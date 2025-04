Indagini sui principali operatori di telecomunicazioni cinesi: Congresso Usa chiede maggiore trasparenza

Le tre più grandi compagnie di telecomunicazioni cinesi, ovvero China Telecom, China Unicom e China Mobile, si trovano sotto i riflettori di un’inchiesta da parte di un comitato del Congresso statunitense. Questo richiede informazioni dettagliate riguardanti le operazioni delle società negli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda il loro coinvolgimento con il governo cinese e il suo apparato militare. Con oltre un miliardo di abbonati registrati a settembre scorso, China Mobile si riconferma il più grande operatore wireless al mondo.

Timori per la sicurezza nazionale

I legislatori americani esprimono serie preoccupazioni sui servizi di cloud e internet forniti dai carrier cinesi, ritenendo possano rappresentare una minaccia per la privacy dei cittadini statunitensi. Secondo le fonti del comitato, esistono prove che alcune sofisticate cyber attacchi, attribuiti alla Cina, siano strettamente legati alle piattaforme gestite da queste compagnie negli USA. Per costringerle a fornire risposte, un gruppo bipartisan del comitato selezionato dalla Camera dei Rappresentanti ha deciso di esercitare il proprio potere di citazione, un’azione rara in questi casi.

Pressione accresciuta dopo il silenzio delle aziende

Il clima di tensione è aumentato notevolmente dopo che il comitato, guidato dal repubblicano John Moolenaar e dal democratico Raja Krishnamoorthi, ha registrato il silenzio delle società cinesi di fronte alle domande sollevate da una precedente indagine del Dipartimento del Commercio statunitense. Il non fornire risposte ai quesiti posti durante l’investigazione ha portato il comitato a stabilire che i tre operatori devono ora rispondere ufficialmente alle domande.

Cyber attacchi e responsabilità cinese

Tra gli attacchi informatici su cui il comitato richiede chiarezza c’è il caso del Volt Typhoon, che secondo l’FBI ha consentito alla Cina l’accesso a infrastrutture critiche statunitensi nei settori delle telecomunicazioni, energia e acqua. Le autorità cinesi hanno immediatamente negato ogni responsabilità, con un portavoce dell’ambasciata che ha dichiarato: “Ci opponiamo all’uso da parte degli Stati Uniti di criteri di sicurezza nazionale per minare le aziende cinesi.”

Attività commerciali e regolamentazione negli Usa

Le tre aziende cinesi hanno attive piccole operazioni negli Stati Uniti, gestendo il traffico internet all’ingrosso e offrendo servizi di cloud. Nel 2019, la FCC ha negato a China Mobile la licenza per fornire servizi telecom ai consumatori americani. * successivamente, nel 2021 e 2022, la FCC ha revocato le autorizzazioni a China Telecom e China Unicom per operare nel Paese.*

Scadenza per la cooperazione e possibili conseguenze

Un rappresentante del comitato ha sottolineato che, nonostante il divieto della FCC impedisca alle tre compagnie di gestire infrastrutture telecom autorizzate negli Stati Uniti, esse sono riuscite a evitare controlli da parte della FCC operando sistemi hardware, software e basati su cloud che non richiedono una licenza approvata. Il comitato ha ricevuto rapporti da terzi che indicano come queste piattaforme potrebbero aver facilitato intrusioni informatiche e furti di dati, oltre a potenziali sabotaggi dell’infrastruttura statunitense. Le compagnie cinesi hanno tempo fino al 7 maggio per collaborare con l’indagine; un mancato rispetto di questa scadenza potrebbe comportare sanzioni da parte del Congresso.