Microsoft amplia la selezione di giochi su Windows: 400 nuovi titoli e una nuova interfaccia per l'app Xbox

Microsoft ha appena svelato un'importante novità per gli appassionati di videogiochi su PC. A partire da oggi, l'app Xbox per Windows si arricchisce di circa 400 nuovi titoli, molti dei quali non erano precedentemente disponibili. Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo per trasformare l'app Xbox nel punto di riferimento per i giochi su PC, superando le limitazioni della piattaforma, indipendentemente dall'appartenenza al servizio PC Game Pass.

Nuova interfaccia e incremento dell’offerta

Una delle principali novità introdotte in questo aggiornamento è la revisione dell'interfaccia home dell'app Xbox. Non solo sono stati aggiunti nuovi titoli, ma la nuova UI rende più facili l'accesso e la navigazione tra le varie offerte. Sono stati inseriti contenuti in evidenza sia da PC Game Pass che dal Microsoft Store, rendendo più semplice per i giocatori scoprire nuove esperienze di gioco e offerte speciali.

In questa nuova interfaccia è presente una sezione dedicata denominata "Jump back in", che consente agli utenti di riprendere facilmente i loro giochi recenti. Questa funzionalità è piuttosto simile a quella già presente sulle console Xbox, e rappresenta una risposta diretta alle richieste della comunità di gamers.

Collaborazioni e titoli giapponesi

Chris Charla, general manager di content curation e programmi di Xbox, ha spiegato come l’azienda abbia avviato la collaborazione con diversi partner per portare più giochi PC con funzionalità Xbox nell'app. "Ci siamo messi all'opera all'inizio dell'estate per lavorare a questo progetto e ora siamo entusiasti di accogliere quasi 400 nuovi titoli, tra cui opere di studi giapponesi come Kemco e Kairosoft." Questa varietà offre ai giocatori accesso a un ampio panorama di giochi, da quelli indie a titoli più blasonati.

In particolare, accolti con entusiasmo sono giochi come "The Invincible" sviluppato da Double 11. Oltre ai nuovi arrivi, più di 100 di questi titoli godono della funzione Xbox Play Anywhere, che permette ai giocatori di acquistare un gioco una sola volta e utilizzarlo su console Xbox o su PC Windows.

Risposte alle esigenze della community

Il mondo Xbox è costantemente in evoluzione e le modifiche recenti si inseriscono perfettamente nel contesto di un'utenza sempre più esigente. Prima di questa nuova offerta, trovare giochi Xbox Play Anywhere nel Microsoft Store non era sempre semplice e i giocatori hanno dovuto spesso fare affidamento su raccolte curate come quelle della comunità XboxEra, che ha segnalato la mancanza di titoli nell’app Xbox. Il recente aggiornamento sembra essersi concentrato sull'ascolto delle segnalazioni, portando finalmente alla luce diverse opere che prima erano difficili da rintracciare.

Impegni futuri di Microsoft

Microsoft sta consolidando la sua posizione nel settore dei video giochi per PC e continua a fare notizia anche per la sua strategia di commissioni. Recentemente, l’azienda ha abbassato la sua commissione dal 30% al 12% per facilitare l'ingresso di sviluppatori nel suo store per Windows, creando così un ecosistema più attraente per la creazione di giochi premium.

Nonostante i progressi, ci sono ancora numerosi giochi PC con funzionalità di cross-play tra Xbox e PC che non sono stati integrati nell'app. Microsoft sta lavorando per portare un numero sempre maggiore di questi titoli, dimostrando un ulteriore impegno a soddisfare le richieste dei giocatori. Ulteriori dettagli sui piani futuri per l'app Xbox verranno rivelati alla Game Developers Conference prevista per marzo, un evento atteso con grande interesse dallo staff e dai fan dell'ecosistema Xbox.