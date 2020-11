I migliori siti per scaricare sfondi dinamici per Mac

Con l’introduzione di macOS Mojave è arrivato anche lo sfondo dinamico. Molto diversi da quelli statici, gli sfondi dinamici cambiano durante la giornata: molti di essi, ad esempio, mostrano l’ora del giorno. Del resto, perchè usare un “comune” orologio, quando puoi vedere l’angolo del sole sul tuo desktop? Sfortunatamente, macOS non viene fornito con numerosi sfondi dinamici tra cui scegliere ma soltanto con due.

Solo uno degli sfondi con cui macOS viene fornito è dinamico in senso stretto, ovvero mostra una serie di foto. L’altro, invece, è in grado di mostrare soltanto diverse sfumature di colore che riflettono l’ora del giorno. Ma non disperare! Per fortuna abbiamo pensato a te: in questa guida, troverai l’elenco dei migliori siti Web in cui è possibile scaricare sfondi dinamici per Mac.

24 Hour Wallpaper (di Jetson Creative)

24 Hour Wallpaper è sia un’app macOS che un sito web. Non lasciare che il sito Web e l’app ti confondano: entrambi offrono gli stessi sfondi con nomi leggermente diversi. Accedendo all’app 24 Hour Wallpaper e pagando circa 8,50 euro, potrai ottenere 83 sfondi dinamici, ognuno dei quali include da 28 a 36 immagini.

Puoi anche visitare il sito web di Jetson Creative e scegliere tra 32 sfondi con 16 immagini ciascuno con una risoluzione di 5K. Ogni sfondo dinamico costa circa 1 euro. Puoi anche decidere di scaricare tutti i 32 sfondi dinamici all’attuale prezzo di vendita di circa 13 euro. Alcuni degli sfondi più belli includono panorami come Joshua Tree, Malibu, Glacier National Park, Parigi, San Francisco, Tokyo e altro ancora. Molte delle immagini sono disponibili come angoli di ripresa fissi che ti consentono anche di scegliere se desideri una scena diurna o notturna. Sia che tu scelga l’app o il sito web, troverai una fantastica scelta di sfondi dinamici disponibili per il download.

Dynwalls

Se hai passato del tempo a cercare sfondi dinamici, Dynwalls potrebbe essere uno dei primi in cui ti sei imbattuto. Sul sito web troverai sei sfondi dinamici gratuiti da scaricare, che vanno da foto scattate nello spazio oppure alle più belle città del Mondo.

Il creatore del sito possiede un account Patreon che consentirà loro di creare più sfondi dinamici in futuro. Se ti piace quello che trovi sul loro sito web, dovresti considerare di contribuire!

Dynamic

Dynamic Wallpaper Club è davvero innovativo: le foto presenti sul sito, infatti, vengono caricate dagli utenti. Questo ti consente di trovare, tra le numerose immagini, foto artistiche ed ovviamente uniche nel loro genere.

Devi “perdere un po’ di tempo” sul sito web, scavare nella galleria delle immagini prima di trovare quella più adatta alle tue esigenze. La galleria di Dynamic Wallpaper Club è comunque davvero molto ricca: potrai trovare fotografie scattate nel mondo reale ma anche interpretazioni artistiche di videogiochi, paesaggi urbani, animali e molto altro ancora.

Siamo sicuri che, tra tutti i siti Web di sfondi dinamici presenti in questo elenco, Dynamic Wallpaper Club sia quello con le immagini più uniche. Insomma, questo sito fa al caso tuo se stai cercando qualcosa al di fuori delle solite immagini!

GenoApps

Con solo due immagini disponibili per il download, GenoApps non è sicuramente la fonte più “corposa” presente in questo elenco. Tuttavia, se le inquadrature spaziali della terra sono esattamente ciò che stai cercando, non troverai niente di meglio di GenoApps! Con due viste satellitari della Terra, entrambi i set di sfondi dinamici presenti su GenoApps si basano sul fuso orario del Pacifico americano, quindi provare a usarlo in qualsiasi altra parte del mondo potrebbe essere deludente. Detto questo, se vuoi scaricare una bella immagine del pianeta Terra, entrambi gli sfondi dinamici per macOS disponibili su questo sito sono più che soddisfacenti.

ITnext

Siamo arrivati all’ultimo sito del nostro elenco. Su ITnext troverai soltanto uno sfondo dinamico disponibile, ma davvero stupendo.

Questo sfondo dinamico mostra una vista della Terra unica: la visuale inizia nell’oscurità, passa attraverso la luce e torna all’oscurità. Sì, è un’altra vista della terra dallo spazio, ma è così sorprendente che vale sicuramente la pena aggiungerla alla tua collezione!

Crea il tuo sfondo dinamico

I siti web che abbiamo elencato sono in grado di fornirti numerosi sfondi dinamici da scaricare ma cosa ne dici di crearne uno “a tua immagine e somiglianza”? Del resto, è sorprendentemente facile crearne uno tuo. Tutto ciò di cui hai bisogno è un’app chiamata Dynaper. Quest’app ti permette di trascinare e rilasciare le immagini per creare sfondi nel formato HEIC che Apple utilizza per lo sfondo dinamico. L’app è gratuita ma aggiunge un marchio digitale allo sfondo creato. Per rimuoverlo e per ottenere immagini “pulite”, dovrai acquistare l’applicazione al corso di circa 10 euro.

Gli sfondi dinamici per Mac aggiungono un nuovo livello di personalizzazione del desktop e sono l’ideale per chi ama cambiare i propri sfondi continuamente.

Fonte MakeTecheasier