio Moroni, ha espresso entusiasmo per questa nuova collaborazione, evidenziando come l'unione delle forze tra le due aziende possa garantire soluzioni di ricarica veloci ed efficaci per tutti coloro che sono in viaggio. L'alleanza si propone non solo di garantire un servizio ottimale a chi si sposta in autostrada, ma di allargare l'orizzonte della mobilità sostenibile in contesti diversi e spesso trascurati.

Sottolineando l'importanza fondamentale di un'infrastruttura efficiente nella transizione verso una mobilità low-emission, Moroni ha affermato che l'obiettivo è quello di posizionare Free To X come un attore chiave per la crescita della mobilità sostenibile in Italia. Questa operazione, una volta completata e a condizione di ricevere tutte le necessarie autorizzazioni, potrebbe rappresentare un cambiamento radicale per il panorama della ricarica elettrica in Italia.

In sintesi, la nuova iniziativa di Mobilize e Free To X potrebbe contribuire a superare una delle principali sfide alla diffusione dei veicoli elettrici: la disponibilità di stazioni di ricarica rapida nel territorio nazionale, rendendo l'adozione di questi veicoli molto più allettante per un numero crescente di italiani.