I migliori servizi gratuiti per creare video con l'IA

La possibilità di creare video con l’IA è una delle attrattive più interessanti per gli utenti. La generazione di testo e immagini è sì un’operazione complessa, ma i filmati restano i contenuti di maggior impatto.

Sorprendentemente, al giorno d’oggi puoi saggiare le potenzialità di questa tecnologia attraverso diversi servizi disponibili a titolo gratuito.

Creare video con l'IA gratis? Ecco le migliori piattaforme in circolazione

Tieni presente che questi raffinati strumenti basati sull’IA, sebbene gratuiti, presentano qualche limite. In molti casi si parla di un massimo di generazioni giornaliere, spesso aggirabile attraverso sottoscrizioni più o meno onerose.

Lo strumento più importante in questo contesto resta Sora di OpenAI che però, come ben saprai, è disponibile solo per chi ha un abbonamento premium a ChatGPT.

Qui di seguito ti mostreremo una panoramica più ampia, partendo da piattaforme che ti permettono di generare avatar personalizzati, fino a quelli più simili proprio a Sora, per dare libero sfogo a tutta la tua fantasia.

Vidnoz

Vidnoz è uno strumento di creazione video basato sull’AI che semplifica la produzione di video di alta qualità.

Tra le sue caratteristiche principali possiamo citare gli oltre 2800 modelli predefiniti, che coprono vari settori come marketing, educazione e social media, consentendoti di creare un contenuto specifico per la tua occupazione. Inoltre, Vidnoz ti offre più di 1200 avatar AI personalizzabili, integrabili nel filmato generato.

La funzionalità text-to-speech ti permette di convertire il testo in una voce naturale, sfruttando le oltre 830 lingue supportate. In poche parole, se hai un progetto online e vuoi espandere lo stesso al di fuori del mercato italiano, con Vidnoz puoi creare contenuti in qualunque lingua.

Sebbe la sottoscrizione gratuita ti offra ampia libertà d’azione, tieni presente che dovrai fare i conti con watermark presenti sui video. Per rimuovere gli stessi e ottenere altre funzioni aggiuntive, devi passare a un piano a pagamento.

HeyGen

Se vuoi creare video con l'IA, un altro nome da considerare è HeyGen.

Anche in questo caso parliamo di un servizio che si concentra su avatar personalizzabili, con 100 varianti e 300 opzioni vocali in 40 lingue diverse.

HeyGen, così come lo strumento già illustrato offre un sistema text-to-speech che offre output vocali naturali, con possibilità di regolare velocità, accenti e tono. Aspetto da non sottovalutare è la possibilità di caricare un tuo video per “plasmare” un avatar a tua immagine e somiglianza.

Il servizio è disponibile a titolo gratuito, ma con un piano a pagamento (da 29 dollari al mese in su), potrai generare filmati più lunghi e maggiore libertà d’azione.

Pika

Con Pika andiamo a concentrarti su un generatore video AI più simile a Sora, capace di offrirti enorme libertà d’azione.

Il servizio di cui stiamo parlando è stato ideato per trasformare testi, immagini e video esistenti in contenuti visivi di grande impatto. Grazie alla sua interfaccia Web intuitiva, puoi facilmente inserire prompt testuali o caricare immagini per dare vita alle tue idee.

Pika offre un notevole livello di personalizzazione. Puoi infatti scegliere stile, inquadratura e movimenti di fotocamera, rendendoti una sorta di regista del filmato che stai creando, anche se non sei pratico del settore. Non solo: lo strumento ti permette anche di modificare video già esistenti.

Il servizio in questione, una delle alternative a Sora più valide, offre sia un piano gratuito che uno a pagamento. Considerando che le generazioni di filmati proposte da Pika funzionano a crediti, se non vuoi pagare nulla non aspettarti troppe generazioni giornaliere disponibili.

PixVerse

Se vuoi provare a creare video con l'IA, PixVerse è un’app che potrebbe interessarti non poco.

Con questo servizio puoi trasformare senza difficoltà immagini e testo in filmati. Puoi caricare foto o video, ma anche scattare una foto sul momento con il tuo smartphone, per offrire una base su cui l’IA può poi sviluppare il suo contenuto.

A contraddistinguere PixVerse da altri servizi simili sono gli effetti speciali preimpostati che puoi aggiungere al filmato per renderlo unico. L'interfaccia utente è progettata per essere intuitiva, rendendo la creazione di video accessibile a tutti, indipendentemente dal tuo livello di esperienza con strumenti di questo tipo.

La versione gratuita ha diversi limiti, tra cui l’output con una risoluzione limitata.

Runway Gen-2

Runway Gen-2 è una piattaforma avanzata di generazione video ideale se vuoi creare delle clip personalizzate. Con la sua interfaccia intuitiva, ti basta inserire una descrizione testuale o caricare un'immagine per generare video di alta qualità in pochi minuti.

Gen-2 supporta diverse modalità di creazione, tra cui le apprezzabili combinazioni di testo e immagine, che ti consentono di dare libero sfogo alla tua fantasia. Gli algoritmi avanzati e l’alta risoluzione dei video creati, ti permettono di ottenere filmati realistici mentre i suggerimenti personalizzabili facilitano il tuo lavoro per creare l’output che desideri.

Runway Gen-2 è disponibile con una formula gratuita, anche se i piani premium ti permettono di generare più video ogni giorno e di ottenere ulteriori funzioni avanzate.

Tutti questi servizi per creare video con l'IA rappresentano solo un piccolo assaggio di ciò che può offrirti queste tecnologia. Di mese in mese, infatti, vi sono sempre più piattaforme che permettono di creare filmati sempre più realistici.

In ogni caso, scegliendo uno dei suddetti strumenti, puoi cominciare a prendere dimestichezza con l’IA e i prompt per gestirla al meglio. Si tratta di abilità che, indipendentemente dal servizio usato, potrebbero esserti molto utili in futuro.