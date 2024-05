Evento Apple 2024, nuovi iPad Pro, iPad Air: caratteristiche e prezzi

Oggi, 7 maggio 2024, si è tenuto il tanto atteso Evento Apple.

Come preannunciato, si è trattato di un appuntamento della durata alquanto contenuta (circa mezz’ora), ma che ha permesso ai fan della mela di conoscere alcune importanti novità per quanto riguarda l’ecosistema Apple.

Come ampiamente preventivato, l’Evento Apple ha visto come protagonisti i nuovi iPad, di cui sono state rivelate caratteristiche e specifiche tecniche. Oltre a tali dispositivi, il colosso di Cupertino ha proposto anche altre informazioni molto interessanti.

Ecco un breve riassunto di ciò che è stato presentato durante l’evento.

Evento Apple 2025: i nuovi iPad e non solo

Dopo una lunga attesa, Apple presenta finalmente una nuova linea di iPad Pro.

Questa prevede due dispositivi con display di grandezza diversa, uno da 11 e uno da 13 pollici. Come già preannunciato si parla di dispositivi che hanno come punto di forza un nuovo display OLED, un passo avanti considerevole pensando che i modelli precedenti adottavano pannelli mini-LED.

Apple ha battezzato il nuovo schermo Ultra Retina XDR, che di fatto combina due pannelli OLED offrendo un alto livello di luminosità.

Ancor più del display, a catturare l’attenzione degli appassionati è il nuovo processore: stiamo parlando di un chip M4.

Come annunciato da Apple, questo è un salto non da poco: si parla di velocità superiori del 50% rispetto al vecchio iPad Pro M2. Inoltre, è stato garantito come gli sviluppatori abbiano lavorato per un sostanziale miglioramento delle prestazioni termiche, favorendo ulteriormente le prestazioni del nuovo iPad Pro.

Per gli amanti dell’estetica, poi, i nuovi iPad offrono anche alcuni interessanti spunti lato design. Si parla di linee simili rispetto al passato, ma con uno spessore decisamente più contenuto. Il modello da 11 pollici, infatti, ha uno spessore di 5,3 millimetri contro i 5,1 del dispositivo da 13.

Focalizzandoci sulla fotocamera, si parla di una posteriore da 12 MP, capace di supportare filmati ProRes che va a sostituire la ultra-wide dei vecchi modelli.

Passiamo dunque ai prezzi: iPad Pro da 11 pollici costerà 999 dollari (circa 927 euro) mentre il modello da 13 pollici avrà un prezzo di 1.299 dollari (ovvero circa 1.205 euro). Dunque, un doloroso aumento rispetto al lancio della precedente generazione di iPad Pro.

iPadOS e app

Nonostante iPadOS non abbia ottenuto particolari novità di per sé, va segnalata la nuova funzionalità multi-cam live. Questa dovrebbe permettere di connettere e visualizzare in anteprima fino a quattro fotocamere in contemporanea.

In occasione dell’Evento Apple 2024, inoltre, è stata presentata la nuova app Pro Logic 2: una novità di certo molto apprezzata per i musicisti.

il nuovo iPad Air

Così come il Pro, anche iPad Air è stato presentato al pubblico con un doppio formato del display.

Sotto il punto di vista pratico, il secondo dimostra di avere una superficie del 30% più ampia rispetto al primo. Per quanto riguarda la tecnologia, in entrambi i casi si parla di liquid Retina. Altra novità interessante è la collocazione della fotocamera, posizionata sul bordo orizzontale.

Il nuovo iPad Air è dotato di un chip M2 che, a detta di Apple, è in grado di essere il 50% più veloce rispetto alla generazione immediatamente precedente di processori.

Lato accessori si parla di una compatibilità pressoché totale con i modelli precedenti, incluse Magic Keyboard e Apple Pencil.

Entrambi i modelli offrono 128 GB di spazio d’archiviazione, con la possibilità di aggiornare fino a 1 TB. Infine, Apple ha rivelato anche i prezzi: il modello da 11 pollici costerà 599 dollari (circa 555 euro) mentre quello da 13 avrà un prezzo di 799 (circa 741 euro).

Magic Keyboard e Apple Pencil

Anche gli accessori legati ai vari modelli di iPad hanno trovato il loro spazio durante l’Evento Apple di quest’anno.

Nello specifico, la nuova Magic Keyboard si è presentata come una periferica più sottile e leggera rispetto alle versioni precedenti. Il trackpad è più spazioso, mentre il poggiapolsi risulta in alluminio e trasmette una sensazione di solidità.

L’idea di Apple con Magic Keyboard è, evidentemente, quella di restituire un’esperienza utente quanto più possibile all’utilizzo di un classico Mac.

Nella presentazione si è parlato di Apple Pencil. Si è parlato di un nuovo sensore, che consente con la pressione della punta di far apparire un menu con degli strumenti. Con un movimento rotatorio, inoltre, è possibile cambiare i pennelli e non solo, attraverso la funzione Barrel roll.

Come è facile intuire, Apple Pencil si integrerà in maniera perfetta con Procreate. Attraverso il software di editing grafico, e grazie al supporto dei nuovi processori M4, sarà possibile attingere a una serie di nuove funzionalità, come la sfocatura dell’obiettivo in tempo reale.