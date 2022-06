I migliori kit di illuminazione per la fotografia

Un fotografo sa bene come, la scelta della luce giusta, può letteralmente cambiare l’aspetto di una foto. Proprio per questo motivo, sul mercato esistono dei kit appositi che permettono di gestire l’illuminazione.

Anche chi ha dimestichezza con il settore, davanti a tanti prodotti di questo genere può rimanere disorientato. Che tu abbia bisogno di un kit flash, di una configurazione da studio o di qualcosa che puoi portare in viaggio, abbiamo dunque selezionato i migliori kit di illuminazione attualmente sul mercato.

Come scegliere un kit di illuminazione per la fotografia

Il kit di illuminazione che scegli dipenderà da come lavori e da quale tipo di scatti fai abitualmente. Se hai bisogno di qualcosa di piccolo che puoi portare con te ovunque tu vada, ad esempio, non vorrai avere a che fare con un enorme kit multi-luce. Se, d’altra parte, scatti principalmente lavori di moda in studio, un allestimento più voluminoso con accessori modificatori potrebbe essere perfetto.

Il tuo livello di esperienza con l’illuminazione fotografica è un altro fattore da considerare. Se hai appena iniziato, evita di lasciarne migliaia su un kit stratosferici: faresti meglio a comprare qualcosa di più semplice mentre impari le basi della fotografia. Puoi sempre aggiornare in un secondo momento e, anzi, avere troppa strumentazione da gestire può limitarti in fase di apprendimento.

Se scatti solo foto o se fai anche video, la strumentazione potrebbe cambiare leggermente. Gli stroboscopi funzioneranno alla grande per la fotografia, ma avrai bisogno di una luce continua se stai cercando di girare video. Questo elenco si concentrerà sull’illuminazione stroboscopica per la fotografia, dunque tieni conto che se giri video potresti cercare qualcosa di diverso.

Quando acquisti un’attrezzatura per l’illuminazione, desideri qualcosa di abbastanza potente per ottenere il risultato desiderato. Alcuni kit più economici sembrano un buon affare sulla carta, ma le luci a LED continue che spesso vengono fornite non emettono abbastanza luce per ottenere una buona immagine fissa. Controlla la potenza e leggi le recensioni per il kit che hai in mente prima di acquistarlo.

Parlando di acquisto, anche il costo è un fattore. Ci sono innumerevoli opzioni economiche per i kit di illuminazione che puoi trovare online, alcune per meno di 100 euro ma non troverai nulla del genere in questo articolo. Questo perché mentre possono funzionare bene come ripiego, di solito non hanno la potenza necessaria per il lavoro professionale e non sono costruiti per durare a lungo.

Con tutto questo in mente, ecco la nostra lista dei migliori kit di illuminazione per la fotografia: dal principiante al professionista, qui c’è qualcosa per tutti.

Il miglior kit di illuminazione per la fotografia in assoluto: ELC 125/500 Studio Monolight Dual Kit

Elinchrom è un rinomato produttore di apparecchiature per l’illuminazione fotografica che esiste da anni e anni. Il kit ELC 15/500 Studio Monolight include due delle loro testine flash ELC di fascia alta, una ELC 125 e una ELC 500, insieme a una custodia per il trasporto e un cavo di alimentazione. Le testine in questione sono racchiuse in uno chassis in metallo, raffreddate a ventola per evitare il surriscaldamento e forniscono una gamma di potenza in uscita da 7 W a oltre 500 W.

Associato al trigger flash remoto di Elinchrom, che funziona con la maggior parte dei principali produttori di fotocamere, puoi anche ottenere velocità di sincronizzazione flash elevate da questi prodotti. Il trigger deve essere acquistato separatamente, così come stand e modificatori, ma sarai in grado di bloccare l’azione fino a 1/8000 di secondo. È perfetto per lavori in studio ad azione rapida come scatti a ballerini o qualsiasi altro tipo di soggetto in movimento.

L’acquisto di questo sistema ti dà anche accesso a una gamma di modificatori, che apre un sacco di altre opzioni creative per il tuo lavoro fotografico se dovessi scegliere di espanderti in futuro. Detto questo, queste luci non sono le più economiche e dovrai sborsare un bel po’ più di denaro per ottenere il massimo.

