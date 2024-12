L'evoluzione del cloud in Europa: trend e opportunità per il 2025

Il mercato del cloud in Europa sta attraversando una fase di rapida evoluzione. Le aziende, sempre più consapevoli della necessità di tutelare la propria sovranità digitale e di incentivare l'innovazione, stanno spingendo sull'acceleratore degli investimenti nel settore. Espandere le proprie infrastrutture cloud non è solo una scelta strategica ma diventa un imperativo per garantire competitività e sicurezza in un contesto economico sempre più sfidante.

Crescente investimento nel cloud pubblico e ibrido

Secondo recenti dati forniti da IDC e riportati da Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud, il panorama delle aziende europee mostra un chiaro orientamento verso il cloud pubblico: il 60% delle imprese sta canalizzando il proprio budget IT in questa tecnologia. Parallelamente, un significativo 24% ha adottato soluzioni di cloud ibrido, combinando la flessibilità del cloud pubblico con la sicurezza del cloud privato.

Questi numeri evidenziano un cambiamento di mentalità all'interno delle organizzazioni, che stanno riconoscendo non solo l'importanza della transizione digitale, ma anche il valore strategico del cloud. Tutto ciò avviene in un contesto in cui la protezione dei dati e il rispetto delle normative europee in materia di tutela della privacy si rivelano fattori cruciali per il successo delle aziende. Investire nel cloud significa anche garantire ai propri clienti e partner un maggiore livello di fiducia e sicurezza.

La sfida della sovranità digitale e il cloud sovrano

L'attenzione crescente alla sovranità digitale ha portato a una domanda sempre più forte di soluzioni di "cloud sovrano". Le aziende si trovano ora nella posizione di dover aggiornare le loro infrastrutture in modo da soddisfare rigorosi criteri di localizzazione e controllo dei dati. Non è più sufficiente avere un'infrastruttura sulla carta; le aziende devono assicurarsi che i loro fornitori di servizi cloud rispondano a specifici requisiti di sicurezza e gestione dei dati.

Questo trend è destinato a plasmare il mercato nei prossimi mesi e anni. La capacità delle organizzazioni di scegliere servizi cloud che rispondano a questi criteri sarà fondamentale per stabilire una rete di fiducia con i propri clienti. Bandinelli afferma che l'adeguamento alle normative locali non è semplicemente un obbligo, bensì un'opportunità strategica per migliorare la competitività.

Libertà di scelta tecnologica e open source

Un altro aspetto cruciale che emerge dalla metamorfosi del mercato del cloud è la libertà di scelta tecnologica. Le aziende non vogliono più essere vincolate a singoli fornitori; piuttosto, desiderano avere il controllo sulle proprie tecnologie e sulle proprie scelte operative. Questo approccio consente di evitare rischi di lock-in e di gestire in modo più fluido la migrazione verso soluzioni cloud diversificate.

In questo contesto si fa strada anche una maggiore consapevolezza riguardo ai vantaggi delle soluzioni open source. Queste tecnologie, grazie alla loro flessibilità e trasparenza, offrono alle aziende l'opportunità di adattare le proprie infrastrutture IT alle esigenze specifiche del proprio business, mantenendo al contempo un elevato livello di personalizzazione.

L'importanza della sostenibilità nelle scelte aziendali

La sostenibilità sta diventando un tema centrale nelle decisioni delle imprese europee riguardo alle loro infrastrutture IT. Bandinelli segnala che oggi il 79% delle aziende considera la sostenibilità come un fattore imperativo nella scelta dei fornitori di servizi cloud. Le organizzazioni stanno cercando partner che non solo abbiano infrastrutture eco-sostenibili, ma che siano anche attivamente impegnati nella produzione di energia pulita attraverso fonti rinnovabili.

L'attenzione alla sostenibilità non è solo una risposta a nuove normative, ma rappresenta un impegno vero verso un futuro più responsabile. Questa tendenza è destinata a crescere, con le aziende che cercano soluzioni cloud che integrino la responsabilità sociale e ambientale nelle loro operazioni quotidiane.

Aumento della sicurezza e resilienza operativa

Con l'incremento delle minacce informatiche e l'introduzione di normative di cybersecurity sempre più stringenti in Europa, le aziende sono chiamate a rafforzare le proprie difese informatiche. La resilienza operativa non è più un semplice valore aggiunto; è un elemento essenziale per tutelare i dati sensibili e garantire la continuità del business anche in situazioni critiche.

Bandinelli sottolinea che l'affidabilità delle soluzioni cloud sta diventando un aspetto imprescindibile per le aziende che desiderano restare competitive. Rafforzare le difese informatiche e implementare strategie di resilienza consente non solo di prevenire attacchi e violazioni, ma anche di gestire situazioni di crisi senza compromettere le operazioni quotidiane.

L'impatto dell'intelligenza artificiale sul cloud

L'intelligenza artificiale rappresenta uno dei motori di innovazione più significativi all'interno del mercato del cloud. Secondo le analisi di IDC, l'87% delle imprese europee sta già implementando l'AI su cloud o pianificando di farlo nel prossimo futuro. Questo scenario porta a una crescente domanda di infrastrutture capaci di supportare analisi avanzate e machine learning, dove scalabilità e flessibilità diventano requisiti prioritari.

Le aziende sono sempre più impegnate a sviluppare capacità analitiche robuste, in grado di offrir loro vantaggi competitivi. La transizione verso modelli di business basati su digitalizzazione e automazione richiede un'infrastruttura cloud che possa adattarsi rapidamente alle loro necessità in evoluzione.

Verso un futuro più maturo e integrato

Pur trovandosi ancora nelle fasi iniziali della transizione verso il cloud, molte aziende cominciano a mostrare segni di maggiore maturità nelle loro strategie digitali. Aruba Cloud prevede che nei prossimi anni le organizzazioni investiranno nella formazione e nello sviluppo delle competenze interne, implementando buone pratiche per massimizzare i benefici delle tecnologie cloud.

Questo percorso di evoluzione non solo consoliderà il ruolo del cloud come pilastro per l'efficienza aziendale, ma contribuirà anche alla creazione di un ecosistema digitale più avanzato, in grado di rispondere con prontezza alle sfide future dell’economia. Le aziende saranno quindi pronte a sfruttare tutte le potenzialità e i vantaggi offerti dalle tecnologie cloud, posizionandosi meglio nel mercato globale.