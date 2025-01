Meta Spark chiude: significative conseguenze per la creazione di effetti AR dal gennaio 2025

Meta ha annunciato la chiusura della sua piattaforma Meta Spark, un hub dedicato alla creazione di effetti in Realtà Aumentata , che ha operato per sette anni. La decisione avrà ripercussioni significative sul mondo della creazione di contenuti digitali, in particolare per i marchi e i creator di terze parti. A partire dal 14 gennaio 2025, non sarà più possibile accedere agli effetti AR sviluppati da utenti esterni.

Meta ha comunicato la chiusura della piattaforma lo scorso agosto. Questa decisione è stata presa in concomitanza con la strategia aziendale che punta a focalizzarsi su altri settori ritenuti più rilevanti. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i creatori di contenuti e gli utenti che hanno fatto uso della piattaforma per promuovere i propri brand e prodotti attraverso filtri su Instagram e altri social della famiglia Meta.

La piattaforma Meta Spark: una panoramica

Meta Spark è un ambiente digitale in cui gli sviluppatori e i creatori hanno potuto dare vita a effetti AR da utilizzare su Facebook, Instagram e Messenger. Con l’integrazione di strumenti penna per la creazione, la piattaforma ha incentivato l’innovazione nei contenuti digitali, permettendo agli utenti di interagire in modo diverso con i social media. Con l'imminente chiusura, si assisterà alla scomparsa di numerosi effetti e filtri creati da terze parti che hanno caratterizzato l'esperienza visiva delle piattaforme social di Meta.

Nei giorni che precederanno la chiusura, gli utenti avranno ancora accesso ai servizi di Meta Spark. Tuttavia, l'eliminazione degli effetti AR di proprietà di terze parti rappresenta un cambiamento significativo per quegli artisti e marchi che fanno parte della comunità Meta. Gli effetti forniti direttamente da Meta, invece, rimarranno disponibili per gli utenti, il che implica un cambiamento nel modo in cui i creatori possono esprimere la propria individualità e il proprio lavoro.

Il motivo della chiusura: le scelte strategiche di Meta

La decisione di chiudere Meta Spark è stata determinata da una valutazione critica delle priorità aziendali da parte di Meta. Nella comunicazione ufficiale, infatti, si fa riferimento a una riorganizzazione delle risorse e dei progetti che l'azienda intende perseguire. Si è scelto di concentrare gli sforzi su aspetti e prodotti considerati più strategici per il futuro della compagnia.

Meta ha dichiarato di essere grata alla comunità di creatori che ha collaborato attivamente alla vita di Meta Spark, ma ora intende realizzare una transizione che rispecchi i suoi obiettivi a lungo termine. Gli utenti saranno incoraggiati a utilizzare gli strumenti fino alla chiusura definitiva e saranno assistiti in questa fase di cambiamento.

Come salvare i propri contenuti: le istruzioni per i creatori

I creatori che hanno realizzato contenuti su Meta Spark possono ora apprendere come gestire i propri lavori prima della chiusura. Meta ha fornito indicazioni su come trasferire i propri contenuti e realizzare un portfolio su piattaforme esterne. Nonostante la chiusura della piattaforma, i file rimarranno accessibili fino alla data fatidica, grazie all'Accounts Center di Meta.

Questa opportunità di ricollocamento dei prodotti creativi consente agli utenti di non perdere il frutto del proprio lavoro e di continuare a sviluppare la propria carriera altrove. Con la chiusura di Meta Spark, si chiude un capitolo importante nel panorama della creazione di contenuti digitali, ma per molti creatori si apre la possibilità di esplorare nuovi orizzonti.