Elinchrom ELC 125/500 unità di Flash per Studio Fotografico 522 WS Nero

Il miglior kit di illuminazione per fotografia economica: kit di illuminazione a batteria Neewer da 600 W

Tenendo presente che è possibile fare un doppio acquisto e assicurarsi due stroboscopi Newer per meno di 500 euro, questa opzione non sembra così economica. Effettivamente, non si tratta del kit di illuminazione più a buon mercato in circolazione, ma offre uno straordinario rapporto se paragonato alla sua qualità.

Vision 4 viene fornito con quasi tutto il necessario per allestire uno studio fotografico di base a casa, all’aperto o in un piccolo spazio di studio. Ciò significa testine flash, trigger remoti, custodie per il trasporto e modificatori per iniziare.

Il singolo stroboscopio emetto una rispettabile potenza di 300 W, abbastanza forte per il lavoro in studio. Sono anche compatibili con qualsiasi modificatore che utilizzi un attacco Bowens, quindi hai più opzioni per accessori come ombrelli, softbox, beauty dish e altro per aiutarti a modellare la tua luce. Gli stroboscopi sono più leggeri e più facili da prendere e portare con te rispetto ad altre opzioni.

Ma devi fare un paio di sacrifici per il prezzo economico se segui questa strada.

Rispetto agli stroboscopi più costosi, il tempo di riciclo (quanto tempo impiega il flash per ricaricarsi ed essere pronto a scattare di nuovo) è un po’ lungo. Questi flash Neewer inoltre non ti consentono di utilizzare la misurazione attraverso l’obiettivo (TTL), che è molto importante per alcuni scatti. Dovrai regolare il tutto scattando e controllando manualmente l’esposizione. I supporti per luci non sono inclusi nel kit ma possono essere acquistati con pochi euro in più.

Neewer Vision 4 300W GN60 Strobo Flash da Studio per Esterno Monoluce Alimentata da Batteria Li-ion...

Miglior kit flash: kit illuminazione Elinchrom D-LITE RX 4/4 SOFTBOX

Il kit SOFTBOX TO GO D-LITE RX 4/4 di Elinchrom è un fantastico equilibrio tra costi e qualità. Include due testine flash da 400 W, un trigger wireless, supporti vari e un deflettore per un effetto beauty dish: tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a fare fotografia ad alto livello.

Come con l’altro prodotto Elinchrom in questo elenco, l’acquisto nel loro ecosistema ti consente di accoppiare la loro vasta gamma di modificatori. E a differenza di molti altri kit, ottieni alcuni modificatori base da cui iniziare. Dal momento che è abbastanza compatto, puoi anche portare questo kit con te senza troppi problemi. Il trigger flash incluso ti dà anche un controllo abbastanza preciso della tua potenza in remoto, così puoi regolare le luci dalla tua fotocamera durante le riprese.

Sebbene non siano piacevoli come gli stroboscopi di fascia alta, le testine flash D-LITE incluse in questo kit sono comunque di qualità. Le ventole di raffreddamento sono integrate e i controlli sono semplici da usare, un vantaggio se questo sarà il tuo primo kit di illuminazione.

Elinchrom EL20839,2 Team-completo flash D-LITE studio Softbox RX 4/4, nero

Kit di illuminazione per la fotografia da posizione: Kit zaino a 1 luce stroboscopica Westcott FJ400

Che tu sia un fotoreporter in missione o un fotografo di moda che ha bisogno di un tocco di luce in più sul posto, vale la pena dare un’occhiata a questo kit. Si tratta di un set costituito da:

2 strobi FJ400

2 batterie LiPo AC/DC

2 cupole di diffusione

2 riflettori

2 set gel

1 trigger wireless universale FJ-X2m

2 interruttori rapidi

1 Zaino Lite Traveler.

L’unità flash da 400 Ws, la batteria CA/CC e il tempo di riciclo da 0,05 a 0,9 secondi sono altre caratteristiche salienti del kit. Questo poi, permette anche di la sincronizzazione ad alta velocità a 1/8000s, Freeze Sync a 1/19000s oltre alla cattura continua a 20fps. Va poi considerato come il kit si propone forte di una compatibilità multimarca, con più componenti combinabili anche se forniti da altri produttori.

Westcott FJ400 - Kit zaino stroboscopico a 2 luci con grilletto FJ-X2 m

Fonte howtogeek.com