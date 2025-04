Offerta milionaria dell’FBI per informazioni sul gruppo di hacker cinese Salt Typhoon

L’FBI ha lanciato un appello straordinario, offrendo fino a 10 milioni di dollari per acquisire informazioni riguardanti il gruppo di hacker cinese conosciuto come Salt Typhoon. Questo avviso è emerso a seguito di una grave violazione della sicurezza che ha colpito diversi importanti operatori di telecomunicazioni statunitensi lo scorso anno. Salt Typhoon, intriso di mistero e ingegneria sociale, è parte di una rete più ampia di attori malevoli al servizio della Repubblica Popolare Cinese.

La minaccia rappresentata da Salt Typhoon

Salt Typhoon è uno dei numerosi gruppi di hacking che lavorano in favore del governo cinese. Secondo esperti di sicurezza e agenzie d’intelligence, questa organizzazione è responsabile di una serie di attacchi di spionaggio mirati alla raccolta di informazioni cruciali. Questi dati potrebbero potenzialmente essere utilizzati in conflitti militari futuri. Le attività di Salt Typhoon non sono un fenomeno recente; risalgono ad almeno il 2019, e nel tempo hanno guadagnato notorietà per la loro crescente audacia.

La campagna di cyber attacchi orchestrata da questo gruppo si è rivelata ampia e significativa. Con l’obiettivo di mantenere accesso non autorizzato a reti critiche, Salt Typhoon ha messo in atto attacchi in grado di raggiungere vittime in tutto il mondo. Recentemente, l’agenzia ha pubblicato una dichiarazione che illustra come tali intrusioni abbiano portato al furto di registri di chiamate, oltre a una manciata di comunicazioni private di persone direttamente colpite.

Le ricerche dell’FBI

Il comunicato dell’FBI non solo offre una ricompensa economica, ma include anche proposte di assistenza per eventuali relocation e altre forme di compenso. L’intento è quello di incoraggiare chiunque possa avere informazioni sulle identità e le attività di Salt Typhoon a farsi avanti. La dichiarazione dell’FBI punta l’attenzione sulla necessità di identificare i membri chiave di questo gruppo, chiedendo la collaborazione della popolazione e dei professionisti della sicurezza.

Le indagini condotte dagli agenti hanno portato alla luce un panorama inquietante, rivelando come Salt Typhoon si sia specializzato nel compromettere reti di telecomunicazioni. L’agenzia ha sottolineato che questo modello di attività ha generato preoccupazioni non solo per la sicurezza nazionale, ma anche per l’integrità delle comunicazioni a livello internazionale.

Nomi in codice e attività di hacking

Il gruppo Salt Typhoon è conosciuto anche con altri nomi, come RedMike, Ghost Emperor, FamousSparrow, Earth Estries e UNC2286, utilizzati da governi e ricercatori privati per seguirne le tracce. Questa varietà di nomi dimostra quanto sia complesso e articolato il contesto in cui i cyber-attaccanti operano. Negli anni, Salt Typhoon è stato implicato in numerosi attacchi nei confronti di aziende di telecomunicazioni in tutto il mondo, aumentando significativamente le sue operazioni circa un anno fa.

Questo fattore di attivismo crescente ha destato l’attenzione internazionale, con paesi che si preparano a rispondere a tali minacce tramite misure di sicurezza più robuste e strategie di difesa cibernetica. Con la situazione attuale sempre più in evoluzione e questa recente offerta da parte dell’FBI, gli esperti sono all’erta per possibili sviluppi e per la necessità di alleanze globali contro simili minacce.