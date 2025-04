Dubbi sulla legalità di Wikipedia: l’Attorney generale di DC chiede chiarimenti alla Wikimedia Foundation

Un’allerta ha sollevato interrogativi riguardanti lo status nonprofit di Wikipedia, la piattaforma enciclopedica online più grande al mondo. Ed Martin, attorney generale ad interim di Washington DC, ha indirizzato una lettera alla Wikimedia Foundation, ente che gestisce Wikipedia, sollevando preoccupazioni circa presunti comportamenti contrari alle normative statunitensi sui titoli esentasse. Questo sviluppo avviene nel contesto di un crescente dibattito sulla veridicità delle informazioni disponibili online e sul loro impatto.

Le accuse contro Wikipedia e le possibili violazioni delle leggi fiscali

Nella lettera, pubblicata da The Free Press, Martin sostiene di aver constatato che Wikipedia potrebbe intraprendere una serie di attività che violano le sue responsabilità legali sotto la Sezione 501 della legge fiscale americana. Secondo questa normativa, le organizzazioni esentasse devono operare esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, di sicurezza pubblica, letterari o educativi. Martin accusa Wikipedia di permettere a soggetti stranieri di manipolare le informazioni e diffondere propaganda, tramite “riscritture” di eventi storici e altre attività che metterebbero a rischio la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Martin ha chiesto alla Wikimedia Foundation di rispondere a una serie di domande cruciali. Tra queste, ci sono quali misure stia adottando per “proteggere” il pubblico dalla propaganda e i tentativi di escludere “operatori stranieri” dalle modifiche mirate a temi che potrebbero alterare o riscrivere la storia. La risposta della Fondazione è attesa entro il 15 maggio.

La posizione della Wikimedia Foundation sul contenuto di Wikipedia

In risposta alle preoccupazioni espresse da Martin, Jacob Rogers, consulente legale associato della Wikimedia Foundation, ha rilasciato un comunicato via email al sito The Verge. Nella comunicazione, Rogers ha evidenziato che il contenuto di Wikipedia è regolato da tre politiche fondamentali: punto di vista neutrale, verificabilità e divieto di ricerca originale. Queste linee guida mirano a garantire che le informazioni siano presentate con il massimo della precisione, equità e neutralità possibile. Ha sottolineato, inoltre, che l’intero processo di moderazione dei contenuti è gestito da circa 260.000 volontari, rendendolo aperto e trasparente per tutti, il che consente alla Fondazione di spiegare come funziona Wikipedia in contesti appropriati.

Un attacco mirato: la controversia crescente su Wikipedia

La lettera di Martin non è un caso isolato, ma riflette una tendenza più ampia di critiche, in particolare da parte di portavoce politici e figure di destra. Nel corso dell’anno precedente, Elon Musk ha incitato i suoi sostenitori a “fermare i donativi a Wokepedia”, etichettando il sito come “un’estensione della propaganda dei media tradizionali”. Inoltre, un rapporto di Forward.com ha rivelato che la Heritage Foundation, un noto think tank conservatore, ha realizzato una presentazione per “prendere di mira” gli editori di Wikipedia, segnalando un ulteriore tentativo di influenzare le informazioni divulgate sulla piattaforma.

In risposta a tali attacchi, la Wikimedia Foundation ha sviluppato strumenti per proteggere l’identità degli editori, mentre la CEO Maryana Iskander ha comunicato alla comunità che stanno “assistendo a un aumento delle minacce, sia a livello regolamentare che legale”, come riferito da 404 Media. Questo contesto di crescente tensione attorno alla piattaforma sottolinea l’importanza di mantenere alta la guardia sulla libertà di informazione e sull’integrità dei contenuti disponibili online.