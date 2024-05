Le migliori alternative ad Amazon Kindle

Uno dei più grandi successo di mercato fatti registrare da Amazon negli ultimi anni sono certamente i Kindle. Stiamo parlando di una linea di dispositivi lanciata nel 2007 che ha profondamente segnato il settore degli e-Book reader.

Durante questo lungo percorso, la gamma si è arricchita con un numero impressionante di prodotti, capaci di soddisfare qualunque tipo di lettore. Qualche esempio in tal senso? Dal più recente Kindle Oasis fino Kindle Scribe, dispositivo ideale se hai intenzione di prendere appunti.

Sebbene si tratti di prodotti che, per rapporto prezzo e qualità non abbiano rivali, non è detto che questa sia la scelta più giusta per le tue esigenze. In questo articolo, infatti, andremo ad analizzare alcune possibili alternative ad Amazon Kindle.

Perché cercare un’alternativa ad Amazon Kindle?

Sebbene i materiali utilizzati da Amazon siano di qualità, per alcuni utenti il design di questi prodotti sarebbe migliorabile. Molto spesso, da una generazione all’altra, le novità sono poche e non così rivoluzionarie.

Va poi considerato l’aspetto software e, nello specifico, gli ebook supportati. I Kindle, infatti, si affidano al formato MOBI. A dispetto della diffusione di questi reader, molti altri prodotti sul mercato optano per altri file, come gli ePub.

In generale, anche se esistono metodi per convertire gli eBook, altri lettori sul mercato sono più “morbidi”, facilitando la gestione della tua “libreria digitale”.

Infine, considera anche che esistono molte alternative convincenti a Kindle: come vedrai nel resto di questo articolo, infatti, esistono prodotti che per svariate caratteristiche risultano comunque dei degni rivali di quanto proposto da Amazon.

Kobo Libra 2

Kobo è un produttore di e-book reader che può considerarsi come il principale concorrente di Kindle. Durante gli ultimi anni ha proposto una serie di modelli interessanti e, per rappresentare questo prestigioso brand, ti presentiamo l’apprezzabile Kobo Libra 2.

Il dispositivo è dotato di un apprezzabile schermo touchscreen antiriflesso da 7 pollici Carta 1200 E Ink HD. Questo limita la luce blu per limitare l’affaticamento degli occhi, risultano inoltre impermeabile e altamente resistente a polvere e attacchi esterni vari.

La memoria da 32 GB integrata offre spazio per circa 24.000 eBook: quanto ti basta per avere da leggere per un’intera vita. Altro punto di forza di questo lettore è senza ombra di dubbio la sua duttilità, visto che può leggere una lunga serie di formati (EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR).

Infine, va sottolineato come Kobo Libra 2 consente anche di ascoltare gli audiolibri proposti dallo store Kobo. In passato abbiamo parlato anche di un altro e-book reader di questo produttore molto interessante, ovvero il Kobo Clare 2E.

PocketBook 700

Tra le alternative a Kindle che dovresti considerare, figura anche un dispositivo molto meno noto rispetto al precedente, ovvero il PocketBook 700. Nonostante si tratti di un brand meno noto rispetto ad Amazon e Kobo, questo prodotto offre alcune specifiche tecniche a dir poco interessanti.

Questo lettore ha uno schermo da 7 pollici, gestibile sia tramite touchscreen che attraverso i tasti. Per quanto riguarda la capienza, lo spazio disponibile è pari a 16 GB: anche in questo caso, parliamo di quanto basta per portare sempre con te una vastissima libreria.

Lato compatibilità il PocketBook 700 permette di leggere senza problemi file ePub, html, pdf e cbz. Il peso complessivo pari a 228 grammi, infine, permette di gestire al meglio questo lettore, sia che lo si utilizzi tra le mura domestiche che come un accessorio da viaggio.

Apple iPad (decima generazione)

Se sei un utente Apple e vuoi rinunciare alla tecnologia e-Ink, puoi optare per un dispositivo in grado di offrirti ampie garanzie, ovvero l’Apple iPad di decima generazione.

Si tratta di una soluzione utile se non intendi solo leggere con il tuo dispositivo e, dunque, con un Kindle ti senti un po’ troppo limitato.

Inutile descrivere più di tanto questo prodotto: moltissime app a disposizione, ampio display da 10,9 pollici che permette non solo di leggere i libri ma anche di accedere a servizi come Apple Books e persino all’app Kindle. Ciò significa che, se hai (o avevi) un Kindle, puoi accedere alla tua libreria da questo prodotto. Unico contro? L’iPad non è di certo il dispositivo più economico per leggere eBook.

Se sei un appassionato Apple, tieni conto che nel 2024 sono stati annunciati anche gli iPad Pro e iPad Air di nuova generazione.

Tolino - Vision 5

Altro nome interessante in questo contesto è quello di Tolino - Vision 5.

Stiamo parlando di un lettore con display da 7 pollici dotato di retroilluminazione, con una capacità pari a 8 GB. Nonostante si tratti di un valore molto più contenuto rispetto ai precedenti modelli, basta comunque per poter contenere migliaia di libri.

Per quanto riguarda le estensioni supportate parliamo di file ePub, TXT e pdf. Tolino - Vision 5 è resistente all’acqua e pesa 360 grammi.

Nel complesso, un dispositivo molto apprezzato pur presentando specifiche tecniche che forse lo collocano un passo indietro rispetto a Kindle.

Bigme S6 Color Plus

Un’alternativa a Kindle che, pur sfruttando la tecnologia e-Ink presenta un display a colori come il già citato iPad? Ecco l’interessante Bigme S6 Color Plus, uno dei primi dispositivi ad aver proposto un eBook reader che va oltre al bianco e nero.

Stiamo parlando di un prodotto che propone un display Kaleido 3 e-Ink da 7.8 pollici, con eliminazione automatica dell’effetto ghosting. Di fatto, un dispositivo in grado non solo di eccellere nella riproduzione della scrittura su carta, ma utilizzabile anche per la navigazione online e persino per lo streaming video. Il display permette di utilizzare una smart pen per disegni a mano libera o per prendere appunti.

Non solo: Bigme S6 Color Plus offre anche diverse altre chicche. Quella più “gustosa” è molto probabilmente la compatibilità con l’app di ChatGPT. Di fatto, stiamo parlando di un device che rappresenta l’evoluzione dei classici eBook reader. Anche in questo caso, come per l’iPad, il costo non è però di certo tra i più accessibili.