Lenovo lancia un SSD esterno a forma di granata ispirato al film "Operation Dragon"

Lenovo ha svelato un nuovo SSD esterno dalla forma innovativa, che ricorda una granata, in onore del film di guerra cinese "Operation Dragon". Questo dispositivo mira a catturare l'attenzione degli utenti, non solo per le sue prestazioni, ma anche per il suo design unico e provocatorio. L'SSD è disponibile tramite una campagna crowdfunding lanciata sulla piattaforma ufficiale dell'azienda, profilando un mix intrigante di tecnologia e cultura pop.

Caratteristiche del Savior Tactical Mobile SSD

Il prodotto, denominato "Savior Tactical Mobile SSD", si distingue per la sua scocca in lega di alluminio, modellata in modo da emulare un'arma. Questo dispositivo utilizza il protocollo USB 3.2, garantendo così elevate prestazioni di trasferimento. In particolare, l'SSD offre una capacità di archiviazione di 1 TB e promette velocità di trasferimento dati fino a 1.050 MB/s tramite interfaccia USB Type-C, rendendolo altamente competitivo nel mercato degli storage esterni.

Tuttavia, il suo aspetto non convenzionale potrebbe sollevare interrogativi sulla portabilità, specialmente durante i controlli di sicurezza in aeroporti, dove un oggetto simile potrebbe attirare l'attenzione delle autorità. Nonostante questo rischio, l'interesse per il dispositivo appare robusto, riflettendo la propensione del mercato verso prodotti distintivi e fuori dal comune.

Successo della Campagna di Crowdfunding

La campagna di crowdfunding per il Savior Tactical Mobile SSD sta ottenendo risultati sorprendenti, avendo già raggiunto il 69% del traguardo prefissato con diversi giorni di raccolta ancora attivi. Il prezzo stimato per il dispositivo si aggira attorno agli 82 dollari, equivalenti a circa 75 euro, e questo sembra attirare un pubblico che non teme di investire in un prodotto dal design audace. La combinazione di prestazioni elevate e un'estetica unica ha trovato un'accoglienza notevole, contribuendo al buon andamento della campagna.

Il lancio di un SSD esterno con un design così audace non è una novità nel settore tecnologico. Stando ai precedenti, la fusione tra tecnologia e design ispirato a tematiche militari ha già portato a situazioni particolari, come ad esempio nel caso delle schede madri di Gigabyte, che hanno causato qualche problema in fase di controllo aeroportuale.

Trend di design ispirato a temi militari

Il design di dispositivi tecnologici ispirati a forme di armi o militari non è così raro, ma Lenovo si distingue per aver portato questo concetto nel settore degli SSD esterni. In passato, aziende come Gigabyte e MSI hanno creato schede madri con elementi stilistici audaci e provocatori. Un esempio emblematico è il dissipatore a forma di pistola della scheda madre G1 Assassin 2 di Gigabyte, che ha creato imbarazzi ai controlli di sicurezza negli aeroporti.

Le aziende tendono a inserire nei loro prodotti omaggi a strumenti bellici o design aggressivi, ma spesso cercano di mantenere un equilibrio evitando forme esplicite. Anche la Gaming G1 Sniper di Gigabyte, con il suo dissipatore a forma di caricatore, testimonia questa tendenza. Diversamente, MSI ha optato per un approccio più cauto, incorporando temi militari senza riprodurre forme dirette di armi.

Con la crescente popolarità del nuovo SSD di Lenovo, il design iconico e la sua funzionalità potrebbero poter infrangere le convenzioni nel mercato della tecnologia portatile. Sia che si tratti di un accessorio per gamer o per professionisti del settore, il Savior Tactical Mobile SSD potrebbe segnare un passo interessante verso l'accettazione di estetiche più audaci nel mondo della tecnologia di consumo.